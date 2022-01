Una marca de collares de lactancia que acompaña el crecimiento de los más pequeños

Andrea Vazart es la creadora de VazART un emprendimiento que acompaña la etapa de lactancia de los más pequeños. Foto: Cortesía Andrea Vazart

“Los collares de lactancia o joyas sensoriales ayudan a promover la lactancia materna contribuyendo a la disminución de la desnutrición infantil. En Colombia, las mamás por lo regular renuncian a la lactancia materna alrededor de los 6 meses, cuando la recomendación de la OMS es lactancia materna por mínimo 2 años. Los collares de lactancia ayudan a que los bebés se concentren en las tomas por más tiempo, sin halar el pelo o arañar a la mamá, lo que hace que el vínculo entre la mamá y el bebé sea más fuerte, facilitando la decisión de la madre de lactar por más tiempo”, así lo va contando Andrea Vazart, la creadora de un emprendimiento que trabaja en pro de los más pequeños de la casa y que facilita los procesos de adaptación de las madres lactantes en esta etapa de crecimiento.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Vazart habla de cómo sus accesorios están pensados en la seguridad de los bebés y los objetivos que tiene trazados para incursionar en el mercado internacional.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

39 años, Diseñadora de Modas

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

VaZART nació por la necesidad de querer hacer algo con mis manos. Durante la licencia de maternidad de mi hija Elisa llegó la inspiración para poder explotar mi lado creativo, haciendo algo que me apasionara: fue cuando investigando descubrí los “Collares de lactancia” y todos sus sorprendentes beneficios.

Creo que como madres nos encanta la funcionalidad y la practicidad, y cuando estas dos características se complementan con nuestro lado más vanidoso y sensible, queremos tener eso que sea a como dé lugar.

Y así son todos nuestros accesorios: hechos con mucho amor, pensados en la seguridad de los bebés y como fuente de inspiración, una mamá muy vanidosa. Cree una marca de accesorios y joyas sensoriales para mamá “baby-friendly”: hermosos, a prueba de tirones y 100% mordisqueables, con increíbles beneficios para la mamá y sus bebés, al igual que para adultos y niños con necesidades especiales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En medio de mi nueva maternidad, las ganas de emprender y un trabajo en empresa desde hace 10 años, empecé a darle forma a este sueño. Inicialmente busqué de donde importar la materia prima y lo más fácil fue encontrarla en China. Traje una muy pequeña cantidad de bolas, pero no quede satisfecha. A pesar de tener certificados que la acreditaban como “BPA free” tenía un sin sabor.

En simultanea me empecé a formar sobre las normas de seguridad para este tipo de productos y los países que los tenían regulados (la seguridad infantil es mi obsesión), y poco a poco fui encontrando proveedores certificados en países que me generaban más confianza. Así empecé a trabajar de noche, entre despertares de mi bebé, aprendí a dormir poco y a trasnochar mucho, para hacer que VazART® fuera creciendo y consolidándose como marca.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

De mis ahorros, inicié con un capital muy pequeñito de inversión el cual fui reinvirtiendo poco a poco a medida que iba vendiendo los productos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En el momento estamos enfocados en contribuir con 2 ODS (objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU):

1. Hambre cero: Los collares de lactancia o joyas sensoriales ayudan a promover la lactancia materna la cual contribuye a la disminución de la desnutrición infantil. En Colombia, las mamás por lo regular renuncian a la lactancia materna alrededor de los 6 meses, cuando la recomendación de la OMS es lactancia materna por mínimo 2 años. Los collares de lactancia ayudan a que los bebés se concentren en las tomas por más tiempo, sin halarle el pelo o arañar a la mamá, lo que hace que el vínculo entre la mamá y el bebé sea más fuerte, facilitando la decisión de la madre de lactar por más tiempo.

2. Salud y bienestar: los accesorios en silicona son usados en el tratamiento de condiciones como TEA, síndrome de Down, ansiedad, entre otras. Es por lo que desarrollamos productos para acompañar a niños adultos con necesidades especiales.

6. ¿Soy feliz?

VazART® es mi segundo hijo y me hace muy feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, vender VazART® sería como vender a un hijo, me dolería en el alma.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender no es fácil, se necesita dedicación, tiempo, perseverancia y mucha tolerancia a la frustración. Pero al mismo tiempo es tan satisfactorio y uno llega hasta a olvidar los momentos amargos. Por mi parte tengo la ventaja, que a pesar de tener mi emprendimiento sigo trabajando en empresa, entonces si bien lucho todos los días para que VazART® crezca, no tengo el afán de tener que mercar de mi emprendimiento, lo que hace el esfuerzo un poco más llevadero.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño desde que empecé con VazART® ha sido volverme la marca #1 de collares de lactancia en Colombia, es un tema de mucha educación ya que no es un producto tan conocido, pero poco a poco llegamos cada vez a mas mamás. Estoy en el camino de cumplir mi sueño.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Pensar en incursionar en el mercado internacional. De manera frecuente me preguntan si tengo envíos internacionales y aun no lo hago, puede ser un buen plan para el 2022.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si lo es. Como los hijos va creciendo paso a paso, para algún día caminar solito.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por el momento no está en mis planes, quiero ver crecer este hijito hasta que ya no pueda mas sola.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dejar que el miedo me domine, cada paso es un aprendizaje para la vida y para mí como emprendedora.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi gran inspiración sin duda ha sido mi hija Elisa, la princesa ratona, quien me ha ido mostrando que cada bebé es un mundo diferente, con tiempos de desarrollo distintos, gracias a esto he aprendido sobre los hitos del neuro-desarrollo y el camino para sacar cada uno de los productos que hoy manejamos en VazART®.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No siento que haya fracasado, pero el cansancio en ocasiones si me ha hecho pensar en tirar la toalla. Aunque acá seguimos mas firmes que nunca.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Desde el año pasado tengo el honor de hacer parte del programa Emprender Mujer. Este es un programa de incubación y fortalecimiento de 20 semanas que brinda apoyo a emprendimientos liderados por mujeres en temas de negocio, impacto y liderazgo. Este programa es creado por Grupo Argos, Bancolombia, Impact Hub Medellín, Proantioquia y Fundación Siemens.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, creo en un mundo sin desnutrición infantil y la lactancia materna es el primer eslabón para lograrlo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me sueño es expandir VazART® de una manera sostenible, ayudando por medio de este con oportunidades laborales para otras mujeres que no han tenido oportunidades de estudio, mamás adolescentes o madres cabeza de familia por medio de una fundación.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han jugado un rol fundamental en todo esto, han sido mi apoyo, los primeros que me impulsan a ir más allá, mi consuelo cuando me siento frustrada por la competencia desleal o la copia, los que me han ayudado cuando he necesitado manos extras y los que no me han dejado tirar la toalla nunca.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, con todo el amor. Una red de apoyo cuando se esta emprendiendo es fundamental, y si puedo ayudar a otros lo haría sin pensarlo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Aunque por el momento soy sola con VazART®, quisiera hacer un reconocimiento especial a mi esposo, mi coequipero, quien ha sido el fan número uno de este sueño, el que cree en mi como emprendedora y soporta mis largas noches de trasnocho, el todero: mensajero, financiero, fotógrafo, cocinero… el que me ayuda con nuestra hija para que yo pueda avanzar con los pedidos y para que este sueño familiar salga adelante.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

En VazART® tenemos 3 cosas que para mi marcan la diferencia:

1. La seguridad infantil es mi obsesión, los productos han pasado satisfactoriamente pruebas de resistencia, siguen las normas internacionales para este tipo de productos al pie de la letra y los insumos tienen los certificados necesarios que los acreditan como libres de BPA y de materiales tóxicos.

2. Pensamos en que cada detalle se ajuste al desarrollo y avances del bebé, por eso mis collares son los únicos en el mercado a nivel mundial porque están desarrollados y diseñados en 3 etapas diferentes:

Etapa uno: Exploración temprana

Etapa dos: Exploradores

Etapa tres: Investigación

3. Nuestros productos ayudan en el tratamiento de personas ansiosas, autistas, con síndrome de Down, TEA, entre otros.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que la vida te pone las cosas en el momento que las necesitas, nunca me vi como emprendedora, pero ha sido un reto de grandes enseñanzas y perseverancia.

