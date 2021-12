Crearon un taller donde enseñan a hacer arte por medio de vitrales

Un emprendimiento que exalta la importancia del arte a través de vitrales. Foto: Cortesía Jacques Roberge y Marta Vélez

“Siempre hay la posibilidad de crecer, para nosotros es interesante pensar en exportar, llegar a diferentes lugares que incluso ya hemos impactado, pero no de una manera sistemática. Hemos participado en distintos eventos y exportado a Canadá, España, Curazao, Francia y Estados Unidos, especialmente. Los vitrales han volado de la mano de nuestros clientes, queremos seguir creciendo sin perder la atención a los detalles, la calidad del trabajo y los diseños innovadores; haciendo obras en vitral para distintos espacios, proponer obras en lugares públicos, en donde la población en general pueda disfrutarlos”.

En nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos Jacques Roberge y Marta Vélez hablan de esta idea que posiciona el arte y la artesanía como forma de vida.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Jacques Roberge, 67 años, inició estudiando Física y luego de un viaje a Europa estudió Artes. Se inició en el vitral con un maestro belga en Canadá.

Marta Vélez, 58 años, Antropóloga, con estudios en Historia, ha realizado cursos de vitral en Argentina y de grisalla en Francia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació?

La pasión por el juego de luz, color y la nobleza del vidrio se cristalizó en un taller donde jugamos con diferentes técnicas: vitral clásico, vitral tiffany, mosaico y fusión. Todo nació del placer del encuentro y el deseo de crear una expresión propia, en 1990, hace ya más de 30 años atrás.

Todo empezó como un juego que fue gustando a los amigos y personas más cercanas, así que empezamos la venta de productos, de objetos de diseño, de ventanas, de domos y así fuimos creciendo. Constituimos la empresa, participamos en eventos nacionales e internacionales y llegamos a muchos rincones del país.

Hemos hecho vitrales religiosos, obras en clubes privados y residencias. Además, hemos creado una línea de decoración con lámparas, objetos de diseño y regalos donde de forma permanente innovamos incorporando elementos propios, para difundir el vitral de manera amplia y que este sea accesible a mucha gente.

3. ¿Cómo logramos hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Todo fue de manera espontánea, pero luego, fuimos organizando el taller, y no solo fuimos los dos sino que enseñamos a jóvenes, hoy, muy buenos conocedores de las técnicas y que colaboran en el taller con mucho compromiso. Seguimos diseñando de manera permanente, tanto piezas y objetos de diseño, disponibles en la galería de exhibición y venta, así como vitrales para espacios privados, públicos o religiosos. Todo lo anterior se ha logrado a través de la búsqueda de la perfección del detalle, la innovación, la calidad de cada producto, lo cual ha implicado muchísima dedicación y trabajo, siempre con mucha pasión.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero siempre ha salido de nuestros propios recursos y con el tiempo el taller fue reinvirtiendo sus utilidades para su propio crecimiento. Hemos pasado por etapas difíciles, especialmente la recesión económica y de la construcción que es un sector fundamental para el desarrollo de obras en vitral.

Tambien la reciente época de la pandemia donde cerramos el taller más de un año, con las consecuencias de tal situación, pero estamos aquí con muchos de nuestros amigos y clientes apoyándonos, con encargos nuevos, con demanda de vitrales para capillas y espacios privados, felices de volver al mundo del diseño, la decoración, la artesanía de arte, incorporando la tecnología para la difusión del trabajo a través de los canales digitales: Facebook, Instagram y el más importante el voz a voz de los clientes satisfechos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos llevado belleza, luz y color a muchos hogares que con una pequeña inversión. Hoy cuentan con detalles que hacen la vida más amable, además, hemos innovado en un arte antiguo, medieval, incorporando distintas materias primas algunas propias de nuestro país como la tagua. Así mismo, hemos generado empleo directo e indirecto, difundiendo la técnica a través de la enseñanza tanto en universidades como en el taller.

6. ¿Soy feliz?

Sí, somos muy felices en el quehacer cotidiano, en la creación, así como en el escuchar los comentarios de quienes aman el trabajo que hacemos, lo que es un terciopelo para el alma. También nos gusta la fidelidad de los clientes quienes buscan una y otra vez nuevos diseños, Además, nos satisface la felicidad de las personas cuando reciben obras que modifican sus espacios.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Actualmente, pensamos que es muy difícil pues es una actividad en la que hemos puesto el alma en cada objeto, en cada obra... es algo intransferible, es personal...no se venden los sentimientos que impregnan cada elemento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido una lucha permanente posicionar el arte y la artesanía de arte como forma de vida. La Cámara de Comercio de Bogotá, nos ha brindado asesorías para hacer el emprendimiento con capacitaciones en diferentes campos, desconocidos para nosotros por nuestras formaciones diferentes. Ha sido un camino difícil pero muy gratificante “al volver la vista atrás,” como dice Serrat, y ver la senda que hemos recorrido.

9. ¿Cumplimos nuestro sueño? ¿Qué nos hace falta?

No es un sueño terminado, luego del receso de actividades económicas por la pandemia, estamos retomando de manera plena las ideas y creaciones que hemos soñado durante este tiempo. La pandemia fue una oportunidad para reflexionar en profundidad sobre los caminos del arte del vidrio, permitió crear nuevas perspectivas de diseño pensando en la posibilidad de exportar de manera más decidida, para seguir soñando en llegar a muchos corazones y almas, no sólo en Colombia sino en otras partes del mundo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creando, innovando, tenemos el sueño de realizar grandes obras escultóricas, profundizar en la geometría sagrada y la proporción áurea para seguir incorporándolas a los diseños. También soñamos con exportar los nuevos diseños tanto de objetos como de obras arquitectónicas. Unas de las obras recientes fueron parte de los vitrales para la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en Tocancipá, de la comunidad de Los Caballeros de la Virgen, iglesia inspirada en la Sainte Chapelle de Paris, aunque la colombiana es monumental.

Los espacios sagrados son especiales para ser revestidos por los vitrales que hacen que adquieran una atmósfera de recogimiento, son especiales para la meditación, el desarrollo del espíritu. Nos encantan tales obras, nos gustaría acompañar otros espacios sagrados con vitrales.

Por otra parte, nos gustaría que los jóvenes comprendieran las inmensas posibilidades del arte del vidrio como expresión del alma y el espíritu, como una manera de hacer volar la imaginación, como el medio de creación de atmósferas diferentes, sutiles pero con carácter, que pueden adaptarse tanto para espacios clásicos como muy contemporáneos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, siempre la inversión es bienvenida, pero sin interferir en el “espíritu” de la empresa, que se ha ido forjando con los años, la experiencia y la maduración.

13. ¿Qué no volverían a hacer?

Las experiencias han sido muchas, durante el tiempo de existencia del taller, más de 30 años: dispersarse, no es una buena idea, tratar de hacer muchos eventos, sin definir muy bien las prioridades nos hizo desgastarnos en algún momento. Buscar medios alternativos de trabajo para complementar las entradas no fue una buena idea tampoco....nos robó tiempo valioso y tiempo de inspiración, de creación. Ahora todo nuestro tiempo es para la creación, volver a la felicidad y la magia de la luz, el color y la sonrisa de aquellos que aman este universo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiraron los seres que de manera arriesgada han creído en su camino, y han luchado por un sueño. No fue un individuo en particular, son la inmensa cantidad de personas que han perseguido un sueño, que parecía difícil de lograr pero que han seguido adelante a pesar de las dificultades, especialmente, económicas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No pensamos en “tirar la toalla” pues siempre creímos que era posible continuar ese camino...pasamos muchos escollos, dificultades que parecían infranqueables, pero que el tiempo, la paciencia y el apoyo de la familia, los amigos y los clientes, hicieron posible que lográramos sobrellevar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, actualmente no pertenecemos a ninguna comunidad en particular.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, queremos pensar que es una actividad que trasciende: descubrir la magia del color pintado por la luz, la paciencia de la elaboración manual, la atención a los detalles, el valor del tiempo de calidad, del tiempo de inspiración y creatividad. La pandemia nos enseñó que la vida debe ser vivida de manera plena, y los jóvenes exigen para sí tiempo de vida de calidad y comprometidos con la sostenibilidad, comprometidos con hacer de este espacio un mundo mejor.

El tiempo invertido en las expresiones del alma, del espíritu toman fuerza y las artes del vidrio pueden hacer de la vida un espacio de luz que irradia positivamente a todos aquellos que toca: empleados, clientes,niños y jóvenes que se maravillan con ese mundo de posibilidades que ofrece.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos como un taller galería que difunde sus obras por distintos rincones de Colombia y otros países e impulsando a todos aquellos jóvenes que comienzan este camino. La Galería Ethos donde exhibimos nuestros productos está concebida como un espacio donde los jóvenes creadores deben tener cabida.

Este proyecto aplazado por la pandemia de nuevo viene recobrando forma y esperamos que muy pronto se haga realidad. Un espacio donde los jóvenes artistas tengan un lugar de exhibición, promoción y venta de sus obras.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel de la familia y amigos ha sido importantísimo. Nos han brindado todo el apoyo, el amor, la paciencia, las alegrías, la fortaleza para seguir adelante... estamos seguros que por ellos estamos aquí, luchando cada día.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Es uno de los proyectos aplazados por la pandemia. Abrir la galería para que dentro de la perspectiva de una economía solidaria, en el marco del comercio justo, los jóvenes creadores cuenten con un espacio de exhibición, promoción y venta de sus obras de artesanía de arte o artísticas, especialmente elaboradas en las distintas técnicas del vidrio. Un espacio de encuentro, de aprendizajes mutuos, de crecimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo está constituido por jóvenes que nos acompañan ya hace muchos años. Ellos han creído en el proyecto, son apasionados por el arte del vidrio, creativos, innovadores, comprometidos, juiciosos, artistas. Además de ellos hay un equipo de personas que nos apoyan con suministros y elementos que incorporamos en los productos. También ha habido personas de mercadeo y comercialización, creativos que nos han apoyado con el manejo de las redes sociales. Sin el apoyo de ellos, esta iniciativa hubiera quedado en el alma de dos soñadores.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Uno de los elementos diferenciales del taller es la permanente creación de propuestas, la incorporación de nuevos elementos, la fusión de técnicas del vidrio, la elaboración no sólo de obras arquitectónicas, sino de pequeños objetos que pueden ser incorporados a cualquier espacio, llevar consigo la artesanía de arte, es uno de nuestros propósitos y nuestro sello como taller.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Se ha aprendido del hacer, de la técnica, del alma de las personas y de nosotros mismos . Hemos aprendido que la perseverancia trae sus frutos, que estar rodeados de personas honestas, comprometidas y hacer equipo , es fundamental para los logros de todos... Estamos muy agradecidos de haber emprendido este camino, de seguir soñando, de pensar que podemos apoyar a muchos jóvenes a hacer realidad sus sueños.

