Emergencia económica no puede ser “vehículo” para cambios estructurales: Consejo Gremial

Entre el 27 de enero y el 6 de febrero del presente año, las fuertes y constantes lluvias ocasionaron 65 emergencias en el país, según la UNGRD. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con la emergencia económica ya en marcha, el Gobierno salió a buscar COP 8 billones con nuevos tributos para financiar la atención de la ola invernal.

El eje del paquete de impuestos es un gravamen temporal al patrimonio de las empresas: 0,5% para patrimonios por encima de 200.000 UVT (unos COP 10.474 millones) y 1,6% para compañías del sector financiero y del renglón minero-energético, con pago en dos cuotas (50% el 1 de abril y 50% el 4 de mayo de 2026).

En contexto: Cinco claves para entender la emergencia económica y los nuevos impuestos

El Consejo Gremial Nacional reaccionó a los decretos publicados en la mañana de este miércoles y advirtió que la emergencia no puede usarse como “vehículo” para introducir cambios estructurales, incluidos los tributarios.

Reparos a “cambios estructurales”

A través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional señaló que apoya que se tomen medidas urgentes para atender la crisis, pero expresó su rechazo a la utilización de este estado de emergencia para expedir disposiciones que, a su criterio, “lejos de estar estrictamente orientadas a conjurar la crisis introducen modificaciones estructurales en materia tributaria, ambiental, financiera, operativa y sectorial”.

El llamado “gremio de gremios” (porque agrupa a las principales agremiaciones empresariales del país) sostuvo en su pronunciamiento que medidas como la imposición de cargas sobre ingresos brutos, la creación de tributos extraordinarios, la alteración de compromisos contractuales y la modificación de condiciones regulatorias estructurales bajo la figura de emergencia “constituyen un precedente institucional de máxima gravedad”.

También afirmó que, si el marco normativo del país puede alterarse a través de la declaratoria de una emergencia económica, “el riesgo institucional aumenta y la confianza disminuye”.

En esa línea, el Consejo Gremial solicitó al Gobierno que publique los costos estimados de la emergencia y que explique “con detalle” qué gastos exceden lo presupuestado por la Nación para el 2026.

“Insistimos nuestro llamado al respeto estricto de los límites constitucionales del estado de excepción y a la defensa del equilibrio institucional”, concluyó.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.