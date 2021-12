Creó una empresa de artketing que va más allá de una estrategia de marca

Elias Maida es el creador de una idea de negocio donde se le da vida a ideas innovadoras, estrategias 360, experiencias sensoriales, eventos memorables y contenidos que conectan Foto: Cortesía Elias Maida

“Hemos creado, producido y maximizado más de 1.000 lanzamientos para grandes marcas globales y nacionales de diferentes industrias en Colombia, USA, México, República Dominicana y Panamá” así define su emprendimiento Elias Maida, un hombre apasionado por el arte y la cultura que ha logrado trabajar con marcas mundiales tan importantes como Lamborghini. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Maida recuerda con cuánto capital arrancó su empresa, cómo ha logrado materializarla y transformarla con el paso de los años y las proyecciones que esperan alcanzar impactando el mercado de la comunidad hispana.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

45 años, Teatro y Música.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació?

Crear la primera firma de ARTketing del país. Nació en Colombia en el año 2011 y formalmente como empresa en el año 2013. En los Estados Unidos inició mi emprendiendo en el 2005.

3. ¿Qué fue lo que creé?

Una empresa de artketing (marketing experiencial) que maximiza las marcas más grandes del mundo a través de marketing, diseño y construcción de espacios, eventos y producciones audiovisuales con los más altos estándares.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mi primer proyecto importante fue para Lamborghini, creyeron en mi trabajo como creador de experiencias donde fusionó el mundo del arte y la moda para lanzar marcas y productos que generan emociones y sensaciones positivas.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Fondos personales, yo arranqué con quinientos mil pesos. Un poco más de cien dólares.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Dándole un estándar global a las marcas para las cuales contribuyo como creativo, generando ideas disruptivas y creando experiencias memorables que desde un país como Colombia están teniendo reconocimiento mundial.

6. ¿Soy feliz?

Me siento afortunado.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No en una fecha cercana.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Perseverancia es el camino al éxito.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido varios sueños, pero espero seguir trabajando por cumplir varios más, todos los días aparece uno nuevo.

Puede interesarle este emprendimiento: Convierten el menú del restaurante en una carta interactiva

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Expansión global en los mercados hispanos más importantes del mundo. Ser itinerantes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Total.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No la cedería, pero hay muchas formas de traer inversión, sin embargo, hasta el momento no lo he necesitado.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Aceptar proyectos que no me generen bienestar.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi instinto, pero hay varios referentes globales maravillosos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Dudar es de humanos, nos reta a no conformarnos y a salir adelante en lo que nos propongamos.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Me encanta co-crear con mi equipo de EM2 ellos son mi comunidad más potente.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Todos los días procuro inspirar a la gente que me rodea o sigue.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Aprendí a vivir el día a día. En 10 años quiero ser un generador de bienestar y prosperidad para muchas personas. Vivir en el mar y gozar a plenitud.

No deje de leer: Ella emprendió y creó la “organización espantadora del monstruo del hambre”

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mucho apoyo y confianza.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lo hago seguido, me encanta. Estoy montando una plataforma para activar la creatividad a través del reconocimiento de los miedos y fortalezas. Espero pronto compartir noticias con mis amigos de El Espectador.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo son unos ganadores, mentes y corazones de oro. Los pueden conocer en www.em2enter.com

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Cuando creó un proyecto, estoy convencido que todo se puede y lo logro.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Riqueza es tranquilidad, el tiempo es el mayor tesoro.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).