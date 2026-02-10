Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

El transporte aéreo y férreo marca récord en enero

Los 14 aeropuertos y los tres corredores férreos activos a cargo de la ANI transportaron cerca de 4 millones de pasajeros y 2,5 millones toneladas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
10 de febrero de 2026 - 03:17 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En enero aumentaron los pasajeros y la carga que se movió por los proyectos aeroportuarios y férreos del país.

El incremento fue del 23 % en mercancía y del 15 % en personas frente a 2025, de acuerdo con el balance de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Vínculos relacionados

Emergencia en Córdoba: estos son los alivios financieros que propone el Banco Agrario
Así va tomando forma la integración entre Tigo y Movistar
Superservicios le pone la lupa a la operación de los embalses

Las terminales aéreas concesionadas reportaron que en enero de este año se movilizaron 3.915.869 pasajeros y 96.287 toneladas. Se destacó la operación del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, que transportó a 2.096.054 pasajeros y 89.260 toneladas, la cifra más alta en los últimos 10 años.

Por su parte, los corredores ferroviarios de La Dorada – Chiriguana, Bogotá – Belencito y Tren del Atlántico transportaron 2,4 millones de toneladas de carga y más de 42.000 pasajeros, consolidando la reactivación férrea y el regreso del tren al país.

¿Por qué se movió el transporte?

Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, explica que el incremento responde a la confianza y garantías a los distintos generadores de carga.

Además, explica que las inversiones e intervenciones de mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento a la infraestructura, aportan a la eficiencia logística, competitividad de los territorios y desarrollo económico del país.

Durante los últimos tres años del gobierno de Gustavo Petro, la ANI ha invertido más de COP 578.000 millones para el mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura férrea y material rodante.

Se han suscrito inversiones para la ampliación de los aeropuertos:

  • El Dorado (Bogotá)
  • Simón Bolívar (Santa Marta)
  • Almirante Padilla (Riohacha)
  • Alfonso Bonilla (Palmira)
  • Los Garzones (Montería)

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Aeropuertos

Trenes

Viajes

Transporte

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.