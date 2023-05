La historia de negocio que “ha permitido dolarizar a más de 200,000 colombianos”

Christian Knudsen es el presidente y uno de los cofundadores de Littio. Foto: Cortesía

Sobre esta startup ya nos habían escrito varias veces pero en esta ocasión llegaron con una noticia fuerte: " Startup colombiana es galardonada como una de la más innovadoras de América Latina” y, junto a ello, hicieron una alianza con Mastercard y además entraron a Y Combinator, catalogada como la aceleradora más importante del mundo en la inversión y guía de unicornios empresariales (las compañías valoradas en más de US$1.000 millones).

El modelo, a nuestra consideraciópn, merecía muchas preguntas, así que poco a poco fuimos indagando con las básicas: ¿Qué es lo que hacen? “Littio es una aplicación gratuita, disponible en App Store y Play Store, en la que puedes crear una cuenta en dólares o euros. Para dar acceso a estas monedas, usamos USDC y EUROC, activos digitales que representan al dólar y al euro y que cuyo valor está ligado 1:1 al de dichas monedas”.

Sonaba interesante y preguntamos más, por ejemplo haciendo analogías, comparaciones con cuentas tradicionales que se abren en lo bancos. “A través de sus cuentas en dólares y euros digitales (cuentas que funcionan digitalmente, que no tienen cuotas de manejo o costos ocultos y que pueden ser recargadas desde $1 USDC o $1 EUROC), nuestros usuarios pueden proteger sus ahorros en monedas fuertes, estables y globales. Desde sus cuentas pueden enviar dinero a otros usuarios Littio, sin ningún costo, pueden crear Littio Pots, que funcionan como bolsillos que dan recompensas de hasta el 5.25% E.A y pueden solicitar su Littio Card, tarjeta en alianza con Mastercard que les permitirá usar y gastar sus dólares digitales por el mundo, así como también hacer retiros en cajeros automáticos sin importar en donde se encuentren”.

Y con toda esta ola de compañías digitales, tenían números por mostrar: “En menos de un año desde nuestro lanzamiento en tiendas, hemos demostrado ser una solución precisa, innovadora y eficiente, lo que nos ha permitido dolarizar a más de 200,000 colombianos. Gracias a nuestros esfuerzos en innovación y seguridad, hoy en día contamos con un equipo compuesto por 30 de los mejores profesionales en el país, así como también con el respaldo de Circle, YCombinator y Mastercard, además de Colombia Fintech. Este respaldo ha supuesto una aceleración en nuestros procesos, por lo cual esperamos cerrar el 2023 con nuestro primer millón de usuarios y un proceso de expansión hacia Argentina, México, Brasil y Chile”

Aquí va la historia, contada por Christian Knudsen, el colombiano que es presidente y cofundador de Littio, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 30 años y estudié administración de empresas en el CESA, en Bogotá.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea surgió junto a dos amigos (Luis Huertas e Iván Torroledo) al identificar la necesidad de acceso a productos financieros en monedas globales estables y fuertes para personas en economías emergentes, quienes enfrentan grandes retos que limitan su crecimiento y desarrollo económico, como la devaluación de sus monedas locales.

Nos dimos cuenta de que el acceso a dichos productos se veía limitado por las condiciones del sistema financiero tradicional. Luis y yo habíamos encontrado una forma de manejar nuestros ahorros en diferentes partes del mundo a través de tecnología, mientras que Iván había tenido dificultades para abrir una cuenta en un broker de Estados Unidos para mantener su patrimonio allí.

En 2021, nos reunimos con un objetivo claro: encontrar una solución a la problemática que habíamos identificado. Con un tablero al frente, comenzamos a organizar y proyectar una solución, con el objetivo de democratizar el acceso a estos productos y permitir que más personas pudieran beneficiarse de ellos.

Desde nuestro conocimiento y experiencia, empezamos a ayudar a nuestras familias y amigos de manera manual, en paralelo levantamos capital, trabajamos en la tecnología y poco a poco fuimos creamos una aplicación móvil gratuita y segura que puede ser utilizada desde cualquier parte del mundo, enfocada en transformar las dinámicas financieras del mundo actual y solucionar un problema latente en nuestra región.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logramos hacer este proyecto realidad con determinación y confianza en nosotros mismos, después la dedicación y el compromiso constante fueron claves. Nos ayudó la planeación en equipo y organizarnos muy bien. Desde el principio diseñamos un plan detallado con objetivos claros y medibles. Utilizamos métricas para trackear nuestro progreso y ajustar nuestro enfoque cuando fuera necesario. Todo esto con una base de investigación de mercados sólida que nos permitiera definir un modelo de negocio rentable con alta calidad e innovación.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nosotros buscamos escenarios de acceso a capital investigando muy bien a inversionistas potenciales y asegurándonos de que su enfoque de inversión se alineara con nuestra visión de negocio. Nos preparamos muy bien con un plan sólido y levantamos una ronda de inversión pre-semilla de 4,4 millones de dólares liderada por el fondo del fundador de WeWork, Adam Neuman. Jam Fund, cofundador de Tinder; Justin Mateen, AngelList, Circle, compañía global de tecnología financiera, emisor de dólares digitales en el mundo, entre otros empresarios nacionales e internacionales que nos apoyan a título personal. Dependiendo de varios factores, como el tipo de inversión, por ejemplo, se establecieron diferentes acuerdos entre las partes.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En menos de un año desde nuestro lanzamiento en tiendas, hemos demostrado ser una solución precisa, innovadora y eficiente, lo que ha llevado a más de 170.000 colombianos a considerarnos un aliado de sus finanzas personales.

Lo que comenzó como una cuenta en dólares digitales para protegerse de la devaluación, ahora les permite a nuestros usuarios convertirse en ciudadanos globales. Con Littio, pueden recargar sus cuentas desde US$1, lo cual hace de nuestra aplicación una alternativa incluyente que reconoce las realidades de los colombianos. Estas recargas pueden hacerse desde 7 métodos de pago diferentes tales como PSE, Nequi y Bancolombia, dando múltiples opciones que se ajustan a las necesidades de los usuarios. Por mantener su capital en Littio, otorgamos hasta el 3% E.A en recompensas entregadas semanalmente y, en el momento en que quieran retirar su capital a sus cuentas bancarias, las personas podrán hacerlo sin ningún costo o límite, en cualquier momento.

Logramos traer a Colombia la primera tarjeta Mastercard respaldada en dólares digitales, con la cual los colombianos tienen la posibilidad de gastar sus dólares digitales en el día a día y viajar sin preocupaciones por el cambio de moneda, hacer compras en puntos físicos y retirar dinero en cajeros automáticos en cualquier parte del mundo, sin temor a las altas comisiones por el pago con tarjetas colombianas. Además, las personas que tienen familiares en el extranjero pueden enviar o recibir dinero de forma gratuita desde una cuenta Littio a otra.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz. Me siento tranquilo porque doy lo mejor de mí todos los días en algo que me apasiona pero además considero importante, está aportando algo al país y es esa sensación de contribución la que proporciona uno de los factores más importantes en mi felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento, no puedo responder de forma absoluta que lo vendería, la verdad es que estoy emocionado por el tema y apasionado por lo que representa, que incluso me resulta difícil pensarlo en este momento, todavía hay mucho por explorar y descubrir. En el futuro y si corresponde, evaluaria cuidadosamente las opciones.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Llevo emprendiendo los últimos 9 años, lo cual se ha convertido en mi estilo de vida y ha logrado retribuirme muchas cosas de lo que soy hoy como persona, sin duda, es un proceso complejo y exigente que requiere una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dedicación. En mi caso, pude aprovechar los conocimientos y la experiencia adquirida a lo largo de ocho años trabajando en otros emprendimientos, lo cual me brindó una base sólida para comenzar mi propia startup.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, he cumplido mi sueño de crear algo que genere valor y lo sé cada vez que recibo mensajes de clientes que nos dicen que aman la aplicación, nos agradecen por el producto o nos dejan oportunidades de mejora que nos ayudan a optimizarlo y nos dejan ver que es posible expandir nuestras capacidades.

Hace falta muchísimo más por hacer y mejorar. Nos esforzamos continuamente en el desarrollo y crecimiento de Littio buscando constantemente formas de llegar a más personas y soluciones financieras útiles y efectivas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir construyendo soluciones de valor y expandirnos para ayudar a más personas. Ahora estamos en ronda de inversión en Y Combinator (YC), lo cuento con orgullo por que fuimos una de las tres startups colombianas seleccionadas para unirse este año. YC es una de las aceleradoras más importantes y prestigiosas del mundo, conocida como “la fábrica de unicornios de Silicon Valley”. Solo el 1,5% de las 20.000 compañías que aplicaron W2023 en todo el mundo fueron seleccionadas, lo que demuestra también la calidad y el potencial de nuestro modelo de negocio, producto y procesos.

Con nuestra entrada a Y Combinator, esperamos recibir una nueva ronda de inversión que contribuya a la optimización y expansión de la compañía en Latinoamérica.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Littio se creó sobre un ecosistema escalable para crecer de manera exponencial sin aumentar significativamente costos o la complejidad del negocio. Gracias al capital de inversión que obtuvimos mejoramos la tecnología y recursos humanos para automatizar y estandarizar los procesos, tener un equipo fuerte, un liderazgo claro, mejorar continuamente el producto, crear una infraestructura completa que incluye alianzas y un modelo operativo que se puede replicar en otros países en Latinoamérica, entre otros.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Tendría que investigar de dónde viene y su objetivo. Si es transparente y funciona como un fondo de inversión si, en Littio son bienvenidas las personas que quieran aportar porque con esto podemos potenciar esfuerzos, ahora, respecto a ceder parte de mi empresa, depende de varios factores, como el nivel de control que estoy dispuesto a ceder, la evaluación del inversionista, su experiencia, y el potencial de crecimiento y rentabilidad que esto podría aportar. Aunque puede ser una decisión difícil, es importante considerar todas las opciones y evaluar cuidadosamente los pros y contras antes de tomar una decisión.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Hay muchas cosas que no volvería a hacer, pero cada experiencia me ha dejado numerosas lecciones. Una de las cosas que aconsejaría no hacer es no mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, ya que se puede afectar negativamente a la salud y el bienestar emocional.

Por otro lado, para mí, es importante que cualquier emprendimiento que cree tenga un propósito claro y resuelva una necesidad real. No volvería a crear un producto o servicio que solo sea considerado una “vitamina”, es decir, algo que no es esencial para la vida diaria. En cambio, prefiero enfocarme en solucionar necesidades básicas, como un analgésico para el dolor. Es fundamental que mi emprendimiento tenga un impacto significativo en la vida de las personas y sea una solución efectiva a una necesidad real.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

He encontrado inspiración en diversas personas, desde otros fundadores de startups exitosas, amigos, hasta mentores como Sam Altman, fundador de Chat GPT, lo conocí en Y Combinator y me encantó su forma de solucionar problemas y la forma de ver el mundo. También mi familia y el entorno donde crecí me transmitió pasión por el emprendimiento desde niño.

Me gusta seguir personas inspiradoras personal y profesionalmente, líderes con alta calidad humana, empresarios que han construido empresas innovadoras y sostenibles a largo plazo, entre otras que se ajustan a mis valores y visión empresarial.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro, he enfrentado momentos de fracaso pero nunca he pensado en tirar la toalla. Al contrario, cada uno de ellos me ha brindado lecciones importantes que me motivan a ser mejor día a día. Además, estoy seguro que los errores no son un obstáculo para alcanzar los objetivos sino una oportunidad para aprender y crecer.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hago parte de varias comunidades de emprendedores como YC, Latitud, comunidades académicas, entre otras, donde he podido conectar con otros fundadores, compartir conocimientos y obtener retroalimentación valiosa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Littio tiene un gran potencial para impactar positivamente a nuevas generaciones. Hoy tenemos una tendencia hacia la digitalización del dinero que va creciendo cada día con la adopción de tecnologías como los pagos móviles, criptomonedas y ahora las monedas digitales emitidas por bancos centrales. Esto por los beneficios que ofrecen:

● Eficiencia: reducen los errores humanos, agilizan las transacciones y reducen los costos.

● Acceso: permiten que personas sin acceso a los sistemas bancarios tradicionales puedan realizar transacciones desde sus dispositivos móviles.

● Seguridad: mejoran la seguridad con soluciones como la autenticación de dos factores y la encriptación de punta a punta.

En fin, son numerosos los beneficios que estas tecnologías están generando al ecosistema financiero y seguro se potenciarán. Esperamos un futuro financiero, cada vez más centrado en el usuario, que facilite mayor comodidad en el manejo del dinero.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Yo espero que pueda mirar atrás y sentirme orgulloso de todo lo que he logrado, tanto a nivel profesional como personal, me gustaría haber desarrollado habilidades de liderazgo aún más fuertes y eficaces, y haber creado un equipo de trabajo altamente motivado y comprometido, capaz de llevar a cabo los objetivos con éxito.

A Littio lo veo como una empresa con presencia en nuevos mercados, que ha sobresalido en su sector gracias a su habilidad para anticipar y adaptarse a las transformaciones tecnológicas, por su capacidad para crear soluciones que benefician a la sociedad y al medio ambiente, por su excelencia en el servicio al cliente y en la gestión de su equipo humano.

También me veo como miembro de la junta directiva de varias empresas, un inversor y mentor comprometido con el éxito empresarial y el impacto social en Latinoamérica. Me apasiona trabajar en la resolución de problemas en el sector de tecnología, energético y agropecuario, y estoy convencido de que puedo hacer una diferencia significativa en estas industrias. Mi objetivo es ser un líder emprendedor que inspire y guíe a otros a través de mi experiencia y conocimiento, ayudando a crear empresas exitosas que contribuyan al desarrollo sostenible de la región.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel importantísimo, siempre me han apoyado, varios han sido mentores, inversionistas y me han brindado ánimo, consejos y retroalimentación constructiva. Siempre he valorado su apoyo incondicional y he agradecido su presencia en mi vida.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Por supuesto! De hecho soy ángel inversionista para emprendedores que inician su sueño. He ayudado a más de 100 a solucionar ejes de inversión, referir talento, fondos de inversión, compartir experiencias para que puedan evitar errores comunes y construir empresas sostenibles.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Es el secreto del éxito. Mi equipo ha sido fundamental para hacer realidad este sueño. Son personas talentosas y apasionadas que han trabajado duro para alcanzar nuestros objetivos y superar obstáculos. Me siento agradecido de contar con ellos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal se relaciona con las personas y liderazgo, me han reconocido en varias ocasiones por la capacidad de ayudar, solucionar, apoyo, ética de trabajo, perseverancia y compromiso con la innovación sostenible.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a sobrellevar el sentido de urgencia, cada día enfrentamos una carrera contra el tiempo que a menudo genera altibajos emocionales. Para superar estos desafíos, es esencial cultivar nuestra resiliencia y bienestar físico y mental. Esto lo he trabajado con la práctica de deportes, meditación y una alimentación saludable, así es mucho más fácil manejar el ritmo acelerado de la vida y avanzar con determinación hacia las metas.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚