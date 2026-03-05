La fintech argentina Ualá, que opera en Colombia, cierra ronda de USD 195 millones

Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, durante el Bloomberg New Economy, en Sao Paulo, Brasil, el pasado octubre de 2024. Foto: Photographer: Tuane Fernandes/Bl - Tuane Fernandes

La fintech argentina Ualá informó que recaudó USD195 millones en una ronda de financiamiento liderada por Allianz X, el brazo de capital de riesgo del gigante de seguros alemán Allianz SE, que valora a la compañía en USD 3.200 millones.

Los fondos se utilizarán para acelerar el crecimiento y expandir el ecosistema financiero de Ualá en América Latina, indicó la empresa. En la ronda participaron nuevos y actuales inversores, entre ellos Stone Ridge Holdings Group, Tencent, Soros Fund Management LLC, TABLE Holdings LP y D1 Capital Partners. La captación se suma a la ronda Serie E de Ualá en 2024, que valoró a la firma en USD 2.750 millones y totalizó USD 366 millones.

El financiamiento adicional también profundiza la alianza de la fintech con Allianz, particularmente en seguros integrados, apenas semanas después de que Ualá lanzara seguros de vida y cobertura por accidentes dentro de su aplicación para clientes en Argentina.

La inversión llega en momentos en que las empresas muestran mayor optimismo sobre las perspectivas de Argentina tras las elecciones legislativas de octubre pasado, con una desaceleración de la inflación, tasas de interés en baja y un entorno macroeconómico más estable que podría respaldar una recuperación del crédito y el financiamiento al consumo.

Fundada en 2017, Ualá ofrece actualmente soluciones de pagos, crédito, adquirencia para comercios y productos de inversión, y atiende a más de 11 millones de clientes en Argentina, México y Colombia.

En la pasada ronda, la del 2024, precisamente el CEO de la compañía había dicho: “Esta ronda Serie E impulsará nuestro ecosistema financiero, ahora con bancos completamente integrados y operativos en nuestros mercados. La confianza y el respaldo de nuestros inversores reafirma nuestra visión: pronto seremos el banco más grande en Argentina, y apuntamos al mismo liderazgo en México y Colombia. Nuestro principal objetivo es ofrecer el mejor producto: seguiremos brindando una propuesta de valor de excelencia para nuestros usuarios en los tres países - y crecer más allá”.

● Más de 8 millones de usuarios en menos de 7 años.

● Más de 8 millones de usuarios en menos de 7 años.

● Más de 7 millones de préstamos otorgados.

● Más del 17% de la población adulta en Argentina tiene una cuenta Ualá.

● Más de 2.7 millones de usuarios han invertido a través de Ualá.

● El volumen total de pagos de nuestra vertical de cobros en comercios creció un 55% en los últimos 12 meses.

Ualá, aunque ya es conmocido como un neobanco, es catalogada como una compañía de tecnología “que ofrece un ecosistema de soluciones financieras fundada en octubre de 2017 con la misión de llevar los servicios financieros en América Latina al siglo XXI”.

Se sabe que ofrecen “una amplia variedad de productos financieros, como UaláScore, su modelo de scoring crediticio, usa información sociodemográfica, transaccional y datos de uso para, a través de inteligencia artificial, personalizar soluciones financieras a las personas usuarias”.

También hablan de “una aplicación” en la que “las personas usuarias pueden realizar una amplia variedad de transacciones financieras de manera fácil, segura y transparente. Esto incluye transferir dinero, pagar servicios, realizar cobros a través de Ualá Bis, acceder a opciones de crédito y herramientas de inversión, además de disfrutar del programa de beneficios y fidelización Ualá+, entre otras funcionalidades”.

Entre los que ya le han invertido, aparecen organizaciones como SoftBank Latin America Fund, Tencent, Kevin Ryan, Soros Fund Management, Jefferies, Bessemer Ventures Partners, Point72, Greyhound Capital, Goldman Sachs, Ribbit Capital y Monashees.

