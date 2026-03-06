Littio, la fintech de las herramientas multimoneda, aterriza en la red emprendedora Endeavor

De izquierda a derecha Christian Knudsen, Iván Torroledo y Luis Huertas, los cofundadores de Littio. Foto: Cortesía Littio

¿Qué hace Littio? Esa fue la pregunta que le hice a Selenio, el chat bot de esta misma compañía, y que está activo en su página web. “Littio es una Cuenta Global Multimoneda que te permite guardar tu capital en diferentes monedas como dólares, euros y pesos colombianos”, me respondió.

¿Qué se puede hacer dentro de esta plataforma? Y me contestó: “Proteger tus recursos de la devaluación usando monedas estables como dólares digitales. Generar recompensas efectivas anuales desde 2% hasta 10% según tu plan y cantidad de recursos. Littio Card Mastercard para pagar nacional e internacionalmente sin cuotas de manejo. Transferencias globales: recibe pagos desde Estados Unidos y Europa. Sin costos ocultos: no cobramos cuotas de manejo por usar nuestra app”. Y cierran con: “Somos una startup con más de 3 años en el mercado, disponible para iOS y Android”.

En mis propias palabras, es una aplicación en donde uno puede cambiar pesos por dólares o euros y, de esa forma, no solo protegerse de la devaluación, también le sirve como una tarjeta virtual para pagar en distintos comercios.

Pero, ¿por qué estamos escribiendo sobre Littio? Porque fue seleccionada para ingresar en “la red global de Endeavor”, catalogada como una de las más prestigiosas del mundo, a donde entran exclusivamente empresas con alto potencial de crecimiento y, para el caso colombiano, que superan el millón de dólares en ventas.

“Littio fue seleccionada en la red global de Endeavor, consolidando su posicionamiento dentro del ecosistema emprendedor de alto impacto más relevante a nivel internacional. La fintech colombiana superó un riguroso proceso de selección cuya tasa de aceptación es inferior al 1 % a nivel mundial, el estándar de excelencia más exigente del emprendimiento global. Su ingreso la convierte en la primera empresa colombiana seleccionada por la red en 2026, sumándose a una comunidad que incluye a los fundadores de LinkedIn y Netflix, y en Colombia a referentes como Addi, Platzi, Rappi, Habi, La Haus, Bold, Siigo y Gopass”, contó precisamente Endeavor en un comunicado de prensa.

Entonces recordé una entrevista que le había hecho en el 2023 a Christian Knudsen, el presidente y uno de los cofundadores de Littio. En ese momento le pregunté qué venía. Y me contestó: “Seguir construyendo soluciones de valor y expandirnos para ayudar a más personas. Ahora estamos en ronda de inversión en Y Combinator (YC), lo cuento con orgullo por que fuimos una de las tres startups colombianas seleccionadas para unirse este año. YC es una de las aceleradoras más importantes y prestigiosas del mundo, conocida como “la fábrica de unicornios de Silicon Valley”. Solo el 1,5% de las 20.000 compañías que aplicaron W2023 en todo el mundo fueron seleccionadas, lo que demuestra también la calidad y el potencial de nuestro modelo de negocio, producto y procesos. Con nuestra entrada a Y Combinator, esperamos recibir una nueva ronda de inversión que contribuya a la optimización y expansión de la compañía en Latinoamérica".

Era, en parte, la claridad de hacia dónde se querpian mover y a dónde querían llegar. Ahora, en el comienzo de este 2026, el mismo Knudsen, dice: “Este reconocimiento (el de entrar a Endeavor) valida nuestra visión de construir infraestructura financiera global desde América Latina. Endeavor nos conecta con emprendedores y expertos que ya han recorrido los desafíos que enfrentamos hoy y nos permite acelerar decisiones clave en una fase de consolidación y expansión regional”.

Y si algo me ha quedado claro desde que escribo sobre Emprendimiento y Liderazgo es que el equipo es fundamental en estos negocios de escala rápida. “Endeavor selecciona a sus emprendedores evaluando tres criterios, líderes con disposición para aprender; crecer y retribuir su éxito; un modelo de negocio con potencial de crecimiento 10x; y un punto de inflexión claro en su trayectoria. Christian Knudsen (CEO) e Iván Torroledo (COO) los cumplen todos, y su historia como emprendedores lo demuestra”.

Así las cosas, ¿quiénes son ellos dos? “Christian es emprendedor en serie que cofundó Valiu, startup respaldada por Y Combinator para transferencias entre Colombia y Venezuela, donde vivió de primera mano cómo la devaluación erosiona el ingreso latinoamericano. Iván viene de McKinsey y QuantumBlack, donde lideró transformaciones digitales para grandes instituciones financieras, y tiene experiencia en modelado de datos en el Banco de la República de Colombia. Ambos ya retribuyen al ecosistema: han sido mentores en ScaleUp de Endeavor y en otras iniciativas de aceleración locales, demostrando el Efecto Multiplicador que la red promueve”, se lee en el comunicado de prensa.

Pero no toda la historia es de glorias y apluausos. En esa entrevista de 2023 indagué por lo que no volvería a hacer en estos años creando negocios, me contó: “Para mí, es importante que cualquier emprendimiento que cree tenga un propósito claro y resuelva una necesidad real. No volvería a crear un producto o servicio que solo sea considerado una “vitamina”, es decir, algo que no es esencial para la vida diaria. En cambio, prefiero enfocarme en solucionar necesidades básicas, como un analgésico para el dolor. Es fundamental que mi emprendimiento tenga un impacto significativo en la vida de las personas y sea una solución efectiva a una necesidad real".

Se refería a que “hay muchas cosas que no volvería a hacer, pero cada experiencia me ha dejado numerosas lecciones. Una de las cosas que aconsejaría no hacer es no mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, ya que se puede afectar negativamente a la salud y el bienestar emocional”.

De acuerdo con Felipe Ossa, Managing Director de Endeavor Colombia, “la devaluación es el impuesto silencioso de América Latina. Millones de personas no tienen acceso real a una cuenta en dólares para proteger su dinero. Los fundadores de Littio construyeron una cuenta global en dólares digitales que ya está transformando cómo los colombianos se relacionan con su plata. En Endeavor seleccionamos y apoyamos emprendedores que sueñan en grande y resuelven problemas estructurales con negocios capaces de transformar las vidas de millones de personas, y que al escalar generan un efecto multiplicador que devuelve al ecosistema mucho más de lo que recibieron. Littio es exactamente eso”.

Littio ya cuenta, según sus propios datos, con “más de 375.000 usuarios que han movido más de USD 1.000 millones a través de la plataforma. Y ahora están operando en cinco países”.

