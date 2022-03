Él creó una plataforma de verificación de antecedentes y estudios de seguridad

Sebastián Henao es el CEO de Globalwork. Foto: PAUCARLOS

“En Globalwork creamos tecnología para optimizar los procesos de verificación de antecedentes, visitas domiciliarias y estudios de seguridad en menos de 24 horas, fortaleciendo la toma de decisiones del área de recursos humanos y generando vínculos confiables que potencien la competitividad en América Latina”. Así se presenta esta startup que lidera Sebastián Henao, un joven de 30 años y quien recuerda la travesía que viven muchos emprendedores: “Durante más de 8 años no tuvimos rumbo y nos tocó empezar desde cero”. Por eso, para conocer su historia, respondió nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años. Estudié varios semestres de Medicina y de Administración. Realmente mi formación como emprendedor se ha consolidado a través de entidades como Créame, Apps.co, 500 Startups, Seedstars y Endeavor.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Empecé con mi mamá en el mundo del emprendimiento “sin querer queriendo”. Mi papá tenía una consultora en seguridad pero yo quería era estudiar Medicina. Sin embargo, en el 2010 mi papá tuvo un accidente de tránsito en el que posteriormente falleció y en ese momento yo tuve dos opciones: cerrar esa empresa y seguir con mis sueños de Médico o darle una oportunidad a la empresa y seguir con el legado de mi papá. Decidí tomar las 2 opciones y fue un desastre, pues todo salió mal en un principio. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que a través de las empresas también se puede transformar a la sociedad y que las áreas de Recursos Humanos tienen el potencial de reinventar las relaciones y estructuras laborales para convertir a las empresas en espacios de confianza, bienestar y crecimiento.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Toqué muchas puertas, hice bootcamps de programación para entender qué era una Startup y conocí a personas increíbles que en el camino me fueron ayudando. Así mismo, me dediqué a escuchar con detalle a mis clientes y entendí cómo podía ayudarlos a tener mejores resultados.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En el tiempo de transición que estuvimos con la empresa que mi papá inició pusimos todo nuestro patrimonio y lo perdimos todo. Fue un golpe duro, pero con tiempo, dedicación y fe, fuimos encontrando los caminos y conociendo a aliados increíbles como ángeles inversionistas y aceleradoras que han confiado en nosotros para seguir construyendo Globalwork.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Permitimos que los equipos de Recursos Humanos puedan tomar decisiones de contratación, ascensos y promoción del personal con información confiable, disponible en cualquier lugar y en el menor tiempo posible, limitando los sesgos en la contratación y permitiendo que se puedan crear vínculos de largo plazo basados en confianza.

Le puede interesar: La pareja que se inventó una plataforma para vender productos saludables

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz. Disfruto cada problema que se atraviesa en el camino y cada logro vamos obteniendo. Así mismo, he tenido la fortuna de colaborar con personas con un gran sentido humano, quienes vienen teniendo un proceso de crecimiento similar al mío.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No está en mis planes de corto ni mediano plazo. Sin embargo, es una opción que siempre deberá evaluarse.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es muy difícil, pero tiene que ser así. Lo más emocionante es cuando empiezas a ver que luego de poner esa primera semilla, empiezas a conectar tus propios sueños con los sueños de otros y esa sinergia es una experiencia maravillosa.

Le puede interesar: Ella diseña carteras de lujo artesanal que rescatan la artesanía colombiana

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo un sueño hermoso de amar lo que hago y disfrutar cada día. Sin embargo, el camino es muy largo y aún estamos en una etapa temprana, por lo que buscaremos consolidar nuestra propuesta en el mercado regional y facilitar la transformación de la gestión del talento en millones de empresas. Vamos para allá.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Fortalecer nuestra operación en la región y brindar cada vez mejor información que fortalezca las relaciones de confianza en las empresas. Así mismo, continuar construyendo un equipo que disfrute el proceso y solucione los retos planteados.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, absolutamente. La necesidad de tomar decisiones con información confiable es global y la disponibilidad de fuentes y dinámica laboral también, por lo que vamos hacia eso.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro, por supuesto. Es lógico que debe haber un acercamiento previo y validar que las visiones, intereses y valores se comparten, pero siempre es valioso trabajar con personas e instituciones que quieran sumar, aprender y compartir.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a no preguntar cuando no entiendo algo. Puede sonar muy obvio, pero en nuestra región tenemos el hábito de escondernos cuando no sabemos algo por miedo al rechazo o a la crítica, pero si algo he visto a través de esta experiencia, es que la cantidad de personas que están dispuestas a ayudar y a colaborar es impresionante.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Muchas personas e instituciones. Más que a emprendedores, admiro enormemente a las personas que se atreven a plantear sus ideas y buscan con locura una forma para mostrarse y acercarse a su público.

Una gran historia: Él inventó un modelo de salud de bajo costo para quien no accede a prepagada

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro, durante más de 8 años no tuvimos rumbo y nos tocó empezar desde cero. En el camino también hay obstáculos y decisiones que a veces pueden fallar, pero lo más importante es estar bien con uno mismo, fortalecer el amor propio y seguir adelante con alegría.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

500 startups y Seedstars.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, pues permitiremos que las interacciones entre empresas y personas estén enmarcadas en la transparencia de la información, la generación de confianza y la búsqueda del bien colectivo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo contando historias maravillosas junto a personas que se atrevieron a soñar y a trabajar en equipo para resolver problemas. Así mismo, fomentando el amor por las preguntas difíciles, por nuestra relación con el otro y con el entorno. A Globalwork la veo creciendo tremendamente y apoyando a empresas del mundo entero en sus relaciones de confianza con sus grupos de personas.

Le puede interesar: Ella diseña carteras de lujo artesanal que rescatan la artesanía colombiana

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Clave. Mi mamá es mi socia, coequipera y gran amiga. Hemos construido una relación que se ha cimentado en la confianza, en el respeto mutuo y en la gran alegría de contar con alguien que está para el otro. Así mismo, algunos de mis amigos más cercanos han estado desde el principio apoyando, prestando plata cuando no había, invirtiendo y brindando ese apoyo emocional que es tan importante cuando se están rompiendo paradigmas.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Por supuesto! Es muy motivante encontrar que a través del emprendimiento se crean oportunidades para favorecer la movilidad social, el desarrollo de iniciativas que mejoren los hábitos de consumo y ser conscientes con nuestras propias manos que estamos construyendo los lugares en los que las próximas generaciones tendrán como referentes para construir su propia visión del mundo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Fundamental. El equipo es el que capitaliza las oportunidades y el que se lleva todo el mérito. He contado con la fortuna de construir relaciones genuinas con personas que admiro y con quienes hoy tengo el privilegio de compartir todos los días.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Que tuve la fortuna de explorar junto a mi socia y mamá escenarios muy duros con un alto nivel de incertidumbre y en el camino he podido descubrir a personas, oportunidades y prácticas que me permiten construir con alegría y pensando en el futuro.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que independiente de la etapa en la que se esté, cuando se vive la vida con alegría se estará más cerca de encontrar los medios para tomar las oportunidades y hacerlas realidad. Así mismo, he aprendido que el proceso de aprendizaje es inevitable y depende de la voluntad y los ánimos de cada uno para avanzar.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).