Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran la relevancia de esta modalidad. En diciembre de 2025, el personal contratado a través de agencias creció 13 % frente al…

La temporada de descuentos, las compras navideñas y las celebraciones de diciembre aumentan la actividad comercial y llevan a las empresas a buscar personal para responder a una mayor demanda. En Colombia, cerca del 30 % de las solicitudes de trabajadores temporales del año se concentra entre noviembre y enero, de acuerdo con Adecco Colombia.

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Empleo temporal en Colombia: los sectores que refuerzan sus equipos a fin de año

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran la relevancia de esta modalidad. En diciembre de 2025, el personal contratado a través de agencias creció 13 % frente al mismo mes del año anterior en las actividades de servicios analizadas por la Encuesta Mensual de Servicios. En contraste, el personal permanente y el temporal contratado directamente por las empresas disminuyeron 1,6 %. En conjunto, el personal ocupado en esas actividades aumentó 0,3 % anual.

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Al desgranar las cifras, es necesario identificar los sectores en que se concentra la contratación temporal.

Las necesidades de personal de fin de año van más allá de los establecimientos comerciales. El aumento de las compras también exige trabajadores para almacenar mercancías, alistar pedidos, transportarlos, entregarlos y atender las consultas de los consumidores.

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Según Adecco Colombia, estos son algunos de los perfiles que suelen cobrar relevancia durante la temporada:

Ventas y comercio : asesores comerciales, promotores, impulsadores, cajeros y personal de apoyo en puntos de venta.

: asesores comerciales, promotores, impulsadores, cajeros y personal de apoyo en puntos de venta. Logística y distribución : auxiliares de bodega, operarios de alistamiento de pedidos, personal de inventarios y apoyo en despachos.

: auxiliares de bodega, operarios de alistamiento de pedidos, personal de inventarios y apoyo en despachos. Transporte y mensajería : personal operativo para movilizar mercancías y atender las entregas.

: personal operativo para movilizar mercancías y atender las entregas. Servicio al cliente : agentes de atención, asesores de centros de contacto y equipos de soporte.

: agentes de atención, asesores de centros de contacto y equipos de soporte. Producción y operaciones: operarios y personal de apoyo para atender mayores requerimientos de fabricación y abastecimiento.

La empresa señala que anticipar la selección y la vinculación del personal permite a las organizaciones prepararse para los momentos de mayor demanda. La necesidad de trabajadores, sin embargo, varía según la actividad económica, los pedidos y la planeación de cada compañía.

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El peso del empleo temporal

Para las empresas, la contratación temporal permite reforzar sus equipos durante los meses de mayor actividad sin asumir necesariamente una vinculación permanente.

“La temporada de fin de año representa una oportunidad para que las empresas conecten sus necesidades operativas con una gestión más estratégica del talento. La contratación temporal les permite responder a los picos de demanda, reforzar sus equipos en el momento oportuno y mantener la calidad del servicio, al tiempo que abre oportunidades laborales para personas que buscan ingresar o mantenerse activas en el mercado laboral”, explicó Estheban Acevedo, director de Staffing de Adecco Colombia.

El sector también tiene un peso económico asociado al empleo formal. Según la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset), sus empresas aportan más de COP 2,5 billones al sistema pensional y más de COP 4,2 billones en pagos de seguridad social y parafiscales, y vinculan a más de 489.000 trabajadores.

De cara al cierre de 2026, el comportamiento de esta contratación dependerá de las necesidades de las empresas y del movimiento comercial de los próximos meses. Noviembre, diciembre y enero concentran una parte importante de las solicitudes de personal temporal, pero esa demanda estacional no permite anticipar por sí sola cuántos puestos se concretarán ni cuántos trabajadores continuarán vinculados después de la temporada.

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