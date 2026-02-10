Emergencia en Córdoba: estos son los alivios financieros que propone el Banco Agrario

Sede del banco Agrario. Imagen de referencia. Foto: Redes Sociales

La emergencia invernal en Córdoba ha dejado pérdidas económicas para los habitantes, en varios sentidos. Para aliviar la situación, el Banco Agrario de Colombia anunció la activación inmediata de un paquete de medidas especiales para sus clientes en la región.

A través del programa de “Factor Externo”, el Banco ofrecerá prórrogas de hasta 180 días en las cuotas de los créditos cuyo vencimiento esté programado entre junio y diciembre de 2026.

Esta decisión busca que los productores y microempresarios cordobeses puedan priorizar la recuperación de sus actividades productivas, en medio de la coyuntura. La iniciativa no sólo se ha aplicado en este departamento, sino que también ha beneficiado a los clientes del Valle del Cauca y, próximamente, del Urabá, Bajo Cauca y Magdalena.

“Nuestra prioridad es estar al lado de los productores cuando más nos necesitan. Sabemos que la emergencia invernal en Córdoba y otros departamentos ha golpeado con fuerza el campo y la economía local; por eso, hemos habilitado este alivio financiero”, indicó Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario.

La medida cobija un potencial de 23.342 productores de la región con una cartera cercana a los COP 351.000 millones.

Las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) establecen que la emergencia por las lluvias en Córdoba deja cerca de 43.000 familias en áreas inundadas, que superan las 35.000 hectáreas en un departamento que es agrícola y ganadero.

¿Cómo acceder al beneficio?

El proceso se ha simplificado para garantizar una atención oportuna:

1. En oficinas: el cliente solo debe acercarse a cualquier oficina del Banco para validar con un asesor si hace parte del grupo potencial. De ser así, solo deberá firmar un formato de solicitud.

2. Opciones de pago: la cuota prorrogada puede trasladarse al siguiente vencimiento, distribuirse en el saldo restante del crédito o moverse al final del plan de pagos.

3. Vía telefónica: los centros de gestión de cobranza están contactando directamente a los clientes de la zona. Si el cliente manifiesta afectación, la solicitud puede ser tomada y aplicada mediante la grabación de la llamada, sin necesidad de desplazamientos.

Para aquellos clientes que ya presenten una mora superior a 30 días o que tengan situaciones particulares no cubiertas por esta medida, el Banco ha dispuesto su Portafolio Alternativo, que incluye opciones de refinanciación y consolidación de pasivos, previa validación de cada caso.

La entidad aclara que quienes accedan al “Factor Externo” no verán afectación en sus reportes financieros.

