Un emprendimiento que ayuda a las mujeres embarazadas a fortalecer su cuerpo

“Lo que mejor sabe hacer BODYM son programas de entrenamiento físico especializado en mujeres en las diferentes etapas de su vida, desde antes de quedar en embarazo, durante el embarazo, la recuperación postparto y la edad adulta. Somos un grupo de profesionales en fisioterapia y educación física, quienes nos formamos constantemente en técnicas de entrenamiento para fortalecer el core, abdomen y suelo pélvico. Actualmente somos 7 empleadas a tiempo completo, de las cuales 3 somos socias, tenemos 2 personas que trabajan medio tiempo y 10 colaboradores profesionales. Atendemos clientas de habla hispana de forma online, no sólo de Colombia sino también de otros países como España, Suiza, Australia, México, Chile, Ecuador, El Salvador, entre otros”.

Así presentan Lorena Gómez, Nora Sinisterra y Sophia Luengas su emprendimiento, uno enfocado en la salud de la mujer, en los cambios que vive su cuerpo. ¿Cuál es su historia? Aquí nos la cuentan en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Lorena Gómez (LG), directora General de BODYM y fundadora. Tengo 37 años, estudié Publicidad y tengo una maestría en dirección de marketing.

Soy Nora Sinisterra (NS), directora comercial de BODYM. Estudié comunicación social y periodismo y tengo una maestría en marketing y distribución

comercial. Tengo 41 años.

Soy Sophia Luengas (SL), máster coach de la empresa, tengo 34 años y estudié fisioterapia, soy especialista en ejercicio físico para la salud y soy magíster en administración en salud.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

LG: Esta gran idea de negocio nace en Colombia en el año 2015, gracias a una vivencia personal en el 2012, cuándo me convertí en mamá y vivía en Barcelona, España. Allí empecé a entrenar con una marca española, muy linda, que existía en ese momento y se enfocaba en el ejercicio para las embarazadas y mamás en postparto. Cuando me regresé a vivir a Colombia hice un estudio de mercado para ver si existía alguna marca que hiciera esto y, ¡oh sorpresa!, no había esta especialidad como tal y en ese momento es donde veo una gran oportunidad de traer la franquicia española a este país. Es así como se formó una súper idea de emprendimiento y empecé hacer funcionar la empresa con entrenadores (educadores físicos y fisioterapeutas). En el 2019 decido asociarme con Sophia y Nora quienes creyeron en este negocio, nos autoempleamos y ellas dos invirtieron dinero en la empresa para formar parte de la sociedad. Sin embargo, durante ese año empezamos a evaluar la posibilidad de crear nuestra propia marca, teniendo en cuenta la experiencia acumulada durante todos esos años y fue como en abril de 2020, en plena pandemia, lanzamos nuestra propia marca llamada BODYM.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

LG: Entre en una búsqueda de una fisioterapeuta independiente en la ciudad de Bogotá, tardé casi 5 meses en encontrar a Sophia Luengas, una fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, quien contaba con todos los requisitos que yo, en ese momento, estaba buscando, además de ser independiente. En mayo del 2015 ella viaja conmigo a España durante 1 mes para hacer la formación teórico-práctica con la head trainer de la franquicia en Madrid. Definitivamente, lo más importante es tener constancia y dedicación para poder sacar adelante un negocio innovador. Siempre habrá errores y aciertos en las decisiones de cada día pero es fundamental aprender de cada una de ellas para poder hacer realidad las ideas y crecer como empresa.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

LG: Gracias a que venía trabajando con una empresa de Inglaterra de forma virtual, haciendo marketing online para casinos, pude disponer de un sueldo en euros que me permitió comprar la máster franquicia para Colombia.

NS: Yo tenía unos ahorros y con la ayuda, también, de mi esposo decidí invertir en la marca. Creí en ella porque desde que me convertí en mamá, en el 2016, mi vida se volcó a ese rol, renuncié a mi trabajo en Bogotá y decidí, durante 2 años, dedicarme a mi hija. En ese tiempo, Lorena me ofreció ser la community manager de la franquicia y es allí donde me enamoré del negocio, además de haber vivido la experiencia de la marca en mi recuperación postparto y me encantó.

SL: Venía trabajando en este proyecto desde 2015 y junto con Lorena vimos cómo hacer crecer la empresa. Cuando se reformó la empresa no tuve duda que tenía que estar allí como socia. El dinero que invertí fue un préstamo de mi familia y lo he ido pagando con el trabajo que desempeño en BODYM.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

LG: Este emprendimiento tiene un gran propósito y es poder, además de educar a las mujeres sobre la importancia de conocer su cuerpo, en ayudarlas a prepararse físicamente antes y durante el embarazo y en su recuperación en el postparto con ejercicios y técnicas especializadas, y, no solo esto, ayudamos a tratar disfunciones del abdomen y del suelo pélvico de la mano de un equipo de profesionales expertos en entrenamiento y fisioterapia para la mujer.

Estamos logrando impactar en la vida de las mujeres, en su salud, en su autoestima y amor propio porque existe un porcentaje muy alto de mujeres que ven afectada su calidad de vida porque sufren de disfunciones tales como: goteos de orina (incontinencia urinaria), dolor en las relaciones sexuales, dolores lumbares, dolores pélvicos, diástasis abdominal, entre otras, y que han normalizado estas situaciones porque hay un desconocimiento sobre cómo tratarlas. En BODYM han encontrado una empresa que las entiende y que les ayuda a mejorar estas sintomatologías y, sobre todo, que las empodera y les ayuda a crear nuevos hábitos de vida saludables.

6. ¿Soy feliz?

LG: Somos felices porque ayudamos a muchas mujeres a conocer su cuerpo, a no normalizar muchos cambios y cosas que pasan en él y a sentirse más felices y a gusto cuando se miran al espejo. Por medio de nuestros servicios contribuimos a mejorar su calidad de vida, no solo en Colombia sino en cualquier parte, porque gracias a la virtualidad estamos atendiendo a mujeres de habla hispana alrededor del mundo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

LG: No estaría dispuesta a hacerlo porque esto se convirtió en un estilo de vida que nos permite conciliar con la familia y eso es lo que más valoro.

NS: Creo que no porque amo lo que hago, creo que con esto he encontrado mi propósito de vida y me hace feliz, además, de poder trabajar desde casa y estar presente en la vida de mi hija. Aunque requiere de muchas horas de trabajo, pero me permite conciliar mi vida laboral y familiar. Sin embargo, me lo replantearía si se lograra un crecimiento exponencial de la empresa, siempre teniendo como prioridad mantener el buen ambiente laboral que nos ha caracterizado.

SL: Creo que, si eventualmente se presenta una buena oportunidad para hacer crecer la empresa considerablemente, sin que esto signifique desvincularme de lo que hemos logrado construir, lo pensaría.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

LG: Realmente es emprender un nuevo camino sin saber lo que implica convertirse en empresa, responder a toda la parte legal, lo que requiere el gobierno, los costos mensuales, las obligaciones parafiscales, etc. Las proyecciones iniciales son números que se quedan en un Excel, pero la realidad es la que te va mostrando el mercado mes a mes dependiendo de temporadas, eventualidades y otros aspectos que los emprendedores no tenemos en cuenta y que nos toca ir aprendiendo en el camino.

NS: Considero que lo más duro de emprender para mí, es la incertidumbre o el miedo de saber si funcionará o no, si tu inversión verá sus frutos o no, aprender a autogestionar el tiempo y aprender a repartirlo entre tu empresa y tu familia. Tener claro toda la parte legal, las finanzas, los números en cuanto a ventas, ser un todero. Pensar cada mes en qué estrategias implementar para lograr sostener financieramente una estructura empresarial.

SL: Ha sido duro pero gratificante. Creo que lo más importante es tener tolerancia a la frustración porque hay muchas cosas que no salen como uno se imagina, pero cuando tienes un muy buen equipo alrededor hace que, cuando no hay buenos resultados, sigas pedaleando para poder llegar más fuertes al objetivo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

LG: Por supuesto, esto es un sueño real, una idea que se convirtió en una labor social con las mujeres.

NS: Lo estoy cumpliendo y a medida que vamos ganando experiencia vamos implementando nuevos procesos que nos ayudan a crecer a nivel empresarial. Aún hay mucho camino por recorrer para lograr que más mujeres de habla hispana conozcan lo que hacemos, pero considero que vamos por muy buen camino.

SL: Yo siempre me visualicé como una persona independiente laboralmente y desde que me gradué en 2011 solo fui empleada durante un año en una empresa. El hecho de que mi empresa me deje cumplir mis metas profesionales y personales hace que viva plenamente en esos dos aspectos. Siempre hay mucho para donde crecer, creo que hace falta dar el salto y ser una empresa más fuerte a nivel Latinoamérica.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

LG: Seguir creciendo en el mundo digital, poder crear una plataforma donde podamos alojar todo lo que estamos haciendo virtualmente y que esto nos genere mayor rentabilidad. Además, queremos posicionarnos fuertemente a nivel Latinoamérica como una empresa especializada en entrenamiento para la mujer.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

LG: Si, definitivamente, es un negocio que tiene gran potencial por la especialidad que maneja, además, pudimos ver durante la pandemia que podemos llegar a cualquier parte del mundo y eso nos hace pensar que tenemos un gran camino por recorrer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

LG: Ya hice sociedad, pero no con desconocidos, Sophia, quien es socia, ha estado en este proyecto desde el 2015 que nos conocimos. Trabajamos juntas sin conocernos, pero logramos encajar y trabajar muy bien, por eso decidí ofrecerle ser parte de esto. La tercera socia es Nora, quien es amiga desde hace bastantes años y a quien conocía muy de cerca este emprendimiento, porque fue durante un tiempo la community manager. Además, es mamá y entiende el mundo de la maternidad y la montaña rusa por la que pasamos durante y después de tener hijos. Posiblemente, podríamos evaluar la posibilidad de buscar inversionistas para avanzar a nivel de estrategia digital, pero sin ceder acciones de la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

LG: Nunca volvería a comprar una franquicia, esto solo lo sabes hasta el día que decides entregarla. Además de la parte económica, donde las multas son altísimas, se genera un apego y un cariño hacia una marca que no es tuya. Estás trabajando durísimo por algo que no te pertenece y en el que no puedes tomar ciertas decisiones o hacer ciertos cambios. Abrir un mercado en un país es un trabajo muy duro, un trabajo que requiere de inversión para posicionar, ser parte de eventos, invertir en ferias, en publicidad impresa y digital, etc. A todo eso se suma la adaptación de un modelo de negocio que te venden y que funciona para el país de origen, pero no para el tuyo, por comportamientos diferentes del consumidor, diferentes culturas, estilo de vida, etc. Es empezar de cero con una marca que nunca será propia. Gran error.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

LG: Me inspiró Emma Soteras, la creadora de esa marca española, pero quien desafortunadamente vendió la marca. No tengo muchas referencias en este mundo del entrenamiento especializado para mujeres, siento que debemos seguir nuestros instintos y nuestra experiencia que es lo que más vale ahora mismo en este negocio.

NS: La primera persona que me inspiró fue y ha sido mi hija, ella me dio la fuerza para dejar un trabajo estable, tomarme el tiempo para pensar qué quería hacer y, por supuesto, sin el apoyo de mi esposo esto no hubiera sido posible. Luego apareció esta oportunidad de la mano de Lorena quien, también, me ha inspirado y con quien he aprendido mucho. No tengo modelos a seguir, lo que tengo claro es que quiero seguir aportando a este negocio para posicionarlo como la mejor alternativa de entrenamiento físico para las mujeres de habla hispana en el mundo.

SL: Cuando llegó la oportunidad en el 2015 no tenía idea del trabajo sobre todo con mujeres embarazadas y en postparto, sin embargo, me pareció un reto muy interesante, principalmente por Lorena, ella es un tren imparable de energía e ideas. Nos conocimos por la página de mi universidad (Universidad del Rosario) y desde el día 0 tuvimos muy buen feeling, hemos logrado construir una gran amistad y ha sido un buen engranaje en el trabajo, lo cual es difícil encontrar. Nuestras personalidades funcionan muy bien juntas y, por eso, hemos logrado sobrepasar muchas cosas, por ella fue quien entré a este negocio.

Hay muchas personas y empresas en el mundo relacionadas con el tema del entrenamiento especializado, no me atrevería a decir una específicamente como ideal de empresa, sin embargo, tengo muy claro que siempre he querido que nuestra empresa tenga un valor agregado, esa milla extra y diferencial.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

LG: Si por supuesto, estuve desde 2015 hasta 2018 sin recibir más de $400.000 de este negocio, me tocó buscar otra fuente de ingreso para poder mantenerme activa, además, el apoyo emocional y económico de mi esposo ha sido fundamental. En 2019, cuándo llega Sophia y Nora a formar parte de la sociedad, es cuándo empiezo a tener un sueldo y ellas tambien se autoemplearon en la empresa, es decir, que somos socias y empleadas.

NS: No siento que haya fracasado, no me arrepiento nunca de haber decidido emprender, ha sido una muy buena decisión. Obviamente, en muchas ocasiones piensas en tirar la toalla, porque como hay momentos muy buenos hay momentos en los que sientes que no se llega a otro nivel, que sigues en el mismo punto. Considero que es algo normal cuando decides emprender, siempre estás en una incertidumbre cada mes, pero también, creo que esto hace que la creatividad aflore en cada una de nosotras para sacar este negocio adelante.

SL: Yo no siento que hayan sido fracasos, creo que hemos tenido varias caídas y, viéndolo en retrospectiva, en realidad nos han ayudado sustancialmente a llegar a donde estamos hoy. Así que lo importante es tomar decisiones y acciones para mitigar el riesgo de volver a cometer errores que pueden generar esas decepciones, aun así, nunca pensé tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

LG: He estado en varios grupos de emprendimiento que me han servido mucho porque cada uno cuenta su experiencia, nos pasamos contactos, hacemos ferias juntos, siento que sirve mucho porque todos estamos en esa misma onda de este estilo de vida.

NS: Hemos estado como empresa con la Universidad del Rosario en un ‘bootcamp’ que nos ayudó muchísimo a restructurar los procesos de la empresa. Hago parte de grupos de emprendimiento y de mamás que me ayudan a conseguir información fundamental para la empresa.

SL: Siempre hemos estado en diferentes comunidades, yo creo que hacer parte de ellas hacer que se nutra tanto nuestros conocimientos como el networking.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

LG: Wow, esto es lo más hermoso, desde ya lo vemos en nuestras hijas de 5, 6 y 8 años quienes van aprendiendo sobre el cuerpo femenino al escucharnos hablar todo el día a cerca de esto. Desgraciadamente, nosotras vinimos a conocerlo casi a los 30 años. Además, al impactar en las mujeres de nuestra comunidad en Instagram y en nuestras clientas por medio del entrenamiento y de los contenidos educativos que hacemos para ellas, donde buscamos que se hable abiertamente de temas que aun son tabú en la sociedad, como la sexualidad, las masturbación femenina, la incontinencia urinaria, la depresión postparto, la importancia de aprender a reconocer y reconectar con su cuerpo, etc.. Muy seguramente ellas empezarán a hablar abiertamente de estos temas con sus hij@s. Hay mucho trabajo por hacer en este campo, debemos llegar a los colegios para enseñar que la anatomía femenina va más allá de la vulva.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

LG: Creo que todas coincidimos en el mismo punto, nos vemos siendo la empresa #1 de Latam. Una empresa que sea referencia para la salud femenina. No podemos parar, aquí, más que un negocio es un aporte grande a muchas generaciones de mujeres que cada día sufren en silencio por normalizar lo que no es normal. Sabemos que muchos temas son comunes dentro de esta sociedad, pero nada de esto es normal y es allí donde aparece BODYM, para seguir educando y ayudando a las mujeres.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

LG: El mejor papel es ser mamá, vivir en carne propia lo que siente nuestro cuerpo antes, durante y despues de los embarazos. Mi esposo termina siendo un actor principal por que no me deja parar, no me deja caer, me da ánimo y me apoya en seguir evolucionando.

NS: Mi esposo y mi hija han sido fundamentales en este proyecto. Ellos son ese motor y ese impulso que me ánima a levantarme cada día a dar lo mejor de mi para ayudar a crecer mi empresa y cumplir mi sueño. Son muchas horas de trabajo porque, aunque esté en casa, no puedo estar al 100% con mi hija, pero la disciplina y la constancia son la clave para llegar al punto en el que queremos estar a nivel empresarial.

SL: La red de apoyo es primordial en este camino, en mi caso mi esposo, mi familia y mis amigas han sido un pilar fundamental para lograr lo que he logrado, siempre han sido de apoyo incondicional y, sobre todo, es muy gratificante escuchar lo que opinan sobre ti.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

LG: Eso me encantaría, poder contarles todo este camino de aprendizaje y hacer la curva de ellos más corta, porque cuando alguien te cuenta de sus errores y sus hallazgos te minimiza la caída.

NS: Claro que estaría dispuesta, creo que esta parte es fundamental para que aquellos que tienen una idea de negocio o apenas están emprendiendo, pues, la experiencia de quienes ya llevan un camino recorrido es de gran ayuda para evitar cometer muchos errores.

SL: ¡Claro que sí! Me parecería una experiencia de mucho aprendizaje y creo que tendríamos mucho que aportar, porque siempre hemos sido muy autodidactas, acá todas sabemos y aprendemos de todo un poco.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

LG: Yo soy fiel creyente que uno solo llega hasta un punto y con un equipo llega muy lejos. Cuando logramos entender que no podemos con todo, que necesitamos otras cabezas pensantes a nuestro lado es cuando realmente el trabajo en equipo fluye. Cuando nos rodeamos de personas que están en esa misma búsqueda que tú, personas inquietas por crecer y por crear, es donde aparece la magia divina.

Aquí tenemos un equipo de 3 líderes, Sophia en toda la parte técnica, Nora en la parte de atención a la mujer y ventas, y yo, como líder y cara visible de la marca, la que da lora en redes sociales y humaniza el contenido, además de hacer las alianzas con otras marcas e influenciadoras que nos ayudan a crecer el posicionamiento.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

LG: BODYM muestra la naturalidad y la realidad de las mamás, de las mujeres, aquí no escondemos nada, hablamos a calzón quitao, como diría mi abuela, y eso es lo que más le gusta a nuestra comunidad en Instagram, por ejemplo, que es donde montamos nuestro contenido.

NS: Mi sello personal, como la líder de ventas, es la empatía, es lograr ponerme en los zapatos de esa mujer que ha venido a buscar una solución a BODYM. Yo no vendo servicios, yo ofrezco una experiencia de acuerdo a una necesidad particular, que estoy segura de que cambiará en algo, sino es en mucho, los hábitos de vida de esa mujer que pasa por aquí.

Nos diferencia, el profesionalismo, la constante formación a todo el equipo de BODYM en nuevos métodos y técnicas para ayudar a las mujeres que buscan nuestros servicios. Nos preocupamos por educar y concientizar a nuestra comunidad sobre conocer su cuerpo y a no normalizar sintomatologías que no son normales.

SL: La innovación, en el tema de salud siempre se están generando nuevos estudios, evidencias técnicas para la población que manejamos en la empresa, siempre intentamos estar a la vanguardia de la información tanto a nivel técnico como empresarial.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

LG: El aprendizaje no termina aquí, debemos tener muy claro el tema de las ventas para que esto sea rentable, de lo contrario, viviremos en el aire pensando que esto es un hit cuando los números te dicen otra cosa. Es muy lindo vivir enamorado de nuestro emprendimiento, pero debemos poner los pies en la tierra y saber si es de lo que realmente queremos vivir el resto del tiempo. No debemos parar de formarnos en finanzas, en redes sociales, en el mundo digital, porque esto es lo que manda la parada y será lo que nos mantendrá vivos en el tiempo.

NS: Que un emprendimiento o tener una empresa va más allá de tener una idea, debe haber un engranaje y un trabajo en equipo que ayude a sacar esto adelante. Como dije antes, la disciplina y la constancia son fundamentales, sino te sientas todos los días a crear, a proponer, a sacar números, a analizar, a investigar y a ver hasta dónde más se puede avanzar, no funcionará. Es fundamental, además, tener buenos socios, que a pesar de que haya desacuerdos, trabajen enfocado en los mismos objetivos y haya un compromiso, dedicación y responsabilidad de todas las partes.

SL: De todo, el aprendizaje ha sido constante desde 2015 no solamente a nivel técnico, que es mi área y mi función dentro de la empresa, sino también en el tema empresarial. He aprendido de finanzas, de contabilidad, de legislación, contratos, de marketing, de redes sociales, diseño, SEO, ventas, web, de recursos humanos, entre muchas otras cosas. Y todo esto se resume en aprender a emprender.

