Ella creó una plataforma para visibilizar la imagen de emprendimientos y startups

“Nuestro propósito es democratizar el ‘Pr’ y por eso es tan importante para nosotros llevar este mensaje a toda las personas. Lo que hacemos: democratizar la relaciones públicas, tenemos espacios de educación, consultorías, una plataforma y una agencia, así que tenemos un 360, un embudo que ayuda al emprendedor joven a educarse sobre qué son y como aplicar las relaciones públicas en sus negocios. Sea para hacerlos ellos mismos, para contratar una agencia o para entrar por plataforma y ejecutar una estrategia”, cuenta Andrea Liévano, fundadora y CEO de ‘PRPARATODOS’. En palabras de personas que están cerca de esta industria, se refiere a ‘Relaciones públicas para todos’ y, en este caso, el cómo los creadores de nuevos negocios deben prepararse para no solo tener exposición pública sino para posicionar su imagen en beneficio de su propio negocios. “La plataforma se lanzó en julio del año pasado y hasta el momento tenemos más de 20 clientes ejecutados, contamos con 12 jefes de prensa en la plataforma que han sido previamente certificados, operamos en los siguientes países: Colombia, Panamá, México, Perú, Argentina, Chile y Ecuador, hemos vendido US$20 mil y semanalmente recibimos 10 solicitudes de jefes de prensa para hacer parte de la plataforma, sin embargo, solo entran los verificados tras hablar con sus clientes, revisar sus portafolios y hacer una entrevista corta por teléfono. Cuando pasan estos tres filtros entran de inmediato”, agrega. Para entender mejor, aquí está su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 39 años, emprendí a los 27 y soy diseñadora de modas, lo cual me ayuda a ser muy creativa al momento de diseñar campañas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Tengo agencia de PR (relaciones públicas) desde hace 12 años. La idea de democratizar las relaciones públicas nació cuando trabajaba en un medio masivo y ayudaba a mis amigos a salir en él y vi cómo sus carreras se disparaban luego de las publicaciones. Así que decidí montar una agencia para emprendedores, en ese momento esa palabra no estaba en el radar de muchos. Al salir nos dimos cuenta de que los emprendedores no tienen presupuesto ni entienden cómo hacer PR, se cree que es de grandes compañías. Así que cambiamos nuestro modelo de negocio y nos convertimos en una agencia más.

En 2016, con la crisis, nos quebramos. Y ahí con el equipo pensando en qué habíamos hecho mal, recordé el propósito con el que empecé esta empresa: ayudar a emprendedores a ser visibles. Aprendiendo de los errores, en 2018 nació ‘PRPARATODOS’ la democratización de las relaciones públicas.

Desde que nació el internet, cualquiera puede hacer PR si tiene herramientas, metodología y tiempo. Tener el teléfono de alguien hoy ya no tiene valor, podemos llegar a cualquier persona en el mundo si tenemos el mensaje claro y cómo hacerlo. Solo hay una primera vez para dar una primera buena impresión. También vimos la dificultad que tienen los jefes de prensa para hacerse visibles a clientes. Por eso el año pasado lanzamos nuestra plataforma www.prparatodos.com, donde jefes de prensa verificados se pueden conectar con empresas de todos los tamaños que ya tienen una estrategia diseñada y hacerse visibles en medios de comunicación. A los jefes de prensa los ayudamos comercializando sus talentos para que puedan llegar a muchos clientes. ¡Hay trabajo para todos!

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En enero del 2021 me contacté con ‘Si Señor’ para que desarrollaran el MVP (mínimo producto viable), yo ya sabía qué quería, pero no cómo hacerlo, así que busqué entre colegas quién entendía mejor mi idea. Durante 6 meses estuvimos trabajando en cada uno de los detalles (lo seguimos haciendo, cuando uno entra en tecnología siempre tiene por mejorar), primero diseñamos la plataforma en forma y luego semana a semana hacíamos pruebas. En junio se lanzó a ‘Jefes de Prensa’ de manera digital, se inscribieron 50 personas, ahí pasaron el filtro de verificación 6 de ellas. En julio lanzamos a clientes y esa misma semana cerramos el primero. En el primer mes, vendimos casi $30′000.000, superando nuestras expectativas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Vendí mi carro, invertí el 100% en el desarrollo. Es mi sueño y siempre he dicho una idea no vale nada hasta que se ejecuta.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Le hemos dado trabajo a 12 jefes de prensa, tenemos más de 20 clientes ejecutados y hemos vendido más de US$20.000. Además, estamos logrando que los emprendedores tengan acceso a tener visibilidad a través de acciones de relaciones públicas que les permiten estar en medios de comunicación con jefes de prensa que realmente dan resultados.

6. ¿Soy feliz?

Sí, amo lo que hago y veo cómo día a día cambiamos realidades, damos trabajo y hacemos país.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, uno no se debe enamorar del negocio. Pero se lo vendería a una empresa que comparta nuestros valores.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy, me he quebrado dos veces. Pero no cambiaría nada, de todo se aprende, esas quiebras me hacen la mujer que soy hoy y tener a ‘PRPARATODOS’ como referente en Latam.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo cumplo todos los días. Me hace falta llevar este mensaje al mundo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Tenemos planeado abrir Estados Unidos para ayudar a las startups latinas a entrar en este mercado, que está lleno de oportunidades.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, por eso la innovación es tan importante para nosotros. Todos en el equipo tenemos voz, todas las ideas se prueban. Si sale bien invertimos en eso, si no, nos recogemos, aprendemos y seguimos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, pero buscaría, más que un inversionista, un aliado que conozca bien el mercado estadounidense, que se ponga la camiseta con nosotros y crezcamos todos juntos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Decir que me las sé todas, lo más importante para emprender es estudiar, escuchar y aprender a desaprender. Este mundo cambia todos los días y nuestros emprendimientos se tienen que adaptar para vivir.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiro por los grandes, pero sobre todo hay una frase de Richard Branson que me digo todos los días: “No se aprende a caminar siguiendo las reglas. Se aprende caminando y cayendo”. Me inspiro con mi equipo, con los emprendedores, con las personas que veo crecer con ‘PRPARATODOS’. Y agradezco a los mentores que me ha traído este mundo: Fernando Anzures, Miguel Rozo, Pedro Mejía, Manuela Villegas, Mayra Roa, Guillermo González Pimiento y muchos más.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, me he quebrado dos veces, claro que uno piensa en tirar la toalla. Pero ahí es donde se define qué tipo de emprendedor eres, si lo quieres te limpias las rodillas, aprendes y sigues.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de la comunidad de EXMA, de Panal Ed Tech, Scalabl y Mentor.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estoy segura que sí, le estamos quitando la corbata al ‘PR’, estamos cambiando la industria para siempre. Desde la parte educativa hasta las campañas que realizamos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En los próximos 5 años queremos ser la empresa de relaciones públicas para ‘startups’ en toda América; en 10 años esperamos estar en Europa y algo de África.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todo, mi familia es mi pilar más fuerte y mis amigos son mi paño de lágrimas en las buenas y en las malas. Nadie debe emprender solo, debe buscar una tribu que lo empuje en los momentos difíciles, lo regañe cuando toca y le celebre en los logros.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, ya lo hacemos. Trabajamos con aceleradoras, universidades y comunidades de emprendimiento con contenido gratuito en talleres en vivo, videos pregrabados, ebooks y en nuestras redes sociales. Emprender es solitario, nos tenemos que apoyar entre todos sin importar el sector en el que estemos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo lo es todo, todos deben tener voz para poder tener innovación constante. Somos más de 15 personas aportando ideas para democratizar las relaciones públicas todos los días.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Dos frases que me caracterizan son: “El éxito está detrás del miedo” y “No vende el mejor, sino el más visible”. Me diferencio por mi marca personal, mis valores y como lo dije antes: mi interés genuino en democratizar las relaciones públicas por punta y punta. Dar trabajo a jefes de prensa y ayudar a los emprendedores a hacer relaciones públicas. Soy fiel a mis creencias y aprendo de mis errores.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

La constancia, la berraquera de los colombianos nos hace ser hoy uno de los ‘hubs’ de emprendimiento más importantes de Latinoamérica. Tenemos que ser humildes, dejar el ego debajo de la cama y salir a trabajar dando todos los días lo mejor de nosotros, entender que nadie puede solo, que también tenemos que caernos para levantarnos fortalecidos.

