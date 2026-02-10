El transporte aéreo y férreo marca récord en enero

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En enero aumentaron los pasajeros y la carga que se movió por los proyectos aeroportuarios y férreos del país.

El incremento fue del 23 % en mercancía y del 15 % en personas frente a 2025, de acuerdo con el balance de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Las terminales aéreas concesionadas reportaron que en enero de este año se movilizaron 3.915.869 pasajeros y 96.287 toneladas. Se destacó la operación del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, que transportó a 2.096.054 pasajeros y 89.260 toneladas, la cifra más alta en los últimos 10 años.

Por su parte, los corredores ferroviarios de La Dorada – Chiriguana, Bogotá – Belencito y Tren del Atlántico transportaron 2,4 millones de toneladas de carga y más de 42.000 pasajeros, consolidando la reactivación férrea y el regreso del tren al país.

¿Por qué se movió el transporte?

Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, explica que el incremento responde a la confianza y garantías a los distintos generadores de carga.

Además, explica que las inversiones e intervenciones de mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento a la infraestructura, aportan a la eficiencia logística, competitividad de los territorios y desarrollo económico del país.

Durante los últimos tres años del gobierno de Gustavo Petro, la ANI ha invertido más de COP 578.000 millones para el mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura férrea y material rodante.

Se han suscrito inversiones para la ampliación de los aeropuertos:

El Dorado (Bogotá)

Simón Bolívar (Santa Marta)

Almirante Padilla (Riohacha)

Alfonso Bonilla (Palmira)

Los Garzones (Montería)

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.