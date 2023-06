El equipo que creó una plataforma de fidelización que ya atiende a 2500 empresas

De izquierda a derecha: Jesús Leyva, cofundador y CTO; Jaime Villaroto, fundador y CEO; Sebastián Rojas, Socio y CCO; y Johan Leighton, socio y CMO. Foto: BGampuy_cl

Aquí va nuestra pregunta básica: ¿Qué hacen? “Somos una plataforma de fidelización y puntos que las empresas utilizan para reconocer y premiar a sus colaboradores y clientes, para motivarlos y crear más lealtad de ellos con la marca. ¿Cómo funciona? Las empresas le entregan puntos a sus colaboradores o clientes como parte de su reconocimiento por cumplir con objetivos y metas del trabajo, por fechas especiales como cumpleaños o por preferir a la marca en sus compras cuando son consumidores. Con estos puntos las personas canjean o redimen desde su celular, productos o gift cards en más de 10.000 comercios que están asociados a nuestra marca. Los puntos valen lo mismo que un peso por lo que es un sistema simple y transparente, además de entretenido porque pueden ganar más puntos respondiendo encuestas o trivias o participando en concursos”.

¿Y qué cifras tenían para mostrar? “#1 de Latam con presencia en Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Hoy somos 70 colaboradores y esperamos cerrar el 2023 con más de 100. Nos mantenemos como líderes regionales con alrededor de 2.500 empresas y más de 400 mil usuarios que canjean mes a mes sus premios en más de 10.000 comercios asociados a nuestra plataforma. Hemos sido consistentes en los últimos 3 años con un crecimiento de un 65% a 75% anual en ventas. En los primeros 3 años nuestros crecimientos eran de 3 dígitos. Para este semestre, esperamos crecer nuestra cartera de clientes pasando de 2.500 a 3.500, un crecimiento del 70% con ventas por encima de los US$45 millones y abrir nuestro quinto mercado: México”. Entonces Jaime Villatoro, fundador de ‘Apprecio’, pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 48 años, estudié Administración y negocios en la Universidad de Chile, y un Máster en marketing en la misma universidad.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Tengo más de 20 años de experiencia en emprendimientos, y 15 de ellos me he especializado en programas de fidelización. He gestionado decenas de programas de lealtad de clientes para grandes y medianas empresas en casi todas las industrias. Esta experiencia me hizo entender los dolores de las empresas y las deficiencias de estos programas para las personas. Los problemas eran los mismos en todos los programas que gestioné: Programas muy caros de crear y administrar para las empresas, con opciones limitadas para las personas y una serie de condiciones que generaban mucha fricción para las personas y empresas, lo que se traducía en una mala experiencia general y una lejanía y desgaste de la marca con las personas cada vez mayor.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Se unieron varias cosas para lograrlo: mi impulso innato por emprender e innovar, el conocimiento de los dolores de empresas y usuarios en incentivos y fidelización y mi pasión por la tecnología. Le propuse que nos uniéramos a uno de los desarrolladores tecnológicos de mi agencia, el más junior, pero también el más inquieto, y nos asociamos. Solo con la idea y las ganas de hacerlo realidad porque sentíamos que teníamos cómo hacerlo. El conocimiento del mercado y las ganas de hacer algo que innovara realmente ese campo fue lo que hizo que no se quedara en un sueño y que lo lleváramos a la realidad. Lo primero que solucionamos fue integrar los programas bajo un solo, para todas las empresas, con acceso gratuito a un sistema mucho más completo, con más opciones para premiar y ser premiado.

Una historia para leer: La historia de negocio que “ha permitido dolarizar a más de 200,000 colombianos”

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Partimos con capital propio, dado que ya tenía una agencia de fidelización funcionando previamente, la que vendí para dedicarme por completo a este proyecto. De todas formas ya venía acostumbrado a crear proyectos de cero, a apostarle todo a nuevos negocios y a reinvertir mis propios recursos

Llegamos a un equilibrio rápidamente y hemos seguido bajo el modelo que se conoce como Bootstrapping, en donde crecemos de manera orgánica, dando tiempo de maduración al negocio y reinvirtiendo nuestros propios ingresos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Logramos reinventar la manera de premiar y entregar incentivos con un sistema 100% gratuito para empresas y usuarios y 100% ecoamigable, cambiando la típica gift card plástica. Logramos hasta un 80% de ahorro para las empresas y en beneficios para los usuarios les abrimos la posibilidad de recibir estos incentivos de manera transparente y dándoles la oportunidad de elegir,

Ahora, nuestro propósito es mejorar la motivación y compromiso de las personas con las marcas, a través de todo un programa detrás de esos reconocimientos e incentivos que generen mejores relaciones y realmente un impacto positivo entre personas y organizaciones

6. ¿Soy feliz?

Claro, tengo una maravillosa familia, una empresa exitosa con un gran equipo donde nos hemos enfocado en crear una cultura del ‘Apprecio’, con respeto hacia las personas y que se sientan valoradas y reconocidas. Nos ha funcionado muy bien.

Le puede interesar: Los hermanos que crearon una empresa enfocada en diseñar y fabricar espacios

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No por ahora, tenemos muchos desafíos aún por cumplir, todos muy entretenidos. Estamos disfrutando cada minuto de esta aventura.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Lo he tenido siempre en la sangre, desde pequeño di muestras que sería un tipo proactivo y perseverante, desde los 13 años que he creado proyectos y negocios.

Para mi primer negocio, les pedí a mis padres que compraran bandejas de huevos en la zona rural de Chile y las vendía casa por casa. Como familia nunca tuvimos muchos recursos, así que me gustaba pensar que aportaba y ayudaba a mis papás y además me gustaba poder comprar mis propias cosas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy viviendo mi sueño como empresa, un crecimiento continuo y controlado, desafíos muy entretenidos y con un equipo motivado y genuino, disfrutando cada paso ¿qué más se puede pedir?

Sigo soñando con amplificar nuestro impacto, lo que hacemos en ‘Apprecio’ tiene influencia en las personas, en cómo se sienten en ámbitos tan importantes como su trabajo y me gusta pensar que contribuimos a su bienestar.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Como mercados viene México y España, luego hemos detectado oportunidades en otros países como Portugal e incluso en EEUU.

Como producto seguiremos desarrollando las 3 principales verticales que tenemos incorporando cada vez más intensamente la inteligencia artificial para automatizar funciones y hacerles más fácil la vida a las empresas y a las personas.

Un texto para leer y reflexionar: ChatGPT y el declive del pensamiento crítico

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es completamente escalable, comenzamos con pocos recursos en Chile, y hemos logrado escalar rápidamente a Perú, Colombia, Ecuador y pronto México.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro, dependiendo de las condiciones y si viene a aportar algo más que solo el dinero, ¡bienvenido!

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Equivocarse es parte del camino, corregir cosas que se hicieron de una forma crearían errores en otras. No pienso mucho en los errores pasados, intento no llevar una mochila cargada con culpas. Ante nuevos proyectos analizaría todo de nuevo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró Frank Sinatra con su canción My Way, cada uno puede encontrar su propio camino, las caídas y golpes son parte de ese camino y te hacen mejorar desde la experiencia y no desde la teoría. No creo en una sola fórmula de hacer las cosas, así como no creo en las verdades absolutas. De todo consejo que he recibido y libro que he leído siempre analizo si es válido para esta situación en particular, puede ser útil en muchos casos, pero no en todos, siempre existen las excepciones.

En términos de emprendimientos que conozco, admiro la capacidad de ejecución de CornerShop, y la valentía de NotCo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, he fracasado, llevo 20 años de emprendimiento y he fallado en algunos proyectos, he quebrado unas 3 veces. Pero nunca pensé en “tirar la toalla”, siempre he encontrado una salida a las situaciones, soy muy perseverante.

Puede interesarle: El contador que creó una app para ayudar a otros contadores en sus tareas diarias

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, y eso es algo en lo que me gustaría mejorar, ha sido un camino solitario en ese sentido.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trasciende 100%. Hablar de trabajar por la motivación, por el propósito, por el sentido de pertenencia y por mejores relaciones es hablar de trabajar por y para las personas. Desde su centro ayudamos a las organizaciones a entender cómo conectar con ellas de la manera correcta y les facilitamos crear relaciones en las que, valorando y reconociendo a sus públicos, realmente eleven su sentido de pertenencia y finalmente su satisfacción y su bienestar.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo en una etapa mucho más global de nuestra plataforma, con modelos de negocios adaptados a la realidad del país. No creo que como CEO en 10 años, pero seguramente en el directorio.

Asegurado mi futuro económico me gustaría emprender en proyectos sociales, siempre con la tecnología como catalizador.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia me ha dado la estabilidad y el equilibro como persona, me ha dado una motivación extra y cable a tierra para entender que trabajo para vivir y no viceversa.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, pero no soy de los que anda dando consejos como un sabio, al contrario, cada vez creo que sé menos. No me gusta dar consejos cuando no me los piden y cuando lo hacen no lo hago a la ligera, me involucro un poco.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin mi equipo, obviamente no llego a ningún lado. El cofundador Jesús Leiva es el CTO, el genio detrás de toda la tecnología, quien se la ha jugado por completo por este proyecto desde un inicio, dejando muchas opciones y ofertas detrás. Los otros dos socios que están en la gestión, el CCO Sebastián Rojas y el CMO Johan Leighton han sido claves para levantar la empresa. El CCO fue el segundo cliente de Dcanje en sus inicios, Sebastián tenía una empresa del rubro automotriz y como cliente se enamoró del proyecto, y vendió su participación en la empresa donde estaba para venirse como socio e inversionista a ‘Apprecio’. Johan Leighton fue compañero mío del colegio, y trabajamos en muchos proyectos tecnológicos y de marketing en los últimos 15 años. Lo invité a participar a ‘Apprecio’ y se la jugó con todo para encargarse del marketing.

Una historia que no se puede perder: Los cuatro costeños que montaron una fintech para acelerar la velocidad del dinero

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy un tipo sencillo que no me gusta figurar mucho, prefiero mantener un perfil más bajo.

Lo que más me gusta es tener un papel en blanco, para comenzar a construir de la nada y encontrar un camino a través de propuestas, soluciones y modelos de negocio nuevos.

Como profesional soy alguien que intento involucrarme en lo que más puedo, en especial las cosas que no entiendo bien para buscar ser un aporte.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Cada vez veo más oportunidades en cómo aplicar tecnología para solucionar problemas en empresas y personas. Creo que el que es ‘busquilla’ y perseverante siempre encontrará la forma de crear su propio Océano Azúl.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚