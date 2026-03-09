Crear un emprendimiento siendo todavía empleado: 5 consejos de emprendedor a emprendedor

El relacionamiento es muy importante para lograr nuevas oportunidades de negocio. Foto: Pexels

Este es un tema periodístico de esos que son valiosos hoy, mañana o en cualquier momento que usted lo lea. Y, como en los negocios, entre más oferta, mejor. Por eso, aunque estaba refundido en el cajón de contenidos que voy buscando para contextualizar y publicar, aquí va para todos ustedes.

A final del año pasado, cuando ya muchas personas estaban en vacaciones, busqué entre varias fuentes de información respuestas a una de esas inquietudes que he tenido incluso desde antes de tener un trabajo formal como periodista: ¿Cómo pasar de la condición de empleado a emprendedor sin caer en el abismo que los separa?

Las respuestas que conseguí me parecieron tan variadas y buenas que decidí publicarlas una a una, como la de Julia Rosa Romero Benites, emprendedora y mentora del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Los Andes; también la de Jimena López, directora del Centro de Emprendimiento e Innovación del CESA,y además la de José Enrique Alba,decano Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Universidad Ean.

Y ahora el turno es para Daniel Acosta Guevara, cofounder de Legalnova, Recu y Quark.i; profesor y mentor en Innovación y Emprendimiento de la Universidad de los Andes, MSc en Gerencia de innovación y Emprendimiento y además abogado y consultor en innovación de modelos de negocios. Son más largas, aquí va el texto que él tituló "De empleado a emprendedor: no busques el momento perfecto, busca tu obsesión":

“Existe una práctica popular, casi un cliché, que sugiere que la mejor forma de emprender es hacerlo mientras se mantiene un empleo seguro. Discrepo profundamente. Emprender a medias es la receta perfecta para obtener resultados a medias.

En mi experiencia como emprendedor serial, mentor, consultor, profesor e inversionista, he entendido que crear una empresa requiere 100% de tu energía. De lo contrario, la probabilidad de que esta crezca disminuye drásticamente.

Entonces, ¿cómo se da el salto sin caer en el abismo? La respuesta honesta, aunque incómoda, es que no hay una hoja de ruta o un checklist. No existe una bola de cristal.

Partiendo de esta realidad, quisiera compartir con ustedes 5 consejos que tal vez pueden orientar la decisión de comenzar una aventura que por definición implica incertidumbre:

1. La escuela del riesgo ajeno

El empleo es una escuela valiosa. Te enseña estructura, disciplina y procesos. Pero llega un momento en que la comodidad se vuelve insuficiente. Entonces, el indicador para salir no es tener el negocio montado “por fuera”. Es tener la certeza de que tu ciclo allí terminó y que estás listo para asumir la incertidumbre de construir algo propio.

Yo no emprendí mientras trabajaba. Trabajé, aprendí, y entendí que ese mundo corporativo tradicional no me llenaba. Mi decisión no nació de un plan de negocios perfecto, sino de una búsqueda de realización personal.

2. Identificar y aprovechar oportunidades.

Más que seguir una guía, el emprendedor necesita desarrollar una sensibilidad para percibir oportunidades donde otros solo ven problemas o rutinas, y tomar decisiones con la mayor información posible, sabiendo que, aun así, el resultado es incierto.

En mi desarrollo académico y laboral entendí que había una desconexión entre el derecho rígido y la innovación ágil. Esa fue mi oportunidad. No la busqué en un manual; la percibí cuestionando el entorno y comprendiendo qué me motivaba.

3. Asegura tu red de soporte “networking”.

Emprender no es un acto de heroísmo solitario. Al final, un modelo de negocio es la gestión de relaciones humanas: clientes, socios, inversionistas, proveedores, etc. Antes de saltar, asegúrate de haber cultivado relaciones. Tu red de contactos es tu ventaja competitiva y mercado natural.

Ser miembro activo de la Red de Mentores y Profesor del Centro de Emprendimiento de la Universidad de los Andes me ha permitido acelerar el proceso de crecimiento, no solo personal, sino de mis emprendimientos.

4. El mito de la planificación perfecta

Si esperas a tener todas las respuestas para emprender, nunca lo harás. La clave no es pretender adivinar el futuro, pues las cosas casi nunca salen como uno piensa. La clave está en tener la tranquilidad mental con las decisiones que tomas hoy y la capacidad de iterar mañana.

En Quark.i, por ejemplo, no nos aferramos a un plan estático; nos aferramos a la capacidad de pivotar y resolver problemas reales. La rigidez quiebra empresas; la adaptabilidad las escala.

5. Una obsesión de 24/7

Emprender es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Se vuelve tu forma de vivir, tu obsesión. Tu vida. Si vas a dejar la seguridad de un empleo, asegúrate de que sea por algo que te apasione lo suficiente como para que no sea una carga, sino un propósito.

Mi obsesión por transformar la industria legal, me llevó a cofundar Legalnova en 2020, Recu en 2023 y Quark.i en 2025.

Legalnova es una firma de consultoría legal, contable y fiscal que asesora proyectos de innovación en Latam. Hoy somos más de 60 personas en el equipo, y hemos apoyado a más de 400 empresas en su proceso de internacionalización.

En Recu gestionamos el ciclo de recuperación de cartera de las empresas, en etapa pre jurídica y judicial, con automatización e Inteligencia Artificial. Estuvimos en Shark Tank, y hacemos parte de Endeavor.

Quark.i, es la primera Consultech del país: apoyamos los procesos de transformación y optimización de modelos de negocio tradicionales a través de innovación disruptiva: Somos pioneros en asesorar los modelos de tokenización en Colombia, incluyendo a empresas como Colfuturo.

No hay camino correcto ni fórmula mágica. Solo hay decisiones, riesgos y la satisfacción inmensa de construir algo que es una extensión de quien eres. Si tienes la disposición de apostarlo todo, el abismo deja de ser un miedo y se convierte en el terreno donde construyes tu futuro y el de nuestro país".

