Él creó una plataforma para “democratizar y agilizar el aprendizaje de calidad”

Albert Clemente, creador de Tus Clases. Foto: Cortesía Tus Clases

¿Qué hace Tus Clases? “Ofrece en el país y de manera gratuita un directorio amplio de profesores particulares especializados en todo tipo de temas. La plataforma funciona como un enlace entre profesor y alumno, este último puede tomar las clases de manera presencial o virtual, adaptándose a sus horarios. Las clases tienen temáticas muy variadas, desde matemáticas y física hasta baile y canto”. Y en números, ¿qué nos pueden contar? “Tus Clases cuenta con 80 empleados y tiene presencia en 15 países que se distribuyen así: en Europa con Francia, Bélgica, Italia, Alemania, España y Reino Unido. Por su parte, en Latinoamérica está en Argentina, Colombia, México, Brasil, Costa Rica, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay. Hoy la comunidad de la plataforma incluye a 5 millones de profesores y 4 millones de alumnos registrados”, cuenta Albert Clemente, Fundador y CEO de Tus Clases Particulares. Así que su historia está aquí, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

39. Soy profesional en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma de Barcelona y Especialista en Gestión de Proyectos, Data Science de la misma universidad.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea era crear una plataforma para que cualquier persona lograra contactar con un profesor particular que impartiera clases de un tema en especial. Esta idea nació en 2007 cuando tuve la necesidad de aprender inglés.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En el 2007, cuando me vi en la situación de irme a estudiar a Escocia, necesitaba clases de inglés y al no encontrar un profesor que me ayudara, comencé a investigar y me di cuenta de que esta era una necesidad latente en el mercado y decidí crear una plataforma para buscar profesores de idiomas y otras materias. Dado que soy una persona inquieta, que además me gusta programar, la primera versión la llevé a cabo yo y al validarla fue creciendo poco a poco.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La primera versión la programé yo, a medida que la plataforma iba creciendo fuimos construyendo el equipo y a través de los propios beneficios generados, fuimos escalando el proyecto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos uniendo a millones de profesores con alumnos para impartir y aprender nuevos conocimientos en cientos de materias diferentes con clases particulares, online o presencial, alrededor del mundo. Tus Clases fue creada para contribuir en democratizar y agilizar el aprendizaje de calidad. La plataforma ofrece una navegación accesible, amigable e intuitiva, lo que da un valor agregado para el uso tanto de profesores como de estudiantes, y además nuestro servicio es gratuito para todo el mundo.

6. ¿Soy feliz?

Totalmente, a nivel laboral me apasiona poder contribuir en democratizar y agilizar el aprendizaje de millones de alumnos alrededor del mundo.

Le puede interesar: Ella crea obras de arte que resaltan el empoderamiento femenino

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Con la inquietud de querer llevar Tus Clases al siguiente nivel, hoy somos parte de GoStudent, Edtech líder a nivel mundial.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Bastante, en especial los primeros años en los que los resultados no llegaban y como es normal, personas a mi alrededor me hacían cuestionarme si tenía sentido persistir.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi yo de 2017 seguro respondería con un rotundo sí. En la actualidad, sueño con poder ayudar a millones de alumnos más de muchos más países.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En primer lugar, continuar el camino empezado, llegar a muchos más alumnos y ayudarles a superar sus objetivos. Luego, junto a GoStudent, sacar el máximo potencial de cada alumno.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, hoy ya tenemos presencia en 16 países de Europa y América Latina. Hoy la comunidad de la plataforma incluye a 5 millones de profesores y 4 millones de alumnos registrados.

Le puede interesar: Ellas emprendieron, por necesidad, creando ropa para mujeres de tallas grandes

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Como comenté anteriormente, hoy formamos parte del grupo GoStudent, con el foco de crecer con mayor rapidez a lo largo del mundo y entregar esta plataforma a millones de estudiantes y profesores más. Dicho paso tardé 14 años en darlo, por lo que fue una decisión muy difícil para mí.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Aunque mi historia de emprendimiento ha finalizado con éxito, no volvería a emprender solo. He tenido la fortuna de conocer a grandes profesionales durante mi camino y sin duda emprendería junto a ellos desde un inicio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Durante estos años he ido observando a muchos emprendedores, pero no precisamente aquellos mediáticos, ni los más exitosos, sino aquellos que se sentían felices viviendo su camino, trabajaban con equipos felices y podían conciliar su vida personal y profesional. No me gustaría seguir a nadie, sino construir y seguir mi propio camino.

Esta historia le puede interesar: Emprender con arte es posible y ellos lo lograron con una plataforma digital

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Creo que como emprendedor es habitual sentir que has fallado, que has fallado a inversores, a usuarios, a clientes o a ti mismo. Saber gestionar estas sensaciones es clave. Tarde o temprano todos nos acostumbramos. A mí me costó mucho.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Durante los últimos años, dentro del marco de la alianza entre nuestra empresa y Computrabajo, tuve la fortuna de poder trabajar con David González codo con codo. Tener su soporte en momentos difíciles fue toda una suerte.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Eso espero, finalmente la educación es una industria clave en todo el mundo, por lo que Tus Clases busca ir adaptándose a las necesidades que tanto los estudiantes como profesores tengan a lo largo de los años, con el foco de ser referentes en la educación conectando a miles de personas, democratizando la educación a nivel mundial.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

No sé responder como me veo personalmente en 10 años, probablemente ayudando a emprender a otros emprendedores. Pero sí que visualizo Tusclases como el referente mundial, ayudando a alumnos de todo el mundo a conectar con su profesor ideal, ya sean en clases presenciales, online, o en el metaverso, quien sabe.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel capital. En los momentos difíciles, su soporte ha sido clave para mantener el rumbo y continuar adelante.

Una historia para seguir: Desarrollaron una app para que usted sepa cuál es su consumo de energía eléctrica

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Debo reconocer que no hago todo lo que me gustaría hacer en este aspecto y es algo que me gustaría cambiar en los próximos años.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo lo es todo, sin él nada hubiera sido posible. En mi caso estoy rodeado de grandes compañeros, profesionales y buenas personas. Destacaría a Jaime Bresco, Oliver Morgade, Jose Ferrer, Marina Pozo, Ariana Grajera… Y es que ahora tengo la fortuna de trabajar con más de 80 personas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Ser uno mismo, ir paso a paso. Pasos pequeños pero más seguros. Sin inversiones externas, sin gastar más de lo necesario.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

No hay un único camino. Emprender es duro y debes disfrutar del camino, porque será difícil. Y, ser tú mismo.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚