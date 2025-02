Diseñan propuestas educativas basadas en la regeneración del planeta

Zouheir Alghreiwati, el emprendedor detrás de Regenurate. Foto: Regenurate

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Nosotros desde Regenurate hacemos la educación divertida, práctica y estimulante. Creamos libros de actividades, capacitaciones para docentes y guías pedagógicas regenerativas. La regeneración abarca los hábitos, actos y pensamientos que dejan un mundo más vivo para las generaciones presentes y futuras. A diferencia de la sostenibilidad, que ya es un concepto superado por el planeta, la regeneración busca ir más allá. Utilizamos realidades globales y herramientas concretas para que las generaciones en ascenso y sus profesores puedan tomar acciones regenerativas. Es fundamental desintoxicar las vías acuáticas, aumentar el acceso a la educación financiera, cerrar las brechas salariales, restaurar la ecología con bosques comestibles, entre infinitas otras acciones”.

De esta manera llegó a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos la historia de Regenurate. Hablamos con Zouheir Alghreiwati, el emprendedor detrás de esta idea de negocio y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

32 años, Desarrollo Sostenible y maestría en Restauración Ecológica.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nació de muchos pasos orgánicos. Primero, yo nací en Damasco y fue el poder de la educación lo que me abrió las puertas al mundo. Luego en la universidad, trabajé en un proyecto de investigación analizando las inversiones en diferentes sectores, y entre los que más impactan el bienestar de la sociedad, está la educación.

Cuando viví en el Cauca, conocí un aula viva que transformaba tierras ganaderas a bosques comestibles, ahí fue donde nació la idea de poder llevar este estilo educativo “regenerativo” hacia más lugares, dándole vida a mi marca regenUrate donde trabajamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que “fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad”, enfocándonos en el ambiente.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Comenzamos con el primer libro que publicamos, titulado Los caminos del agua. Está narrado por Omacha, un delfín rosado. El libro aborda el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: agua limpia y saneamiento, y específicamente el indicador relacionado con el aumento de la filtración y manejo de aguas grises y residuales. A través de diversas actividades, experimentos y juegos, los estudiantes exploran cómo las industrias contaminan las vías acuáticas, cómo pueden crear alternativas para abordar este problema, entienden el funcionamiento del sistema de acueducto, realizan cálculos matemáticos sobre extracciones sostenibles y aprenden a crear filtros para manejar aguas grises en distintas áreas de la casa. Este proyecto fue probado de manera informal en un colegio en Jordania y en México, de forma virtual durante la pandemia. A partir de allí, la colección de productos y servicios educativos que ofrecemos siguió creciendo.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Como había trabajado en startups y el mundo financiero, tenía alguna idea sobre cómo establecer una base financiera para la empresa. Todo empieza creando el modelo de negocios, validándolo, haciendo la planeación financiera para así poder solicitar inversiones de contactos que tenía. También usé mis ahorros, y los distribuí para saber cómo estructurar el crecimiento a través de ventas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Nos enfocamos en el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo el desarrollo de la inteligencia emocional, su habilidad para emprender (transformar realidades en oportunidades), y la construcción de habilidades para una vida plena, asumiendo el liderazgo de su propio proceso de aprendizaje. Enseñar a la niñez sobre las realidades que están heredando y cómo pueden transformarlas es fundamental para que comiencen a emprender con acciones reales desde el primer grado.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad es de día en día; no todos los días llueve ni hace sol. Más que la felicidad, busco la paz interna, porque los cambios de estaciones son inevitables. Y cuando pasa la tormenta, los árboles más enraizados son los que resultan más resilientes.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si existe una persona que la pueda manejar o una empresa con un alcance establecido más grande y tiene valores compartidos, lo evaluaría.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Super, ultra, duro. El sector educativo suele ser “late adopter” (retardatario, último en adoptar un nuevo producto o una nueva tecnología), hay muchas restricciones de contratos de exclusividad y prácticas de otras editoriales corruptas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo voy cumpliendo cada día. Me hace falta mas adopción de la educación regenerativa a nivel global con aliados.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Varios nuevos libros están por salir, con rangos de edad nuevos, idiomas por traducir, mercados por explorar y alianzas por formar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Estamos presentes en varios países. Las realidades globales aplican a todos los estudiantes, en todo el mundo, por lo que las acciones que querrán desarrollar dependen de las circunstancias locales. En este sentido, nuestro currículo es bastante flexible.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Todo depende de las circunstancias. Lo importante es que haya una visión alineada hacia el poder de la educación como el desarrollador principal del bienestar de la sociedad.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a negarme a cuidar mi salud mental, y seguir trabajando como loco cuando estoy deprimido. Hay que saber cuando tomar un descanso.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis profesores de la infancia me inspiraron, al igual que los de la universidad. Siempre fui un niño al que le gustaba la academia, y hasta el día de hoy leo mucho. Sin embargo, a veces enloquecía a mis profesores y a mis compañeros, especialmente en el internado. Hace poco escribí a algunos profesores agradeciéndoles por todo y pidiéndoles perdón por el desorden. A veces, en la infancia, no se es consciente del esfuerzo que requiere ser docente.Mis sobrinos también me inspiraron, así como las generaciones en ascenso, que están heredando un planeta en estado crítico. Me encanta cuando mis sobrinos me hacen preguntas a las cuales no tengo respuestas y podemos explorarlas juntos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, muchas veces. Fracasé en el manejo del dinero, en la gestión de algunos miembros del equipo y con ciertos proveedores. Fracasé al no confiar en mí mismo. La vida y la muerte son partes vitales de un proceso tanto en la empresa como en uno mismo.

Visite la sección de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La verdad no, pero me gustaría, las invitaciones son bienvenidas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, vemos resultados a través de un mecanismo llamado ‘evaluaciones de impacto’, donde medimos los cambios en los estudiantes, como el liderazgo en el proceso de aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia emocional, la construcción de habilidades para una vida plena y el emprendimiento: cómo crear oportunidades a partir de las realidades.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Aún en el mundo del emprendimiento, tal vez con un fondo, formando e invirtiendo en empresas con impacto social, ambiental y económico (con un fuerte énfasis en restauración, sistemas alimentarios y la salud del mar).

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido de gran apoyo. En tiempos difíciles, me han brindado apoyo emocional, me han llenado de coraje, me han suministrado contactos e ideas, y especialmente, me han escuchado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí. Me encanta hablar con otras personas, especialmente con las mamás que están pensando en qué hacer con su tiempo libre, dándoles herramientas para que aprendan a identificar cuáles son sus pasiones y combinando ambos factores para que puedan emprender.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mucho del éxito de RegenUrate se debe al equipo. Son personas diversas, proactivas, visionarias y disciplinadas. Me encanta que puedo aprender algo diferente y nuevo de cada miembro del equipo, porque ellos mismos están sacando adelante a la empresa también.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Confiar en que los emprendimientos pueden generar valor económico, ambiental y social.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hay que confiar en las fuerzas que se ven y en las que no. Uno hace su parte, y hay que dejar que la fuerza cósmica haga el resto. Pero, lo más importante es tener mucha gratitud por cada paso avanzado y celebrarlos.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚