¿Por qué dicen que la IA ha lanzado un salvavidas a las economías en desarrollo?

Imagen de referencia. La propuesta del Banco Mundial es usar la IA para mejorar procesos de gobernanza que impacten de manera directa en el aparato productivo. Un ejemplo de ello es el campo, que le permitiría mejorar la producción a pesar de el reto climático que se vive en todo el mundo. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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¿Para qué sirve la IA más allá de las preguntas típicas que la mayoría de las personas les hace? Por ejemplo, para reducir los costos para los agricultores de la India gracias a pronósticos meteorológicos avanzados. Pero también puede separar distancias entre quienes tienen acceso a ella y quienes no cuentan con la posibilidad de usarla.

Ahora, imagine esa realidad en el mundo de los emprendimientos. Un consultor que entrena una IA para que se comporte como su asistente personal, toma notas en las reuniones, extrae las principales conclusiones, hace presentaciones posteriores en cinco minutos, le ayuda a crear los precios por sus servicios después de hacer análisis de mercados y también analiza a su posible cliente para alistar las respuestas a todo tipo de inquietudes que le puedan hacer antes de cerrra un negocio, vs el consultor que no tiene acceso o no sabe usar la IA de esta forma y le toca contratar a varias personas para hacer todo eso. ¿Cuál de los dos es más competitivo?

Y, por último, pongamos eso en el terreno de la administración pública. Piense en una entidad que recauda impuestos y le cuenta todos los años llegar a la meta de racaudo, no solo porque no le pagan a tiempo sino porque hizo mal la proyección fiscal. Pero gracias a un adecuado uso y entrenamiento de la IA, ahora sí logra proyectar, de acuerdo con el comportamiento real de la economía, todo el recaudo. Es capaz de lanzarle alertas a los ciudadanos en la previa de sus declaraciones de renta, por ejemplo y, además, gracias al la conexión con bases de datos de otras entidades, identificaría comportamientos extraños en el sistema financiero para lanzar alertas y detectar fraude y evasión fiscal.

Esos son tan solo algunos ejemplos reales de lo que sucede cuando se usa la IA con objetivo y propósito. Y sobre esa realidad reza el más reciente informe del Banco Mundial. “La IA ha lanzado un salvavidas a las economías en desarrollo, y deberían aprovecharlo”, dijo Indermit Gill, economista jefe del Grupo Banco Mundial, mientras la organización presentaba su Informe sobre anual sobre Desarrollo Mundial.

“No necesitan grandes modelos ni grandes centros de datos para cosechar sus beneficios”, añadió, y abogó por la adaptación de herramientas de IA de menor costo a las condiciones locales para obtener resultados en los sectores de salud, educación, justicia y agricultura.

Los modelos avanzados de IA, en gran medida desarrollados en Estados Unidos y China, ofrecen la capacidad de analizar datos y automatizar tareas de manera rápida.

Sin embargo, requieren enormes centros de datos y capacidades de computación, que consumen mucha electricidad y agua, lo que profundiza el cambio climático.

“Las economías en desarrollo se encuentran hoy en medio de su desempeño de crecimiento promedio más débil en tres décadas”, señaló un comunicado del Banco Mundial que acompaña el informe.

“La IA podría aumentar significativamente ese desempeño antes de finales de la década (...), al tiempo que ofrece beneficios tangibles a la población”.

El informe insta a los países a utilizar la IA para “ayudar a ampliar servicios médicos, jurídicos, educativos y agrícolas que de otro modo serían costosos, a miles de millones de personas desatendidas, logrando en una década lo que de otro modo podría llevar un siglo”.

“La ventana para hacer esto bien es estrecha”, afirmó Gaurav Nayyar, director del informe.

El reporte comparte ejemplos de aplicaciones de IA en la gobernanza, como el aumento del volumen de pruebas de detección de diabetes en Bangladés, o la reducción de costos para los agricultores de la India gracias a pronósticos meteorológicos avanzados.

Sin embargo, el Banco Mundial también advierte que “la IA podría ampliar las brechas entre países, aumentar la desigualdad dentro de ellos, concentrar el poder de mercado, debilitar la confianza en las instituciones públicas y crear nuevos riesgos para la seguridad, los derechos y la cohesión social”.

Asimismo, también señala que las herramientas de IA podrían bloquear la movilidad económica al eliminar empleos de clase media en el largo plazo.

El informe fue redactado con la ayuda de varias herramientas de IA, como OpenAI, DeepSeek, Google y Anthropic, según una declaración de transparencia.