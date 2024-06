Él creó un restaurante de comida rápida que expone diferentes sabores colombianos

Andrés Rojas, el emprendedor detrás de la propuesta gastronómica Wiki. Foto: Wiki

"Mi idea era crear una empresa diferente y una marca en la que vendiéramos alitas, burgers y picadas. El nombre se me vino a la mente una noche mientras iba hacia la casa y estaba esperando que un semáforo pasara de rojo a verde, y el nombre que llegó a mi cabeza fue WiKi. Cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que lo duro de emprender fue tomar la decisión de arriesgarme y dejar la zona de confort que tenía en mi anterior trabajo en Bancoldex, para lanzarme al vacío y crear empresa.

En la actualidad estamos constituidos legalmente, con un equipo de 55 personas, tenemos cinco puntos de venta, haciendo un poco más de 10.000 tickets al mes en toda nuestra operación, con ventas anuales de 8.500.000.000 millones de pesos. Vamos por la luna, pero aún nos queda el universo entero por explorar"

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

39 años, Ingeniería Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea era crear una empresa diferente y una marca en la que vendiéramos alitas, burgers y picadas, el nombre se me vino a la mente una noche mientras iba hacia la casa y estaba esperando que un semáforo pasara de rojo a verde, el nombre que llegó a mi cabeza fue WiKi.

Este sueño empezó con la creación de la marca, le di personalidad, identidad, arquetipo y luego pensé y aterricé la idea del logo y el logo símbolo. Finalmente, el 22 de diciembre de 2020, en medio de la crisis económica por la pandemia, nació mi emprendimiento con una marca diferente y auténtica, basada en el concepto popular de lujo, donde ofrecemos opciones buenas y económica, orientadas al bolsillo del comensal colombiano con precios que varían desde los $17.900 hasta los $32.900, entre otros.

En el restaurante exaltamos los sabores nacionales, destacando ingredientes como la arracacha, las arepas paisas, chorizos e incluso, la tradicional morcilla. Los desayunos típicos colombianos también cobran protagonismo en Wiki, los servimos con pandebono o arepa boyacense y para los amantes del dulce también hay opciones con el clásico brownie melcochudo con helado de vainilla.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Son dos los elementos de partida para sacar este proyecto adelante: soñar y actuar. Desde finales del año 2019 empecé con la búsqueda de nuestro primero local, una vez seguro del lugar donde nacería Wiki, empecé la creación del diseño locativo del restaurante, en compañía de un equipo de arquitectos.

Una vez vi los renders del local, me emocioné muchísimo y le dimos paso a la construcción del local en febrero de 2020, sin imaginarnos que se nos iba a atravesar una pandemia en medio del camino. Eso hizo que dejáramos el local a medio construir, y hasta diciembre del mismo año, fue que pudimos seguir con el proyecto de la construcción, hasta que finalmente logramos darle vida a Wiki.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero lo conseguí con financiación a través de los bancos y con crédito de proveedores. Aún nos encontramos pagando las cuotas de los créditos de los bancos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con este emprendimiento he logrado demostrar que los sueños se hacen realidad con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, adicional, con este emprendimiento estamos cambiando de manera muy positiva la mentalidad de muchas de las personas de nuestro equipo.

6. ¿Soy feliz?

Sí, muy feliz, en mi camino como emprendedor, descubrí que no solamente soy emprendedor de negocios, sino emprendedor de vida y aún más, descubrí que soy un emprendedor del amor, y es en el amor, donde encuentro la fuerza y la valentía para afrontar cualquier situación.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, en este momento no. Wiki, está en una etapa temprana y definitivamente requiere de mucha atención, desarrollo, innovación, cuidado y trabajo en la etapa en la que nos encontramos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Lo duro fue tomar la decisión de arriesgarme y dejar la zona de confort que tenía en mi anterior trabajo en Bancoldex, para lanzarme al vacío y crear empresa.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si cumplí mi sueño, pero es un sueño que sigue construyéndose día a día, ahora lo que hace falta son recursos financieros para expandir de la marca en Bogotá.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora estamos concentrados en la apertura del cuarto punto de venta de WiKi. En paralelo con esta nueva apertura estamos trabajando en la estructuración de un proyecto de venta de acciones de VolandoAlto (la marca que acoge a Wiki), donde buscaremos capital fresco para la expansión de la marca, es decir, estamos buscando recursos para la apertura de dos puntos de venta.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, claro que sí, pues WiKi como marca nos ha mostrado números maravillosos, estamos haciendo alrededor de 3.000 tickets al mes, recibiendo comentarios muy positivos por parte de nuestros clientes, tanto así que tenemos una calificación en Google review del 4.9

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, eso es lo que estamos buscando, potenciales inversionistas que crean en nuestro sueño y emprendimiento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tomar decisiones legales sin tener un amplio conocimiento y asesoría profesional.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira Frisby, pues es una marca que lleva construyendo sociedad y país por más de 40 años, y siempre pienso, si ellos pudieron nosotros también. Un claro ejemplo fue su fundador Alfredo Hoyos Mazuera.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, hasta el momento no hemos fracasado, he aprendido de diferentes errores que definitivamente me han hecho una mejor persona, un mejor ser humano, un mejor emprendedor y líder. En el día a día existen momentos difíciles, de tensión y estresantes, sin embargo, dentro de mi pensamiento nunca he tenido la idea de tirar la toalla, antes, todo lo contrario, nunca pienso en rendirme.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, hasta el momento estoy empezando a incursionar en la comunidad de emprendedores.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, claro que trasciende, pues hemos invertido en nuestra gente. En el año 2022 creamos no una nueva unidad de negocio sino una nueva unidad de desarrollo en Volando Alto, que llamamos Escuela para personas Extraordinarias, en donde buscamos que nuestro equipo desarrollara su propio ser, dándole un poco de orden al “caos” que es cada individuo para así potencializar a esas personas y sacar lo mejor de ellas.

En la actividad de graduación de la primera promoción, lancé a mi equipo de 12 líderes de un avión a 3.000 metros de altura, fue una experiencia extraordinaria para cada uno de nosotros. A través de esto impactamos de una manera increíble a nuestra gente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo a Wiki posicionada como una cadena de comida en Bogotá y en al menos una región del país, llevando nuestros sabores a otro nivel.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Como emprendedor del amor, es en mi casa donde todos los días encuentro ese motor que siempre me impulsa a no desfallecer y siempre a seguir adelante, es en el amor de mi amada y mi hija donde siempre encuentro esa energía que me recarga para siempre darla toda. Pensar en mi equipo y en la gran responsabilidad que tengo con cada uno de ellos, me impulsa a mostrar lo mejor de mí para no fallarles e impulsarlos a ser los mejores en sea lo que sea que hagan.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, claro que sí, no hay mejor expresión de gratitud que devolverle al universo a través de tus acciones con los demás, lo que te ha dado para escalar.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo es lo más importante, y la receta perfecta es fusionar a este con la cultura, siempre he pensado que solo, ni siquiera hubiese podido llegar a la esquina, con mi equipo extraordinario vamos camino a la luna, y cuando lleguemos a esta, nos quedará un universo entero por conquistar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Amor, actitud y pasión es lo que me define como ser humano, emprendedor y líder, y esto es lo que siempre, a través de la cultura, le he impregnado a mi equipo de trabajo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que soñar y luchar por mis sueños, definitivamente le da sentido a mi vida, y que, a través de esto, puedo impactar la vida de muchas personas de manera extraordinaria.

