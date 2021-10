El negocio que agita el mundo con sus pies

Dos hermanas decidieron juntar su pasión por el deporte para materializar su idea de negocio. Crearon una empresa de medias compresivas y elásticas que no solo brindan beneficios para la salud y comodidad, sino que además reflejan la actitud, personalidad y autenticidad de sus clientes. ¿De qué se trata?

Juliana y Alejandra Dueñas son hermanas, socias, comparten objetivos y tienen sueños en común. Así fue como crearon un emprendimiento que se fusiona con el fitness y la moda, por medio de un producto creado para realizar cualquier actividad física llevando diseños auténticos, originales y cómodos. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, las hermanas Dueñas hacen un recorrido por sus inicios, motivaciones y destrezas a la hora de enfrentarse al mercado.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Alejandra Dueñas, 30 años, Administración de Empresas

Juliana Dueñas, 29 años, Administración de Negocios Internacionales

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

It Socks nació en Octubre del 2017, a partir de una idea de negocio basada en dos tendencias mundiales que son: el fitness y la moda. Dentro de nuestra pasión por el deporte, pudimos darnos cuenta de que las medias eran prendas que no solo se veían clásicas, simples y “aburridas”, sino que además, eran muy importantes en cuanto a su funcionalidad en el momento de hacer cualquier actividad física o durante el día en el trabajo. De aquí, nace nuestra idea de negocio. Elaboramos medias de compresión con diseños únicos y divertidos, que no solo brindan beneficios para la salud y comodidad, sino que además reflejan toda la actitud, personalidad y autenticidad de nuestros clientes.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucha investigación, paciencia y sobretodo constancia.

Indagamos mucho sobre distintos tipos de calcetines, visitamos varias fábricas donde aprendimos sobre procesos, materiales y maquinaria y buscamos conformar el mejor equipo de trabajo, hasta lograr obtener las medias perfectas, de alta calidad y con diseños exclusivos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

De nuestros ahorros de trabajos anteriores como empleadas en distintas empresas, es decir, desde que nos graduamos de la universidad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Desde lo personal, sentirnos satisfechas con nuestro trabajo, desempeño y logros obtenidos dentro de nuestra propia empresa. Desde la experiencia del cliente, saber que les estamos brindando un producto funcional que les ayuda a cuidar su cuerpo, y que además los hace divertir y sentir auténticos haciendo lo que más les apasiona.

6. ¿Soy feliz?

Somos inmensamente felices. Sabemos que no es, ni ha sido fácil llegar a este punto, pero la satisfacción personal de tener tu propia empresa solo la sabe cada emprendedor.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es un proceso que no ha sido fácil y ha llevado tiempo, pero como lo mencionamos anteriormente, la clave está en la paciencia y constancia que además se fusiona con la pasión en lo que haces.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Nuestro sueño no está cumplido al 100%. Aún nos faltan muchos pasos, proyectos y metas por cumplir. Hasta ahora estamos empezando y vamos por mucho más.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Nuestro próximo paso a corto y mediano plazo, es ampliar el portafolio de productos tanto para el sector deportivo, como el de la salud. Adicionalmente, no solo queremos seguir fortaleciendo nuestros canales de venta y distribución en Colombia, sino iniciar la apertura de operaciones en otros países.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Debido a los proyectos mencionados anteriormente, nuestro emprendimiento sí es escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, mientras sea alguna persona que no solo aporte dinero, sino conocimiento, experiencia y nos ayude a llevar nuestra empresa a otro nivel.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creemos que no se trata de no volver a hacer algo, porque de todas maneras se aprende de los errores o de las decisiones no acertadas, eso hace parte de nuestro proceso y crecimiento. Lo que hemos hecho, es utilizar este tipo de experiencias para mejorar y aplicar las enseñanzas en nuevos procesos o prácticas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En primera instancia nos inspiraron nuestros padres, quienes han sido empresarios independientes toda la vida, y en un segundo lugar los creadores de grandes marcas de calcetines a nivel mundial.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, hace aproximadamente 2 años tuvimos una falla, nos apresuramos en sacar una referencia de medias que presentó problemas de calidad y por ende hubo devolución e insatisfacción en los clientes. Esto causó pérdida de dinero, factor que nos hizo pensar en tirar la toalla. Sin embargo, nos levantamos y vimos esto como un nuevo reto para mejorar, aprender y no desistir.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No es concretamente una comunidad, pero sí trabajamos de la mano con distintas personas y clientes que nos han ayudado a crecer, nos han aportado conocimiento en sus campos profesionales y nos han orientado para tener claras nuestras metas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto que trasciende, hoy en día en nuestro país estamos viviendo situaciones complicadas como el alto nivel de desempleo e informalidad laboral, que impide que muchos jóvenes puedan cumplir sueños y sentirse satisfechos con lo que hacen.

Sentimos que podemos generar un impacto en nuevas generaciones al dar ejemplo en que cualquier persona si se esfuerza y se lo propone, puede crear empresa propia y ayudar a mitigar las problemáticas mencionadas anteriormente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Queremos que It Socks se convierta en líder del mercado Colombiano de medias de compresión de diseño; y a nivel mundial esperamos tener operación local en al menos 5 países más.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel de nuestros amigos y familia siempre ha sido importante. Desde sus perspectivas, experiencias y conocimientos, nos han aportado no solo para ideas y proyectos, sino que con sus consejos nos han enseñado a ser constantes y a no desistir en ningún momento. Algunos de ellos han sido fuente de inspiración para haber logrado lo que hoy es It Socks.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. No hay nada más satisfactorio que ayudarle a la gente.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Alejandra creó It Socks en el 2017 y Juliana ingresó como socia un año después. El papel de ambas ha sido fundamental para el crecimiento de la empresa ya que por nuestras diferentes formas de ser, carreras, conocimientos y experiencias, hemos podido conformar el mejor equipo. Ambas hemos aportado valor y herramientas muy útiles al momento de crear empresa y conformar un buen equipo. Somos un complemento que definitivamente ha llevado a It Socks a lo que actualmente es.

En este momento tenemos 5 empleados, Carlos en diseño, Iván en ventas y Angie, Rosa y Ronela en producción.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal es mantenernos unidas como socias y hermanas para poder ayudar a todas las personas que nos rodean, no solo interna sino también externamente, más allá de la generación de altos ingresos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Definitivamente ha sido el aprendizaje más grande de nuestras vidas. En la universidad uno aprende mil cosas diferentes, pero hasta que no lo llevas a la práctica, no se vuelve real. Con experiencia, trabajo, esfuerzo, constancia, errores y caídas es que realmente aprendes, y eso mismo es lo que hace que avances y crezcas.

