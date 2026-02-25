Publicidad

Emergencia económica no puede ser “vehículo” para cambios estructurales: Consejo Gremial

El llamado “gremio de gremios” respaldó que el Gobierno adopte medidas urgentes para atender la crisis climática causada por el frente frío, pero advirtió que los decretos incluyen cambios tributarios y regulatorios estructurales que deberían tramitarse por la vía ordinaria y con debate democrático.

Redacción Economía
25 de febrero de 2026 - 11:35 p. m.
Entre el 27 de enero y el 6 de febrero del presente año, las fuertes y constantes lluvias ocasionaron 65 emergencias en el país, según la UNGRD.
Foto: Alcaldía de Bucaramanga
Con la emergencia económica ya en marcha, el Gobierno salió a buscar COP 8 billones con nuevos tributos para financiar la atención de la ola invernal.

El eje del paquete de impuestos es un gravamen temporal al patrimonio de las empresas: 0,5% para patrimonios por encima de 200.000 UVT (unos COP 10.474 millones) y 1,6% para compañías del sector financiero y del renglón minero-energético, con pago en dos cuotas (50% el 1 de abril y 50% el 4 de mayo de 2026).

En contexto: Cinco claves para entender la emergencia económica y los nuevos impuestos

El Consejo Gremial Nacional reaccionó a los decretos publicados en la mañana de este miércoles y advirtió que la emergencia no puede usarse como “vehículo” para introducir cambios estructurales, incluidos los tributarios.

Reparos a “cambios estructurales”

A través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional señaló que apoya que se tomen medidas urgentes para atender la crisis, pero expresó su rechazo a la utilización de este estado de emergencia para expedir disposiciones que, a su criterio, “lejos de estar estrictamente orientadas a conjurar la crisis introducen modificaciones estructurales en materia tributaria, ambiental, financiera, operativa y sectorial”.

El llamado “gremio de gremios” (porque agrupa a las principales agremiaciones empresariales del país) sostuvo en su pronunciamiento que medidas como la imposición de cargas sobre ingresos brutos, la creación de tributos extraordinarios, la alteración de compromisos contractuales y la modificación de condiciones regulatorias estructurales bajo la figura de emergencia “constituyen un precedente institucional de máxima gravedad”.

También afirmó que, si el marco normativo del país puede alterarse a través de la declaratoria de una emergencia económica, “el riesgo institucional aumenta y la confianza disminuye”.

En esa línea, el Consejo Gremial solicitó al Gobierno que publique los costos estimados de la emergencia y que explique “con detalle” qué gastos exceden lo presupuestado por la Nación para el 2026.

“Insistimos nuestro llamado al respeto estricto de los límites constitucionales del estado de excepción y a la defensa del equilibrio institucional”, concluyó.

Por Redacción Economía

