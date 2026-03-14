Electricidad y gas natural: así avanza la agenda energética entre Colombia y Venezuela

Ministro de minas y energía habla sobre los avances energéticos con Venezuela. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Gobierno avanza en la agenda energética con Venezuela. El jefe de la cartera, Edwin Palma, resaltó los acuerdos binacionales que alcanzaron en la reunión que sostuvieron en Caracas ministros de los dos países el pasado viernes 13 de marzo.

A través de sus redes sociales, Palma aseguró que buscan “transformar la seguridad energética de la región y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para Colombia”.

Además, recibieron una propuesta para que ISA lidere inversiones en interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela por La Guajira, donde hay mayor potencial exportador de energías limpias del país.

El ministro destacó que empresas públicas como el Grupo Energía Bogotá y Empresas Públicas de Medellín (EPM) expresaron su interés en participar en la rehabilitación y ampliación de esta infraestructura.

“Conversamos igualmente sobre la posibilidad de reanudar la exportación de energía desde Venezuela hacia Puerto Carreño (Vichada), una región históricamente olvidada que quedó a oscuras tras la decisión del gobierno de Duque de desconectar esta interconexión y dejar además una deuda pendiente”, resaltó Palma.

Y agregó que dentro de la agenda también revisaron el estado de la interconexión San Mateo – Corozo en Norte de Santander, que se encuentra funcional y podría servir como garantía de confiabilidad energética para Venezuela en épocas de sequía.

Por el lado venezolano, la infraestructura está lista. Se espera que ISA y EPM, propietarios de la infraestructura del lado colombiano, puedan avanzar en los contratos de conexión para dejar disponible esta posibilidad.

Progreso sobre el gas

En materia de gas natural, el ministro dijo que, aunque PDVSA buscaba terminar el contrato vigente con Ecopetrol por condiciones comerciales que no permiten recuperar las inversiones para rehabilitar el gasoducto Antonio Ricaurte, existe voluntad política de ambas empresas para revisar el acuerdo el próximo año en precios y tiempos.

“Para avanzar en esa dirección necesitamos levantar sanciones que permitan restablecer plenamente las relaciones comerciales; por eso tendremos una reunión con el gobierno de Estados Unidos el próximo lunes. Lo he dicho en público y en privado: aunque existen más de 14 proyectos de infraestructura de regasificación, nuestro objetivo como gobierno es garantizar el abastecimiento de gas natural en el mediano y largo plazo”, expresó Palma.

En ese contexto, desde el Gobierno consideran que el gas proveniente de Venezuela puede ser una alternativa de corto plazo viable en precio y tiempo, que incluso permitiría mejores costos para el país.

En GLP (Gas Licuado del Petróleo), ayer el Ministerio de Minas y Energía habilitó los permisos y licencias para que operadores privados comiencen exportaciones iniciales por Cúcuta de 1.260.000 galones mensuales, para beneficiar a más de 150.000 familias de frontera.

¿Y Monómeros?

Monómeros es una empresa filial de la Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven) nacida en Colombia y que el Gobierno se ha mostrado interesado en comprarla.

“Una vez levantadas las sanciones nos comprometimos a que el sector financiero colombiano reactive sus cuentas y que Ecopetrol retome la venta de azufre. Ratificamos además la voluntad del Gobierno de adquirir la compañía mediante un vehículo público o mixto, mientras se avanza en el proceso de valoración”, dijo al respecto el ministro Palma.

Finalmente, para el Gobierno, la integración entre Colombia y Venezuela es una oportunidad para garantizar seguridad energética, desarrollo regional y energía más limpia para nuestros pueblos.

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