Las hamburguesas más famosas del mundo cumplen 30 años en Colombia

(Liderazgo) Hace más de una década, cuando por primera vez andaba caminando por la afamada calle antigua de Shanghái, en una zona histórica rodeada de rascacielos, un aviso pintado de rojo con amarillo me sacó una sonrisa. Construcciones grises con cientos de años, un idioma del que escasamente había aprendido un “gracias”, muchos animales en grandes peseras, olores de comidas preparadas en la calle -también a manteles- y ocho días seguidos comiendo casi que todo tipo de platos locales. Ya no aguantaba más. Y entonces un local de McDonald’s me salvó la patria, como decía mi papá cuando estaba vivo y conseguía comida en medio de los eternos viajes por carretera que hizo toda su vida.

Ese primer mordisco me supo a gloria. El pan, el pepinillo, la carne, el queso, la lechuga. Era de las de siempre. Las que hemos pedido todos. La ‘Big mac’. Y las papas, sí, las crujientes papas, me trajeron de nuevo a Colombia. Porque eso es lo que logra la comida, escarbar en la memoria y llenarnos la cabeza de recuerdos. Y esta mañana, en las oficinas de Arcos Dorados, la compañía detrás de McDonald’s en Colombia, sucedió algo parecido. En medio de las primeras palabras de celebración, apareció con micrófono en mano una bella mujer llamada María Cristina Pimiento. Ella, sí, justo ella, hace 30 años, fue la niña que entrevistaron en la apertura del primer local de McDonald’s en Colombia, en el Centro Comercial Andino, de Bogotá.

Sí, 30 años después, con la misma sonrisa, y con el video de 30 años atrás, ella era la ‘host’ de un evento de celebración en donde no solo estaban los colaboradores de la compañía, sino proveedores y otros actores protagonistas de la historia de estas tres décadas. “McDonald’s me ha acompañado en distintos momentos de mi vida, en la niñez, en la adolescencia, en la rumba, y ahora con mi hijo. Estoy alineada con la marca, llevo ahora una semana entendiendo lo que hace este equipo en Colombia, soy la imagen de la celebración de estos 30 años y queremos que conozcan un poco más de esta compañía”, nos dijo con una sonrisa de oreja a oreja.

Ricardo Guedes, director general de Arcos Dorados para Colombia, Aruba y Trinidad y Tobago, la empresa que maneja la marca McDonald’s en más de 20 países, contó parte de lo que han hecho en estos 30 años, como traer el Auto Mac, o las alianzas con proveedores locales para lanzar sus postres y, claro, el tema de empleo: “35.000 colombianos ya trabajaron con nosotros y fuimos su primera oportunidad laboral. Abrimos nuestra puerta a ustedes para que conozcan esta compañía”, agregó, en un español pausado.

Colombia fue uno de los primeros países en lanzar McDelivery y Puertas Abiertas, esa experiencia de poder entrar a las cocinas y entender cómo es todo el proceso. El 70 % de los proveedores de la marca son colombianos. De ellos, por ejemplo, uno de los agricultores que vende las verduras también pone sus productos en Aruba y Trinidad y Tobago. Es decir, se expandió gracias a la operación de la cadena de hamburguesas. Vimos, en video, la historia de la señora Berta Ríos, quien ordeña sus vacas en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, y con esa leche, que le vende a Alpina, es que se hacen los helados de McDonald’s.

Julie García, la cabeza de la cadena de abastecimiento de Arcos Dorados, contó que no se trata solo de comprar y vender, sino de perseguir el mismo propósito desarrollando productos en conjunto. Habló entonces de la iniciativa “Yo soy de aquí”, que se refiere a los proveedores nacionales como la señora Berta: “Sabemos que nuestro trabajo transforma territorios y esperamos seguir cumpliendo con este propósito”. O la historia del cafetero que siembra el grano y es el que se consume en los McDonald’s de Colombia. “El fruto que cultivan mis manos es el que llega a cada taza de McCafé”, dijo el agricultor mientras enseñaba el oficio a su siguiente generación.

En estos 30 años ya han abierto 74 restaurantes, contaron las directivas de la compañía, y están en 24 ciudades del país. El año 2024 fue el de mayor rentabilidad en la historia de la compañía, contaron sin soltar cifras detalladas.

Óscar Díaz, hoy director de Operaciones, contó cuando comenzó en la empresa como ‘crew’, que son los muchachos que trabajan en los restaurantes. Esta es “una labor muy linda que te enseña muchas cosas y hoy todavía lo recuerdo con mucho cariño. De eso ya han pasado más de 20 años”. “Aquí alimentamos personas y construimos sueños, eso pasa cuando uno entra a hacer parte de esto, uno de los pilares que más conecta es que somos empleo joven, pues para más del 80% de las personas que trabajamos en Arcos Dorados, este ha sido y fue su primer empleo”.

Al final, contaron el aterrizaje de la famosa Cajita feliz en Colombia. En el 2019 se logró que tuviera un balance nutricional en el país, aseguró Natalia Gómez, gerente de comunicaciones. Y habló de ello: “En el 2011 comenzó esa evolución nutricional, hoy ya se puede escoger entra agua o jugo, y garantizamos un menú balanceado. Dijo que lo hicieron, el cambio en el menú, para que cumpliera con los estándares de la OMS, y eso permitía que los padres le dieran un producto alimenticio sin temor a sus hijos. Y entonces soltó una que para mí era nueva: “La última incorporación fue cascos de manzana en la cajita feliz”. Sí, ahora hay fruta en la cajita feliz de McDonald’s.

Recordó que en el 2013 “incorporamos libros en la Cajita Feliz, tenemos un espacio en la feria del libro y le enseñamos a los niños a tener experiencias maravillosas a través de la lectura. Son 250 actividades en medio de esa feria”, detalló.

Yo, que he sido casi que un catador de hamburguesas y papas fritas porque son mi comida favorita, si es que se puede decir que exista ese delicioso oficio, aproveché para conversar con Ricardo Guedes, el brasilero que aterrizó hace poco en Colombia, para saber, más allá de la celebración, hacia dónde marcha la que es, sin duda, una de las cadenas de alimentos más importantes de Colombia y la más famosa en el mundo.

Algunas cifras que nos pueda contar, como por ejemplo los 35.000 puestos de trabajo que se han abierto...

Bueno, gracias Edwin por estar acá con nosotros. No comentamos mucho los términos de ventas porque somos una compañía dentro de un grupo económico, pero Colombia ha crecido en los últimos 3 años por encima la inflación, así que vamos con un buen camino de crecimiento en país. Queremos seguir creciendo los locales, queremos seguir dando oportunidades para más jóvenes, ya son 35.000 personas en 30 años. Nos parece interesante que sigamos impactando con todo nuestro plan de seguir creciendo en país.

¿Van a crecer en número de restaurantes? ¿Van a contemplar más ciudades? ¿Van a contemplar más proveedores colombianos además del 70% que ya tienen?

Es así. Queremos seguir esa ruta de impactar más proveedores en Colombia, seguir trabajando para tener más productos de acá, tener el gasto invertido y más proveedores de acá. Queremos seguir creciendo en más ciudades. Ya estamos de 24 y Colombia tiene un potencial infinito para seguir creciendo.

El plan en 2026 es llegar más ciudades...

No te voy a dar el plan de expansión de nosotros (risas), pero, bueno, nuestras principales cuatro ciudades son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla para seguir creciendo.

El consumidor colombiano se está envejeciendo, yo veo a McDonald’s como una marca joven, es decir, para consumidores jóvenes. ¿Han pensado en el consumidor mayor?

Mira, nosotros somos una marca muy democrática. Tenemos acceso a los niños. Nos gusta muchísimo la familia, pero los niños son el consumidor claramente del futuro, pero los buenos momentos están en los grupos, siempre estamos mirando todos los grupos, la familia. Es decir, la familia siempre está en el centro de nuestras decisiones. La familia para nosotros es el principal target de la compañía.

Qué ha pasado con el delivery o los llamados domicilios en Colombia. ¿Cómo está ese canal?

Nos gusta muchísimo tener la experiencia dentro del local, porque ahí está la magia de McDonald’s, llevar a su familia, sus niños al ‘play place’ a jugar, a tener la Cajita feliz y jugar con sus juguetes o leer los libros. Pero el delivery de una ocasión de consumo que sigue creciendo. Es un canal en salida, estamos siempre mirando a nuestros parceros de negocio a ver cómo podemos entregar la experiencia, sobre todo con calidad por un canal que sigue creciendo. Delivery está siempre en nuestra mirada de negocios.

¿Ese canal crece por encima de la inflación?

Sí, sí. Los canales digitales son los canales que más crecen, es parte de la digitalización y sigue creciendo por encima de la inflación.

¿Están preparando algo adicional para los jóvenes que son los que más consumen a través de la app?

Bueno, vamos a tener muchas novedades, vamos una vez más al Estéreo Picnic, la app siempre es un punto de conexión digital con los jóvenes y vamos a tener ahí experiencias. De la app, esperen sorpresas.

¿Se vienen nuevas alianzas con marcas con quienes han sido tal vez muy exitosos en temas de helados, de postres?

Sí hemos visto muchas oportunidades de expandir, pero sobre todo, con las marcas colombianas, los Ramo, los Colombina, que han hecho un súper trabajo en nuestros postres. Queremos seguir de la mano con estas marcas, con estas empresas importantes de Colombia y, sí, explorando siempre innovaciones para nuestros consumidores.

¿Qué dicen los inversionistas? ¿Cómo ven a Colombia a corto y largo plazo?

Colombia es un país emergente. Tenemos mucho potencial. Sí que tenemos mucho potencial para seguir expandiendo en este país y vamos a hacerlo.

