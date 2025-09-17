De una blusa en pandemia a exportar moda, así nació esta marca colombiana

Ella es Daniela Castillo, la emprendedora detrás de Forbici, una idea negocio inspirado en la moda. Foto: Forbici

“Forbici by Daniela Castillo es una marca colombiana que nació en 2020. Antes de emprender, trabajaba en el sector bancario y solían preguntarme dónde compraba mi ropa. La realidad es que yo misma la diseñaba, con la ayuda de un taller, porque no me gustaba verme uniformada como el resto de mujeres.

Así nació mi empresa: una propuesta de moda que crea prendas elegantes, coloridas, versátiles y atemporales. Contamos con una amplia variedad de materiales premium, sobre los cuales se pueden plasmar diseños propios y personalizar las blusas como nuestras clientas deseen".

Hablamos con Paula Daniela Castillo, la emprendedora detrás de FORBICI en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos a propósito de su idea de negocio y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Paula Daniela Castillo, tengo 29 años. Estudié Administración de Negocios Internacionales en la Universidad del Rosario e hice un posgrado en Marketing en el CESA.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Trabajaba en banca y notaba que muchas personas se vestían “uniformadas”, sin opciones que nos permitieran vernos diferentes. No me gustaba verme igual a las demás mujeres, así que empecé a hacer mis propias blusas. Todos comentaban sobre ellas, sentían que reflejaban un estilo único. Luego, llegó la pandemia, me quedé sin trabajo y decidí emplear mi tiempo en algo que siempre me apasionó: la moda.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En abril de 2020, comencé a contactar talleres que conocía mi abuela materna y lanzamos las primeras nueve blusas. Compraba todo por internet, ya que nada estaba abierto. En las noches, en bicicleta, me dejaban las blusas en la portería de mi casa. Mis papás me tomaban fotos con mi celular y las subía a Instagram. A los dos días ya había vendido todas, y entendí que tenía una gran oportunidad. Empezamos a ofrecer prendas personalizadas y rápidamente nos posicionamos en el mercado.

4. ¿De dónde saqué el dinero para empezar y cómo lo pagué?

Mi papá me prestó $500.000 y $90.000 adicionales para publicidad. Gracias al rápido retorno, pude devolverle el dinero al mes siguiente y desde entonces he reinvertido mis propios recursos para seguir creciendo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

FORBICI by Daniela Castillo es más que ropa: vendemos autoestima. Muchas mujeres sienten que su cuerpo cambia con el tiempo y que ya nada les queda bien. He visto a muchas llorar al darse cuenta de que pueden sentirse hermosas y cómodas al mismo tiempo. Nuestro objetivo es ofrecer prendas atemporales, con estilo y confort, que devuelvan a cada mujer la confianza en sí misma.

6. ¿Soy feliz?

Soy infinitamente feliz. Siento que no trabajo un solo día de mi vida. Hemos superado muchos retos y me siento orgullosa de lo que hemos construido. Ver a nuestras clientas felices y a las mujeres que trabajan conmigo realizadas, me hace sentir que estamos aportando a una mejor Colombia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Como dice el dicho: “nunca digas nunca”. Actualmente, es mi trabajo de tiempo completo. Si llega un inversionista con la visión para llevar mi empresa aún más lejos, lo consideraría, especialmente si me permite seguir creando con más libertad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Curiosamente, para mí el emprendimiento no ha sido un camino de sufrimiento. Desde el primer día vi resultados positivos, algo poco común. Eso me confirmó que estaba en el camino correcto, en el momento indicado.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

De niña soñaba con ser ejecutiva de una multinacional. Hoy soy la ejecutiva de mi propia empresa, y eso tiene aún más valor. Quiero seguir explorando mi creatividad, el cielo es el límite. Nunca imaginé vivir de mi empresa, y hoy exportamos a más de cuatro países. Queremos llegar a Europa, que representa un mercado muy interesante.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos enfocados en ofrecer prendas con materiales de alta calidad, que perduren en el tiempo. Nos llena de orgullo ver mujeres usando nuestras blusas incluso cinco años después. Queremos llegar a pasarelas en Colombia y seguir fortaleciendo nuestra marca en el país. Aún hay mucho por explorar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Completamente. Al inicio personalizábamos casi todas las prendas, hoy la mayoría de nuestras clientas compran los diseños tal como los ven, lo que demuestra que entendemos muy bien a nuestra Buyer Persona. Esto nos ha convertido en una empresa más sólida y eficiente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, siempre que ese “desconocido” tenga experiencia comprobada y casos de éxito afines con nuestra industria. Estamos abiertos a escuchar propuestas que nos ayuden a crecer de forma estratégica.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a engancharme con clientes problemáticos para tratar de demostrar que somos honestos y trabajadores. Nuestros resultados y la calidad hablan por sí solos. En cuanto a internacionalización, aprendí que no se trata solo de vender más, sino de construir una estrategia sostenible a mediano y largo plazo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis abuelas fueron mi fuente de inspiración, especialmente mi abuela materna, siempre impecable y elegante. Me encantaría parecerme a ella. También admiro a Carolina Herrera, un referente de sobriedad y atemporalidad en la moda.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, fracasamos cuando intentamos crecer sin una estrategia clara. Pero hoy nos expandimos de manera ordenada y con propósito. Y claro que hay días difíciles, en los que uno piensa en rendirse, pero todo lo que hemos logrado pesa mucho más que los momentos difíciles. Al final, las empresas están hechas por personas, y los errores son parte del proceso.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No pertenezco a una comunidad específica, pero he conocido muchas historias de emprendimientos exitosos que me inspiran y me motivan a seguir adelante.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto. Empecé con muy poco capital, y eso demuestra que se puede. A veces creemos que es necesario tener una gran inversión para arrancar, y no es así. Además, he aprendido que todo tiene su ritmo. Las redes sociales nos presionan con la inmediatez, pero crecer con calma también es válido y valioso.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi empresa?

Me veo con tiendas propias en otros países, recordando con orgullo nuestros primeros pasos. Veo a FORBICI marcando tendencias y participando activamente en el mundo de la moda internacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel fundamental. Mis papás y abuelos han sido mis mensajeros, consejeros y apoyo incondicional. Mi esposo (que en ese entonces era mi novio) me dio la confianza que necesitaba para creer en mí. Sin ellos, nada de esto sería posible.

20. ¿Ayudaría a otros emprendedores a lograrlo?

Por supuesto, siempre estoy dispuesta a dar un consejo si me lo piden. Me hubiera encantado tener a alguien que me contara su experiencia cuando empecé.

21. ¿Qué papel ha jugado mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo lo es todo. Son personas dispuestas a ayudar, a escuchar y a darme consejos en áreas donde no me siento tan fuerte. Son parte esencial del crecimiento de la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestros materiales y siluetas nos distinguen. A menudo recibimos mensajes diciendo: “Mira, esa persona lleva una Forbici”, y eso nos llena de orgullo. Nuestro sello es el movimiento de nuestras telas, que acompañan y no limitan. No queremos que la ropa nos esclavice, sino que se mueva con nosotras.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la vida es muy corta y hay que aprovecharla. Que todos somos capaces, y que hay que creerse el cuento para poder surgir.

