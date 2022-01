Fernando Parra es uno de los cofundadores de Wasi. Foto: Cortesía Wasi

A final del 2021, cuando muchos alistaban maletas y otros tantos buscaban regalos, recibimos un mensaje ofreciendo una historia: “Wasi, una empresa del sector proptech de unos ‘manes’ del Eje Cafetero que tienen una historia muy chévere de contar. Llevan ya nueve años en el mercado y han dinamizado el cierre de más de 200 mil negocios de finca raíz. Es una plataforma centrada en ayudarle a inmobiliarias y corredores de bienes raíces a que puedan ser mucho más eficientes en su trabajo”.

La historia sonaba interesante, entonces los invitamos en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y allí fue Fernando Parra, uno de los cofundadores de Wasi, quien se le midió a contestar la entrevista para explicar de qué se trata su idea de negocio y por qué resultan tan atractivos en una industria de sueños, sí, de sueños porque todos soñamos con tener casa propia algún día:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 42 años y estudié ingeniería de sistemas en la Universidad del Quindío.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Wasi es un emprendimiento de base tecnológica que creamos hace nueve años con mi socio Julián Vega, quién se dedicaba a desarrollar soluciones web con un nivel de madurez alta para empresas inmobiliarias. A partir de ese trabajo, se detectaron problemas de promoción, manejo de la organización, desconfianza en el sector inmobiliario y desorganización.

Con base en esa experiencia emprendimos Wasi, una herramienta que le ofrece a los inmobiliarios o corredores de finca raíz los siguientes beneficios:

- Crear un sitio web profesional para inmobiliarias en menos de cinco minutos, con diseño y dominios .com.

- Configurar en segundos un CRM para administrar toda la información y relación con los clientes.

- Crear un sistema de reportes y gestiones para que los equipos de venta puedan mostrar a la gerencia y a sus clientes propietarios cómo va la gestión de sus inmuebles.

- Compartir el inventario de inmuebles a más de 50 plataformas inmobiliarias en Latam, las más importantes, generándoles ahorro en tiempo de publicación de inmuebles en portales a las redes sociales de la inmobiliaria; a los clientes potenciales a través de Whatsapp y sus correos electrónicos.

- Crear alianzas con agentes de bienes raíces para vender inmuebles entre inmobiliarios compartiendo una comisión.

- Crear grupos de confianza con inmobiliarias amigas para implementar estrategias para vender en conjunto sus inmuebles.

- Llevar su inmobiliaria en el bolsillo a través de nuestras apps Wasi y Wasi Chat, que se pueden descargar desde Google Play y App Store.

- Hacer consultas de mercado inmobiliario y generar análisis comparativos de mercado para que los agentes de bienes raíces vendan sus inmuebles más rápido.

- Estimación de precios de inmuebles en venta y arriendo usando machine learning.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En un principio se creó un producto mínimo viable para validar clientes iniciales y se socializó con inmobiliarias cercanas que ya conocían nuestro trabajo. Posteriormente atrajimos a otros usuarios de diversos países con campañas de marketing digital. De esa forma validamos que la plataforma resolvía problemas no solo locales sino globales. A partir de este hecho escuchamos día a día a los clientes, recopilamos sus dificultades y trabajamos con su feedback.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La principal inversión que hicimos para materializar Wasi fue nuestro tiempo para desarrollar la plataforma. Fueron casi 2 años en los que pusimos todo nuestro conocimiento y una parte significativa de nuestros recursos a disposición del emprendimiento. Así llegamos a perfeccionar un producto mínimo viable que nos permitiera empezar a conseguir clientes. Para crecer a partir de allí hemos tenido el privilegio de que nuestros clientes han sido nuestros propios inversionistas. El apoyo de ellos y la confianza que nos han dado, nos ha permitido trabajar arduamente para ofrecer un servicio de calidad y centrado en sus necesidades en más de 20 países.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea

En Wasi estamos dinamizando el sector inmobiliario ayudando a que los agentes de bienes raíces sean más productivos y eficientes en su trabajo con la ayuda de la tecnología. Por medio de la plataforma, ellos pueden tener la posibilidad de hacer conocer sus negocios y tomar las mejores decisiones. Asimismo, nuestros clientes están cambiando la forma de hacer las cosas. Ahora son más híbridos y usan la tecnología no solo para crecer, sino para ayudar a sus clientes.

6. ¿Soy feliz?

Sí. Soy una persona que vive y siente la plenitud. Me esfuerzo cada día por sentir tranquilidad y paz en mi cotidianidad laboral y personal.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En Wasi estamos abiertos a buscar aliados estratégicos con el fin de hacer crecer el negocio y aumentar nuestro portafolio de servicios en los 20 países en los que tenemos presencia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es un camino de resiliencia, paciencia y disciplina. Nos apasiona lo que hacemos, pero es verdad que el camino no ha sido fácil, para nada fácil. Se mezclan todas las áreas de tu vida en tu emprendimiento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Considero que estoy en el proceso para cumplirlo. Falta mucho camino por recorrer, aprender y ofrecer.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo, seguir atreviéndose, seguir arriesgando, pero sobre todo seguir ayudando a que el mundo sea mejor a través de soluciones innovadoras y transparentes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, de hecho ya hemos escalado. Hemos dinamizado más de 200 mil negocios de finca raíz y contamos con más de 3 mil clientes en 20 países. Eso es un ejemplo de que es posible crecer exponencialmente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si es para crecer más rápido y ofrecer mejor valor para nuestros usuarios, sí. Es algo que podría suceder eventualmente.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Cada equivocación lleva a uno a cometer menos errores. Por eso, para la experiencia de vida, son necesarios. Creo que lo único que no volvería a hacer es guiar mis proyectos en emociones o criterios propios. Por eso busco asesoramiento en casos donde tengo un mínimo de duda.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran amigos emprendedores que han tenido éxito, fracasan y se levantan. Me inspiran las historias que inician en un garaje o en un sótano y logran cambiar al mundo para bien.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He fracasado y varias veces, pensé en tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente no, pero he pertenecido a varias como ParqueSoft y Torrenegra Acelerator.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, Wasi trasciende en la industria de bienes raíces y está impactando a las nuevas generaciones que quieren incursionar en este negocio.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo trabajando en el mundo de la tecnología, impulsando más startups para que cumplan un propósito. También me imagino a los corredores inmobiliarios utilizando Wasi en cada rincón del planeta.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia me ha brindado una absoluta confianza en lo que hacemos en Wasi. Mis amigos, por su parte, han estado en el crecimiento de Wasi brindándome consejos y ánimo cuando lo he necesitado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, por su puesto. La única condición es que haya disposición y que se encuentren en plenitud de iniciar el camino del emprendimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Jugó un papel fundamental. En Wasi logramos conformar un equipo que siente empatía por el cliente. Ha sido un proceso de años, aprender de los clientes y estar en sus zapatos. Sin un equipo como el nuestro es imposible crecer. La humanidad por los demás principalmente y las ganas de aprender día a día nos ha permitido lograr que Wasi se consolide y crezca.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Querer ser amigo de nuestros clientes, interesarnos por sus problemas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que no podemos negarnos a nosotros mismos, si tú quieres cambiar el mundo, no hay nada que te lo impida. Asimismo, la enfermedad, la falta de dinero y cualquier pretexto no es un impedimento para cambiar el mundo y conquistarlo. También aprendí que debemos equilibrar nuestra área espiritual, esta nos mantiene los pies sobre la tierra, nos enseña a ser agradecidos y a entender que no hay nada imposible si nos esforzamos.

