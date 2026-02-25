Publicidad

Home

Economía

Gobierno instaló PMU en Barranquilla para monitorear la operación de Air-e en el Caribe

La Superintendencia de Servicios Públicos instaló en Barranquilla un Puesto de Mando Unificado (PMU) junto a CREG, DNP, Minminas y Minhacienda para monitorear la operación de Air-e y tomar medidas que aseguren la continuidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
25 de febrero de 2026 - 11:01 p. m.
La empresa de energía Air-e fue intervenida hace 18 meses. Imagen de referencia.
La empresa de energía Air-e fue intervenida hace 18 meses. Imagen de referencia.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este mes se cumplen 18 meses de la intervención de la empresa de energía Air-e y su reestructuración todavía está en vilo. En enero renunció su cuarto interventor, Nelson Javier Vásquez, y aún no se conoce quién asumirá el cargo.

Para mantener el seguimiento a la prestación del servicio de energía en la región Caribe, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios instaló en Barranquilla un Puesto de Mando Unificado (PMU) que permitirá monitorear, de manera técnica, financiera y operativa, el mercado energético del Caribe y la continuidad del suministro.

Vínculos relacionados

MercadoLibre, el faro de las startups, supera expectativas con alza del 45% en ventas
¿Cuánto se gana manejando en Uber? Esta es la cifra en Latinoamérica
Nuevos impuestos por emergencia económica: dudas sobre impacto en empresas y empleo

El PMU es liderado por la Superservicios y cuenta con la participación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la empresa intervenida Air-e, según un comunicado publicado este miércoles por el ente de control.

Air-e presta el servicio de energía a más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según la Superservicios, el objetivo de esta articulación institucional es garantizar la calidad, continuidad y estabilidad del suministro en la región.

La compleja situación de Air-e

De acuerdo con cálculos del Gobierno, la empresa necesitaría cerca de COP 5,5 billones para sanear sus cuentas actuales y asumir el flujo de caja requerido en un horizonte superior a un año, recursos que se plantean para saldar deudas y realizar inversiones mínimas indispensables.

En contexto: ¿Quién paga la deuda de Air-e? El cobro de $8 por kilovatio que divide al sector eléctrico

A principios de enero se conoció un borrador de resolución con el que el Gobierno busca que los usuarios paguen COP 8 adicionales por kilovatio en las facturas para financiar parte de la deuda de Air-e.

El pasado 25 de enero, el último en ocupar el puesto de interventor de Air-e, Nelson Javier Vásquez, presentó su renuncia como responsable de la reestructuración de una empresa de energía que, según voces de los gremios, sigue cavando un hueco cada vez más hondo.

Por esta silla caliente ya pasaron el propio ministro de Minas, Edwin Palma, entre otros nombres como Carlos Diago y Diana Bustamante.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

air-e

intervención air-e

Empresas

Servicios públicos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.