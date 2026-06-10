¿Cómo incentivar el emprendimiento en los jóvenes que no estudian ni trabajan?

Emprendimiento con IA. Foto: Pexels + Edwin Bohórquez Aya

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Cuando vi uno de los boletines del Dane y allí se leía que el desempleo juvenil ya legó al 17 %, cuando a nivel nacional en la estadística que nos reúne a todos, está en el 8,8 %, es decir el llamado total nacional, le pregunté a una serie de expertos si ¿el emprendimiento es una vía para reducir el desempleo juvenil? Las respuestas fueron muy variadas y todas quedaron consignada en ese enlace que les acabo de dejar.

Pero para llegar a esa reportería, hice varias entrevistas y una de ellas, a un consultor que trabaja precisamente en temas de contratación, venía con varias respuestas que me llamaron la atención y por eso decidí compartirlas completas en este espacio, dedicado a ayudar a los emprendedores y emprendedoras de Colombia, pero también a los que están haciendo planes o ven en la creación de negocios, un camino para cambiar sus propias realidades.

Juan Guillermo Delgado Castaño es el fundador de JG Consultorías, una firma que ha asesorado a unos 3.500 profesionales en sus procesos de transición laboral y marca personal en Colombia, Iberoamérica, Europa y Australia, nos dijo el contacto que ya hace unos meses nos hizo el primer puente. Y como tiene más de 18 años de experiencia laboral en áreas de talento humano y comunicaciones corporativas en empresas del sector público y privado, a él le hice una serie de preguntas que bien vale leer con atención y que dejo a continuación:

¿Es el emprendimiento un camino para reducir el desempleo juvenil?

Sí, es una opción; sin embargo, debe existir un ecosistema que permita que este tipo de emprendimientos sean sostenibles en el tiempo. La educación y el acceso a créditos con bajas tasas de interés son pilares fundamentales para que la estabilización de la idea y posterior proyección del negocio sean una realidad.

Hoy por hoy, es esencial que desde la educación primaria y secundaria los jóvenes tengan acceso a la tecnología para potenciar sus habilidades digitales, conocimientos en procesos comerciales y de servicio al cliente, sumando a un adecuado manejo del dinero y a una cultura del ahorro, la suma de cada uno de estos elementos conllevará a tener emprendimientos más sólidos y con visión de futuro.

Antes los jóvenes estudiaban y buscaban un trabajo. Hoy se vive una condición mundial de Ninis. ¿Qué papel puede jugar la figura del emprendimiento allí?

Las generaciones son diferentes. Existen cambios culturales y de pensamiento que hacen que los seres humanos actuemos distinto. En primera instancia se debe establecer el por qué los jóvenes actuales “Ni estudian, ni trabajan”. Hoy por hoy, este tipo de población puede concluir que no existe una real conexión entre la educación, la calidad de vida y los altos ingresos, razón por la cual haya una desmotivación general frente al mercado laboral.

Aquí es donde el emprendimiento, en algunos casos, puede surgir como una alternativa para encontrar nuevamente el propósito, pero para ello es fundamental que los jóvenes establezcan de una manera clara el modelo de negocio y su valor diferencial en el mercado, con el apoyo de diferentes actores sociales.

Las nuevas generaciones ya no quieren empleos para toda la vida, privilegian más la calidad de vida que un empleo tradicional. ¿Es el emprendimiento una hoja de ruta que se adapta más a este tipo de personalidades?

En primera instancia es importante recalcar que los colegios y las diferentes instituciones educativas tienen una gran responsabilidad para el proceso de orientación profesional de los jóvenes, ya que muchos de ellos al terminar sus estudios de bachillerato no saben qué estudiar, cuáles son sus principales habilidades, para qué se debe trabajar o, incluso, por qué es importante la construcción de un proyecto de vida.

Ahora bien, también es importante destacar que el emprendimiento no es fácil, se debe tener constancia, disciplina, visión de negocio, identificación de oportunidades, olfato comercial y manejo de servicio al cliente, un sin número de habilidades que los jóvenes deben trabajar para que el emprendimiento genere resultados y no se convierta en una nueva frustración.

En conclusión, si la persona no desea acceder a un empleo tradicional, debe identificar sus competencias, trabajar en ellas, analizar el mercado de su negocio y desarrollar un propuesta creativa, innovadora y cercana al cliente, apalancada en las nuevas tendencias digitales. La suma de estos elementos podrá generar un proyecto de negocio sostenible, perdurable y duradero en el tiempo.

¿Qué podemos hacer los que ya tenemos más de 40 años, con trabajos de 10, 15, 20 años, para incentivar el emprendimiento en los jóvenes y, con ello, tal vez combatir el desempleo juvenil?

Las personas de más de 40 años con una estabilidad laboral tienen un gran valor: la experiencia, soportada en el camino recorrido, los obstáculos superados y el criterio para tomar decisiones. Estos se convierten en pilares fundamentales para poder dar una guía a aquellos jóvenes que no tienen un norte claro.

Los mayores de 40 no solamente podrán apoyar en temas financieros, pueden colocar sobre la mesa ideas, estrategias, planes tácticos y relaciones profesionales, pueden dar estructura a los nuevos emprendedores respondiendo el cómo: cómo se vende, cómo se genera rentabilidad, cómo se posiciona en el mercado o cómo se atiende a un cliente.

Para leer: El emprendedor colombiano que quiere visibilizar a más de 310 mil camioneros

Por esa misma experiencia, pueden ayudar a los jóvenes a identificar sus competencias, tanto blandas como técnicas, e incluso a establecer sus oportunidades de mejora que les permitan poder lograr los objetivos del negocio a corto, mediano y largo plazo.

¿Cómo unir fuerzas para que entre públicos y privados se incentive el emprendimiento juvenil en Colombia?

Esto es un trabajo mancomunado de conciencia entre el Gobierno Nacional, las empresas privadas, las instituciones académicas y la comunidad en general, todos los actores deben participar para ofrecer herramientas a los jóvenes que les permitan visualizar un futuro con mayores oportunidades, desde la consecución laboral hasta el desarrollo de un emprendimiento.

Es importante crear un ecosistema con subsidios estatales, bajos intereses de créditos bancarios, aliados estratégicos en innovación y tecnología, proveedores de diversas áreas e industrias, e incluso mentorías en habilidades empresariales.

Es concluir que ante las dificultades para acceder al primer empleo, el emprendimiento puede ser una opción de país para construir mejores expectativas de vida, económicas y sociales.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚