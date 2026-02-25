Gobierno instaló PMU en Barranquilla para monitorear la operación de Air-e en el Caribe

La empresa de energía Air-e fue intervenida hace 18 meses. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Este mes se cumplen 18 meses de la intervención de la empresa de energía Air-e y su reestructuración todavía está en vilo. En enero renunció su cuarto interventor, Nelson Javier Vásquez, y aún no se conoce quién asumirá el cargo.

Para mantener el seguimiento a la prestación del servicio de energía en la región Caribe, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios instaló en Barranquilla un Puesto de Mando Unificado (PMU) que permitirá monitorear, de manera técnica, financiera y operativa, el mercado energético del Caribe y la continuidad del suministro.

El PMU es liderado por la Superservicios y cuenta con la participación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la empresa intervenida Air-e, según un comunicado publicado este miércoles por el ente de control.

Air-e presta el servicio de energía a más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según la Superservicios, el objetivo de esta articulación institucional es garantizar la calidad, continuidad y estabilidad del suministro en la región.

La compleja situación de Air-e

De acuerdo con cálculos del Gobierno, la empresa necesitaría cerca de COP 5,5 billones para sanear sus cuentas actuales y asumir el flujo de caja requerido en un horizonte superior a un año, recursos que se plantean para saldar deudas y realizar inversiones mínimas indispensables.

A principios de enero se conoció un borrador de resolución con el que el Gobierno busca que los usuarios paguen COP 8 adicionales por kilovatio en las facturas para financiar parte de la deuda de Air-e.

El pasado 25 de enero, el último en ocupar el puesto de interventor de Air-e, Nelson Javier Vásquez, presentó su renuncia como responsable de la reestructuración de una empresa de energía que, según voces de los gremios, sigue cavando un hueco cada vez más hondo.

Por esta silla caliente ya pasaron el propio ministro de Minas, Edwin Palma, entre otros nombres como Carlos Diago y Diana Bustamante.

