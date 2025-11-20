Arranca el Festival + Talante para apoyar el emprendimiento popular

La pasada versión de + Talante. Foto: piscov

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hacer negocios no es fácil. Sostener un emprendimiento, tampoco. Así que en cada oportunidad en la que se pueda apoyar a un hacedor de empresa, no lo dude un solo instante. Y por eso es que nacen eventos como el Festival + Talante, que viene del evento original + Talante, en donde se busca que los emprendimientos pertenecientes a la economía popular tengan un espacio visible, puedan darse a conocer y, claro, vender o conseguir negocios futuros.

Y ahora, en una versión agrandada, desde el 21 hasta el 23 de noviembre, se hará el Festiva + Talante, “con el fin de impulsar los negocios de la economía popular y generar un espacio de esparcimiento para que miles de familias, amigos y emprendedores de ese segmento económico disfruten de la alegría, el talento, la música, los sabores, el deporte, y aprovechen al máximo las oportunidades comerciales y arranquen con pie derecho la temporada navideña", informó la Cámara de Comercio de Bogotá.

“El Festival +Talante 2025 es un encuentro que celebra el talento y creatividad de nuestra gente, y que reconoce el poder transformador de la economía popular como fuerza que impulsa a nuestra ciudad y a nuestro país. En el Festival + Talante reuniremos oficios y capacidades de empresarios y emprendedores que nacen y crecen en los territorios, barrios, talleres, tiendas, entre otros escenarios. Son historias que vale la pena conocer y, sobre todo, apoyar”, dijo Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Los organizadores dejaron saber que “la entrada al festival no tiene costo. Las inscripciones están abiertas en el sitio web de +Talante, cuya dirección es https://mastalante.com/. El acceso a las atracciones de Mundo Aventura tendrá la tarifa normal durante los tres días de evento, sin embargo, para los primeros asistentes en llegar, contaremos con pases de cortesía", informaron en un comunicado de prensa.

Allí estarán presentes más de 200 emprendimientos de base, es decir, negocios de ropa, comida, manualidades, y también se contempla una “jornada de conexión laboral, alternativas de crédito o financiación para negocios de la economía popular y la participación de entidades de apoyo al ecosistema empresarial”.

¿Qué hay contenplando en la agenda para que usted se programe? El sábado a “las 3:00 p.m., el mentor empresarial, René Guerrero, dará la charla ‘De sobrevivir a prosperar’. Finalizando el día, la comunicadora Ana Milena Gutiérrez dará su conferencia ‘Café a Café’. Su intervención se llevará a cabo entre las 4 y las 5 p.m. Cabe recordar que en julio del presente año +17.000 asistentes participaron en el Gran Encuentro de la Economía Popular y Solidaria +Talante 2025 con un aumento de más de 60 por ciento en las asistencias únicas al evento, con relación a la edición de 2024″, detallaron.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚