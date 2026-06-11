El emprendedor que elevó el concepto de reputación para generar “valor real” en los negocios

Fabián Motta es el emprendedor que creó SmartPR. Foto: foto: AccionTV-tel 3005711082

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace unos pocos días vi un mensaje en LinkedIN en donde un emprendedor hablaba de cómo había construido su negocio. Justo allí entregaba algunos datos que coincidían con lo que pedimos para publicar historias en esta sección de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador. A Fabián Motta lo referencio hace varios años, pero no sabía mucho de su idea de negocio. Entonces, después de hacer un par de preguntas a personas que sí lo conocían, le abrimos las puertas para que contara su relato en primera persona a través de nuestro formato de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, sobre todo en tiempos en donde la comunicación con propósito está protagonizando casi que todas las interacciones gracias a las redes sociales y a la inteligencia artificial. Aquí Motta cuenta cómo su enfoque en el talento humano, en la reputación y en las llamadas relaciones de confianza sí generan valor en el negocio de las empresas.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 45 años. Soy Comunicador Social y Periodista, y a lo largo de mi carrera he complementado mi formación con estudios en comunicación corporativa, regulación y gestión de telecomunicaciones, prospectiva y pensamiento estratégico. Siempre me ha apasionado entender cómo las organizaciones se relacionan con sus públicos y cómo la comunicación puede convertirse en una herramienta para generar confianza, reputación y crecimiento.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de SmartPR nació en 2016. Después de varios años trabajando en el mundo de las comunicaciones corporativas, identifiqué una oportunidad: muchas empresas seguían viendo las relaciones públicas como una actividad táctica enfocada únicamente en conseguir publicaciones en medios. Yo quería demostrar que la comunicación podía ser una herramienta estratégica para impulsar negocios, abrir conversaciones relevantes y generar valor real para las organizaciones. Así nació SmartPR, una consultora de comunicación estratégica con la visión de transformar la forma en que las empresas se relacionan con sus audiencias.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

SmartPR nació de una mezcla de convicción, experiencia y apoyo familiar. Desde el inicio conté con el respaldo incondicional de mi esposa, mis hijos, mis padres y mis hermanos, quienes creyeron en el proyecto incluso cuando apenas era una idea. Los primeros clientes llegaron gracias a años de trabajo construyendo relaciones y reputación en la industria. Con el tiempo, esa visión inicial se fue convirtiendo en una empresa que crecía proyecto a proyecto, cliente a cliente, siempre con la premisa de demostrar que la comunicación podía generar impacto real en los negocios.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los primeros recursos llegaron de mi círculo más cercano. Mis padres y mis hermanos, Juan y John, ellos decidieron apostar por mí cuando SmartPR apenas comenzaba. Esa confianza fue el capital más importante que recibí. Durante los primeros años reinvertimos gran parte de los ingresos para fortalecer la operación y consolidar el negocio. En 2020, mi hermano Juan Camilo se incorporó de lleno a la compañía y su llegada marcó un punto de inflexión. A partir de ese momento logramos profesionalizar aún más la operación, fortalecer la gestión financiera y dar el salto que nos permitió convertirnos en una agencia que hoy factura cerca de dos millones de dólares al año. Más que una inversión económica, ha sido una historia construida sobre confianza, trabajo en equipo y visión compartida.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Creo que uno de los mayores logros de SmartPR ha sido demostrar que es posible construir una empresa exitosa poniendo a las personas en el centro. Desde el primer día tuve una obsesión muy clara: crear el mejor lugar posible para trabajar y lograr que los mejores profesionales quisieran quedarse con nosotros durante muchos años.

Cuando comenzamos, hablar de bienestar, felicidad laboral, cultura organizacional o equilibrio entre la vida personal y profesional no era una prioridad dentro de muchas agencias de comunicación. Nosotros decidimos apostarle a ese camino. Esa visión nos llevó a convertirnos en la primera agencia de relaciones públicas en Colombia certificada por Great Place to Work, un reconocimiento que no solo validó nuestro modelo, sino que también ayudó a impulsar una conversación más amplia dentro de la industria.

Por supuesto, también hemos ayudado a transformar la manera en que las organizaciones entienden la comunicación estratégica. Hemos acompañado a más de 140 empresas en Colombia y América Latina, demostrando que la reputación, la credibilidad y las relaciones de confianza generan valor real para los negocios. Pero si me preguntan qué es lo que más orgullo me produce, probablemente diría que haber construido una empresa donde las personas quieren estar, crecer y desarrollar su mejor versión.

6. ¿Soy feliz?

Sí. Emprender ha tenido momentos muy difíciles, pero me siento profundamente feliz por lo que hemos construido. Hay una frase que mi papá siempre nos repetía: “Hay que ayudar a construir país”. Hoy me llena de orgullo sentir que, desde SmartPR, lo estamos haciendo a través de la generación de empleo, el desarrollo de talento y el crecimiento de las empresas que acompañamos.

También valoro mucho haber encontrado un equilibrio entre mi vida profesional y mi vida familiar. Poder construir una empresa con propósito, sin perder de vista a mi esposa e hijos, es uno de los logros que más satisfacción me genera.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hoy no estoy construyendo SmartPR para venderla. Estoy construyendo una compañía que pueda trascender generaciones y seguir generando valor en el tiempo. Sin embargo, también entiendo que los negocios evolucionan. Si algún día aparece una oportunidad que permita llevar la empresa a una escala mucho mayor sin perder su esencia, estaría dispuesto a analizarla.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muchísimo más difícil de lo que imaginaba. Emprender implica asumir riesgos todos los días, convivir con la incertidumbre y tomar decisiones complejas que impactan a otras personas. Hay momentos de gran satisfacción, pero también noches sin dormir pensando en clientes, equipos, flujo de caja o nuevas oportunidades. Lo que nadie te dice es que emprender exige tanto crecimiento personal como profesional.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido muchos de los sueños que tenía cuando comencé, pero todavía quedan varios por alcanzar. Me siento orgulloso de haber construido una empresa reconocida en el mercado, con presencia regional y un equipo extraordinario. Sin embargo, aún quiero consolidar a SmartPR como una de las consultoras de comunicación estratégica más influyentes de América Latina y seguir creando nuevos proyectos que generen impacto.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos entrando en una nueva etapa. La inteligencia artificial está transformando la manera en que las personas descubren información, consumen contenido y toman decisiones. El reto ahora es ayudar a las marcas a seguir siendo relevantes en ese nuevo entorno. Queremos evolucionar de una firma de relaciones públicas a una consultora que ayude a las organizaciones a ser descubiertas, comprendidas y elegidas en un mundo dominado por algoritmos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Lo hemos demostrado en estos años. Pasamos de ser una empresa pequeña a trabajar con organizaciones nacionales y multinacionales en distintos países. Nuestro modelo tiene la capacidad de crecer porque está basado en conocimiento, talento y metodologías propias. El reto está en escalar manteniendo la calidad y la cercanía que nos caracteriza.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Lo evaluaría si existe una visión compartida sobre el futuro de la compañía. No se trata únicamente de recibir dinero. Se trata de sumar personas o socios que aporten experiencia, conocimiento y capacidades que permitan acelerar el crecimiento de forma sostenible.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Intentar resolverlo todo solo. Durante mucho tiempo pensé que debía asumir personalmente cada reto y cada decisión. Con los años entendí que el crecimiento ocurre cuando uno aprende a confiar, delegar y rodearse de personas que complementan sus capacidades.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi principal inspiración siempre ha sido mi papá. Fue emprendedor toda su vida y tuvo una capacidad admirable para reinventarse una y otra vez frente a los cambios y las dificultades. Vi de cerca cómo construía proyectos, asumía riesgos y nunca se quedaba quieto cuando las circunstancias cambiaban.

Creo que gran parte de esa capacidad de adaptación quedó en mi ADN. Me enseñó que emprender no es solo crear una empresa, sino tener la disposición de aprender, evolucionar y volver a empezar las veces que sea necesario.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, varias veces. Hemos perdido clientes importantes, enfrentado momentos de incertidumbre y cometido errores que nos costaron tiempo y recursos. Hubo momentos en los que me pregunté si valía la pena continuar. Sin embargo, cada dificultad terminó convirtiéndose en una oportunidad para aprender y fortalecer el negocio. Hoy veo esos episodios como parte fundamental del camino.

Es gratuito: El programa gratuito que fortalece las capacidades emprendedoras de las mujeres

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí. He tenido la fortuna de participar en espacios que fortalecen el crecimiento empresarial. Hicimos parte de programas de la Cámara de Comercio de Bogotá que nos ayudaron a estructurar mejor la compañía y entender cómo escalar el negocio. Actualmente también participamos en un programa para empresarios de UCompensar, donde compartimos experiencias y aprendizajes con otros emprendedores. Estos espacios son valiosos porque permiten aprender de quienes ya recorrieron caminos similares y ayudan a evitar errores que muchas veces son comunes en el proceso de crecimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero que sí. Más allá de los resultados comerciales, me interesa contribuir a la formación de nuevas generaciones de comunicadores, emprendedores y líderes. Si algo me gustaría dejar como legado es demostrar que la comunicación puede ser una herramienta poderosa para construir confianza, impulsar cambios positivos y transformar organizaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo liderando proyectos de impacto regional, compartiendo más conocimiento y acompañando a nuevos emprendedores en sus procesos de crecimiento. Veo a SmartPR convertida en una firma latinoamericana de referencia, reconocida por su capacidad de innovar, adaptarse a los cambios tecnológicos y generar resultados concretos para sus clientes.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido fundamentales. SmartPR no existiría sin el apoyo de mi familia. Mi esposa, mis hijos, mis padres y mis hermanos han estado presentes desde el primer día, acompañando los momentos buenos y también los más difíciles. Emprender implica sacrificios personales y familiares, y contar con personas que creen en uno incluso cuando las cosas no salen como se espera hace toda la diferencia.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Creo profundamente en compartir conocimiento y experiencias. Muchas personas me ayudaron cuando estaba comenzando y considero que es una responsabilidad devolver parte de ese aprendizaje. Siempre que puedo participo en espacios académicos, empresariales o de mentoría para apoyar a otros emprendedores.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha sido absolutamente fundamental. Ningún emprendimiento crece gracias a una sola persona, y SmartPR es el mejor ejemplo de ello. Si tuviera que destacar a alguien, comenzaría por mi mano derecha e izquierda: mi hermano Juan Camilo. Él llegó a la compañía para liderar las operaciones y la gestión del talento humano, y fue quien nos ayudó a darle la estructura que necesitábamos para crecer de manera sostenible. Su llegada marcó un antes y un después en la evolución de SmartPR.

También están mis escuderos: Laura Nariño, Daniel España y Carlos Roncancio, quienes lideran nuestras cuentas y son expertos en comunicación estratégica y atención al cliente. Gracias a su conocimiento, compromiso y liderazgo hemos logrado construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes y mantener el nivel de excelencia que nos caracteriza.

Más allá de los nombres, me siento orgulloso de haber construido un equipo que comparte valores, visión y pasión por lo que hace. Los logros de SmartPR son el resultado del trabajo colectivo de personas extraordinarias que han creído en este proyecto tanto como yo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo que mi principal característica es la curiosidad. Siempre estoy buscando entender qué está cambiando, qué viene después y cómo podemos anticiparnos a las transformaciones del mercado. También me caracteriza la capacidad de conectar personas, ideas y oportunidades. Me apasiona construir relaciones genuinas y encontrar formas diferentes de resolver problemas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que los negocios son, ante todo, una construcción humana. Las tecnologías cambian, los mercados evolucionan y las tendencias aparecen y desaparecen, pero la confianza sigue siendo el activo más valioso.

También entendí que el éxito no ocurre de un día para otro; es el resultado de miles de decisiones pequeñas tomadas con disciplina y consistencia. Y quizás la lección más importante es que emprender no solo transforma una empresa: transforma profundamente a la persona que decide asumir ese desafío.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚