Ellos crearon una marca de guitarras y bajos eléctricos artesanales

“Buenas noches. He leído algunas de las notas que han realizado sobre emprendedores y les escribo porque soy quien maneja las redes de De la sierra Instrumentos, un emprendimiento ubicado en Rionegro, Antioquia. De la sierra es una marca de guitarras y bajos eléctricos que realizan dos luthier muy jóvenes (34 años más o menos), Juan Pablo, de Rionegro, y Christian, de Argentina. Son instrumentos hechos de manera artesanal, con gran parte de sus procesos y acabados a mano, el aprendizaje ha sido empírico y comenzaron en la casa de Juan Pablo sin mayores herramientas, después se ganaron Fondo Emprender del Sena y pasaron a un local pequeño en San Antonio de Pereira. Actualmente, tienen el taller en una finca cerca al aeropuerto, allá hacen guitarras, bajos personalizados y por pedido. También hacen arreglos, pintura y mejora a todo tipo de instrumentos. Es un pequeño resumen de lo que hacen, espero sea posible hacerles una nota completa en El Espectador porque realmente es una industria poco común en nuestro país. Están en Facebook e Instagram como De la sierra Instrumentos. Muchas gracias, quedo atenta. Valentina”.

Así fue como nos presentaron un emprendimiento de esos que suenan bien. Literalmente. Entonces hablamos con Valentina y por medio de ella, Juan Pablo se sentó a contestar nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contestó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Juan Pablo Sepúlveda, tengo 36 años, estudié artes plásticas en la Universidad de Antioquia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació de unir cosas que nos apasionan como la música, la escultura, el arte y el trabajo con la madera. En la luthería confluyen todas estas disciplinas. Creamos una marca de guitarras y bajos eléctricos hechos de manera artesanal, personalizados al gusto y necesidad de nuestros clientes.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicialmente compré instrumentos para experimentar y calibraba los propios, aprendía documentándome, buscando mucha información y confrontándola con la experiencia, porque ahí está lo difícil, la información está en internet, pero la experiencia dice qué puedes hacer y cómo, incluso hoy, seguimos en ese aprendizaje.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Yo trabajaba en otras cosas, invertí las liquidaciones, también tenía un negocio propio, vendí las cosas de ese negocio y con el apoyo de mi esposa, inicié con una caladora, un banco de trabajo, una ruteadora, un taladro de banco y un compresor sencillo, en el patio de mi casa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos cumpliendo un sueño, vivir de algo que nos gusta, es un sueño que deberían poder perseguir muchas personas. Pasa que no es fácil y no todos tienen las oportunidades. Estamos cambiando el mercado, abriendo nuevas posibilidades desde la construcción de instrumentos en el país, estamos solucionando problemas que el músico no tenía cómo resolver porque les suplimos una necesidad o gusto específico. Además, estamos tratando de sacar adelante dos familias, tanto en el aspecto económico como en el bienestar, no solo es el dinero, es el buscar vivir bien.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad tiene diferentes aristas, es una búsqueda y se trata de encontrar el balance. A veces estamos bien, a veces un poco desbalanceados, pero en el día a día vamos sorteando, con las herramientas y conocimientos que tenemos, para mover esas aristas y mantener el equilibrio.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo había pensado. En este momento no, pero si en algún momento llegara una empresa y pagara muy bien por ella, quizá diría que sí para seguirme dedicando a cosas que me apasionen.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No fue fácil, emprender es una apuesta en la se pone toda la energía y puede que las cosas se den como puede que no, sin embargo, uno trata de hacerlas lo mejor posible y aprender, eso trae buenos resultados, pasa que no muchos tienen el tiempo para esperar esos frutos. Por fortuna lo hemos tenido.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño está en parte cumplido, estamos haciendo lo que nos gusta, quisiéramos mejorar muchas cosas, mi sueño no ha sido crecer a nivel industrial, pero sí me gustaría que fuera más rentable y estamos trabajando en eso.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Trabajar para mejorar procesos, calidad, para mantener una buena relación con los clientes, para cumplir con lo que tenemos pendiente, para aprender más. Estamos trabajando en nuevas máquinas que nos faciliten procesos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

En el sentido de que puede ser más grande, más rentable, traer más beneficios, diría que sí porque el mercado de los instrumentos eléctricos está dado a las marcas grandes americanas, europeas y japonesas, o a los instrumentos en gran masa; nuestro trabajo personalizado y hecho casi a mano le está dando un valor agregado.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Uno nunca se puede negar completamente a eso, no se puede ser tan romántico y decir que se va a mover el mundo solo, si eventualmente llegara alguien con una propuesta interesante, que pueda generar empleo y crecimiento, yo diría que sí.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Nada. Volvería a hacer todo igual porque haber hecho cosas mal, equivocarnos, cometer errores, hace parte de lo que somos hoy en día, todo es parte del proceso y creo que no me arrepiento de nada, a partir de la experiencia hay cosas que hago de otra forma.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Un ejemplo siempre ha sido Leo Fender, gran influyente en el diseño y construcción de guitarras eléctricas. Sigo mucho a Brian May, guitarrista de Queen y quien hizo su propia guitarra. En general, artistas, músicos por el legado que han dejado desde su obra y trabajo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, todo el tiempo uno tiene pequeños fracasos, pero el equilibrio está ahí, en aprender y levantarse y celebrar con modestia los triunfos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, mi familia, mi socio, comunidades de personas dispuestas a compartir la información, ya hemos creado grupos con personas entusiastas de la música y de los instrumentos, y hay otros luthier formados de manera autodidacta, entre muchos hacemos una especie de comunidad, invocamos la ayuda y la ofrecemos también.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro, porque por ejemplo los violines Stradivarius se hicieron hace cientos de años y todavía existen, la obra de arte siempre trasciende generaciones, tenemos instrumentos de hace 100, 200 años que ya sus creadores no están, pero queda un legado artístico e histórico.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo mi empresa más rentable, más grande. Con distribución en todo el país e incluso a otros países.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Desde la familia, todo el apoyo emocional, económico; con paciencia y ayuda, desde otros aspectos como la crianza de mis hijos, mi esposa me ayuda muchísimo. Los amigos siempre dispuestos a ayudarnos de muchas maneras, incluso desde su crítica constructiva para mejorar.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar, de hecho, tenemos un grupo de personas a quienes les estamos enseñando a hacer lo que sabemos y no tenemos miedo a que se vuelvan tan buenos o mejores que nosotros porque nos fue muy difícil aprender, no teníamos quién nos guiara, entonces nos tocó cometer muchos errores, ahora estamos tratando de guiar desde nuestra experiencia empírica. Tratando de enseñar a quienes quieran formarse y aprender.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo principal es mi socio, la persona con la cual hemos podido sacar el taller del patio de la casa para hacerlo un emprendimiento más grande. Yo soy zurdo y él es mi mano derecha.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Desde los instrumentos tenemos un estilo muy clásico, somos conservadores en la construcción de guitarras y bajos eléctricos, y nos vamos por la línea de lo vintage. Trabajamos con maderas nacionales, hacemos los instrumentos para cada persona específica de acuerdo a sus gustos, necesidades y deseos. Soy artista plástico y busco que los instrumentos estéticamente se vean muy bien, que estén equilibrados visualmente, con muy buenos acabados y que en cuanto al diseño sean muy agradables a la vista.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Uno aprende a valorar lo que tiene, la gente que está alrededor, los clientes que confían en tu trabajo. Hemos mejorado mucho lo que hacemos y aprendido demasiado en todo este tiempo.

