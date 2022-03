La familia que basa su emprendimiento en el turismo comunitario en Guaviare

Karen Londoño, tecnólogoga en Guianza Turística egresada del Sena; Saúl Galeano, orientador turístico certificado por el Sena, Faride Pérez, Técnica en Gastronomía y Yiret Valeria Jiménez, joven técnica en guianza turística. Foto: Cortesía

En un correo electrónico que recibimos de Saúl Galeano, nos contó lo siguiente: “Beraca Charco Indio es un negocio verde, familiar, compuesto por 4 personas: la gerente Karen Londoño, tecnólogoga en Guianza Turística egresada del Sena; Faride Pérez, Técnica en Gastronomía; Saúl Galeano, orientador turístico certificado por el Sena y Yiret Valeria Jiménez, jóven técnica guianza turistica (su trabajo está orientado a la artesanía y pintura). Los fines de semana empleamos 2 madres cabeza de hogar, trabajamos agricultura orgánica con compostaje y demás. Hemos venido resultando la ganadería a medida que nuestro emprendimiento crece. Contamos con vivero propio y a la fecha hemos podido sembrar cerca de 7.000 árboles con nuestro propio esfuerzo apoyados a veces con las ganancias que deja nuestro emprendimiento. Fue difícil en la pandemia pues nadie lo esperaba, sin embargo nos caracterizamos por tener muchos productos en la finca y logramos vender parte de esa producción en su mayoría, como pulpa de mango y otros como arazá y cítricos. Hacemos parte de la red gastronómica del Guaviare. Vemos nuestra empresa como generadora de empleo e ingresos capaz de ser modelo de sostenibilidad, pasando de la ganadería a generar la mayoría de ingresos a partir de la recuperación, protección y cuidado del entorno natural”. Así que, para conocer en detalla la iniciativa, entrevistamos a Karen Londoño en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1.¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 39 años, Licenciada en Comercio, Especializada en administración de la Informática Educativa, Tecnóloga en Guianza Turística.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Aprovechamos el potencial natural y la ubicación geográfica que tiene nuestra finca ubicada a 7 kilómetros de San José del Guaviare, en la Serranía de la Lindosa, muy cerca de atractivos naturales con reconocimiento tales como La Lindosa, Charco Indio, Pozos Naturales, Pinturas rupestres La Esperanza, Túneles Naturales, Ciudad de piedra, Pinturas la Tolima y otros. Nacimos en el 2016 como una empresa familiar verde proyectada a reducir la ganadería a corto, mediano y largo plazo, es decir, a medida que nuestro emprendimiento vaya creciendo económicamente dentro del concepto de desarrollo sostenible amigable con el medio ambiente a partir de la recuperación y conservación de nuestro entorno natural en general.

Es en el 2016 empecé a estudiar Guianza turística en el Sena, luego mi esposo como vaquiano o intérprete del patrimonio, seguido mi hija como Técnica en Turismo de Naturaleza y mi mamá que, aunque es empírica, la vida le enseñó a cocinar con mucho amor y es precisamente en el 2016 cuando nace nuestra empresa familiar. Iniciamos prestando servicios por reservación como prestadores, con restaurante campestre, basados en productos de la finca y en la actualidad pertenecemos al Programa de Ventanilla de Negocios Verdes del Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación CDA. Igualmente hospedaje rural, zona de camping y este año con glamping en un entorno natural.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Durante el proceso de formación fuimos haciendo ajustes de acuerdo a la necesidad de la oferta, tanto en la infraestructura como en el servicio a prestar, es decir fuimos poniendo en práctica lo aprendido.

Le puede interesar: Sí existe el “Carpintero cumplido”... y este emprendedor lo creó

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con ahorros familiares de toda una vida y durante el proceso de formación empezamos a soñar el futuro viéndonos como una empresa amigable con el medio ambiente, generadora de empleo, sostenible y sustentable en el tiempo, a medida que el emprendimiento va generando ingresos fuimos reinvirtiendo de a poquito para llegar a lo que hoy en día somos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos recuperando áreas degradadas haciendo que en el tiempo vuelvan a ser áreas naturales silvestres por recuperación natural (consiste en aislar ciertas áreas degradadas con cercas a base de energía solar para que el ganado no pueda entrar). Además de conservar la flora y fauna existente actual, estamos generando conciencia ambiental, es decir, a manera de experiencia cada uno de nuestros visitantes siembran un arbolito producido en el vivero de la finca (siembra un árbol y crearás conciencia - deja un hijo en Beraca Charco Indio), lo que significa que ese proceso de senderismo, guianza y avistamiento se convierte en un turismo de naturaleza educativo, generando contagio cultural y así conciencia de cuidar y conservar nuestra madre tierra, no solo durante el recorrido y estadía en el lugar si no donde quiera que la persona esté.

6. ¿Soy feliz?

Por supuesto que sí, lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, sin lugar a dudas nos motiva a ser mejores a diario pues es nuestro proyecto de vida y repercute en la economía no solamente de nuestra familia sino también en las dos madres solteras cabeza de hogar que nos apoyan los fines de semana y también en la economía de otros emprendimientos que conforman la cadena de valor porque nos apoyamos en sus productos en caso de necesitarse. Lo más bonito de todo esto es poder mostrar durante el intercambio con nuestros visitantes cómo era nuestra región antes y nuestro proceso de reconversión a manera de ejemplo para otros.

Lea también: Ella creó una marca de ropa femenina bajo el concepto de moda lenta y consciente

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No. En un Comienzo fue una idea, luego se convirtió en un proyecto, posteriormente esa idea y proyecto se materializó en emprendimiento, luego durante el proceso de formalización se ha convertido en empresa generadora de ingreso y de empleo, aunque no sea mucho. Al menos la visionamos desde el comienzo, por lo que hoy es nuestro proyecto de vida y es nuestro deber, responsabilidad y deseo continuar el legado para seguir creciendo dentro del concepto de sostenibilidad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Un poco difícil diríamos nosotros, siempre con incertidumbre de que nuestro servicio sí fuera acogido por las agencias y visitantes. No ha sido fácil, hay que perseverar y llenarnos de mucha energía y paciencia, sin embargo, venimos de menos a más y todos los días estamos aprendiendo de nuestras experiencias para mejorar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aun nos falta mucho, pues todos los días se aprende buscando siempre la calidad en el buen servicio y la sostenibilidad que lo hace posible. Como toda empresa, la infraestructura es parte fundamental para la prestación del servicio de turismo en todo su conjunto que lo conforman, y pues esperamos este año continuar mejorando a medida que vayamos generando ingresos. Todo esto ha sido posible gracias a las agencias y visitantes que adquieren nuestro servicio.

10 ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Soñamos con ser un lugar líder en experiencias y obligado a visitar, que transcienda fronteras donde las agencias y visitantes puedan llenar sus expectativas dada la exclusividad y la conexión con el entorno natural con que cuenta el lugar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, estamos dentro de los nuevos destinos emergentes a nivel de Latinoamérica, la serranía posee una riqueza inimaginable, afloramiento rocoso y a la vez paisajístico milenario, arte rupestre de mucho interés a nivel mundial dada su antigüedad y cantidad en extensión; río de Colores, delfines rosados en el río y complejos lagunares naturales, Chiribiquete, otra joya natural mundial de la humanidad y desde luego un gran número de pueblos indígenas donde sus culturas están ya haciendo parte de todo este proceso de cadena de valor sin vulnerar sus costumbres, al contrario, rescatando todo ese saber ancestral y gastronómico que nos hace diferentes.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es una decisión que se debe concertar en familia, pero pensaríamos que sí es posible para que a partir de allí podamos ser mucho mas competitivos en el mercado, sobre todo en el fortalecimiento de la infraestructura haciendo una sociedad comercial en términos equitativos en ganancias e inversión, dada la infraestructura con la que se cuenta y el proceso que se lleva.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo ha sido un proceso de menos a más, y sin duda aprendemos todos los días de los errores, eso nos ha permitido ser más fuertes para perseverar y mejorar nuestro servicio en términos de calidad y sostenibilidad, deduciendo todo lo que hagamos con amor, por mal que nos vaya, nos va bien.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En alguna época de nuestra vida desempeñamos cargos públicos, no es fácil lograr una estabilidad laboral, razón que nos llevó y nos motivó a formar nuestra propia identidad empresarial familiar de forma independiente, alejados del clientelismo y la politiquería que suele darse a través de un empleo, por eso hoy luchamos día a día por ser mejores y hacer las cosas con mucho amor.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

De principio no fue fácil, sobre todo cuando es un negocio familiar. No siempre todos estamos de acuerdo, pero hemos entendido que todos deben de cumplir su rol y función dentro de la empresa de acuerdo a sus habilidades y por lo tanto debe ser remunerado. Fue muy duro en pandemia, sin embargo, gracias a que hemos diversificado la siembra de productos en la finca y al no poder desarrollar las actividades que el turismo conlleva, logramos generar ingresos con la venta de productos como la pulpa de mango y otros los cuales se convirtieron en una bendición.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hacemos parte de la Junta Directiva de CORCPRESTURG, Corporación Comunitaria de Prestadores de Servicios Turísticas de la Serranía de la Lindosa y el Departamento del Guaviare el cual reúne un número considerable de prestadores. Igualmente uno de nuestra familia está afiliado a otra Corporación Comunitaria de Prestadores que se llama CORPOLINDOSA, influyente también en el proceso; de la misma forma hacemos parte activa de la Red de experiencias gastronómicas del Guaviare junto con 12 emprendimientos más.

Lea también: Él creó un negocio gastronómico que resalta la cultura y los sabores de México

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto que sí, hemos trabajado bastante con niños y jóvenes de todas las edades, incluidos adultos como parte del compromiso y responsabilidad social con el desarrollo sostenible de nuestra empresa. Con parte de los ingresos sostenemos el vivero de la finca para la producción de material vegetal, durante todo este proceso hemos sembrado aproximadamente 7.000 árboles de los cuales ya tenemos arbolitos de 6 metros de altos. Cada que se vive la experiencia de sembrar un árbol (Siembra un árbol y crearás conciencia-deja un hijo en Beraca Charco Indio), este queda con un nombre y un registro para saber quién lo sembró y se le envían fotos cada año sobre el crecimiento del mismo al correo que registró.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos compartiendo testimonios de vida, y por quó no, dando conferencias sobre turismo de naturaleza con enfoque de desarrollo sostenible a partir de la recuperación y conservación de nuestros bosques, disminuyendo la ganadería y reemplazándola por otras fuentes de ingresos menos impactantes para nuestros ecosistemas. Igualmente, en el futuro nuestra empresa Beraca Charco Indio debe ser generadora de empleo y de ingresos que le aporte a la economía local, nacional e internacional. Nos debemos a nuestros clientes y lo vamos a lograr, son ellos los que hacen posible estos sueños, de la misma forma intercambiando saberes para que otros emprendimientos lo puedan hacer realidad aplicando modelos similares.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido determinantes en el crecimiento de la empresa, pues cada uno se ocupa de una función en particular de acuerdo a su capacidad y habilidades que posee. Yo soy la gerente, me ocupo de todo lo que tiene que ver con la administración, comercialización con las agencias y redes sociales sin dejar de lado otras funciones de apoyo, junto con mi esposo Saúl Galeano, nuestra hija Yiret Valeria, que se ocupa de las artesanías y pintura. Mi madre, de la parte gastronómica donde le pone sazón y mucho amor. En este último todos intervenimos en el proceso. El turismo comunitario es una red de interrelación contínua y hemos podido comprender este concepto, lo que nos ha ayudado bastante con otros emprendimientos para intercambiar experiencias siempre enfocados a mejorar nuestro servicio, gracias a ellos hemos podido aprender cosas nuevas y viceversa, ellos de nosotros.

Lea también: Crearon una marca de medias que apoya a personas con síndrome de Down

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

La solidaridad, por los demás, es un don que Dios regala en cada ser humano desde su nacimiento, y por lo tanto Dios nos premió con ese don, por tal motivo con mi esposo nos hemos caracterizado desde lo comunitario, pero también en lo personal lo hemos hecho con mucho amor para que otros emprendimientos surjan, sin embargo no ha sido fácil porque no todos, en el medio local, están dispuestos hacerlo y a mejorar, pues ha sido un proceso donde todos nos hemos ayudado, desde luego siempre dispuestos a compartir nuestro conocimiento y experiencias a quien lo requiera.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi familia, antes de tener un título o especialización, somos un equipo: está compuesta por mi esposo y yo, que somos profesionales especializados; nuestra hija estudia 4° semestre de Administración pública, mi madre es Tecnóloga en salud, además de guías de turismo certificados, baquianos y demás en caso de requerirse.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Estamos reduciendo la ganadería haciendo reconversión ganadera y haciéndola amigable con el medio ambiente, por otra parte, estamos creando conciencia ambiental (siembra un árbol y crearas conciencia - deja un hijo en Beraca Charco Indio), siempre apuntando a la conservación con sostenibilidad ambiental, además de compartir con nuestros visitantes los procesos de historia de la colonización en el territorio para conocer más de cerca la realidad.

Dentro de los productos principales tenemos:

a. Alojamiento Rural (habitaciones con camarotes en madera, habitaciones con camas de 1.40).

b. Servicio de alimentación basados en agricultura orgánica cultivados alrededor de la casa campestre de la finca.

c. Guianza con guía profesional en ocasiones con baquiano, certificados por el Sena, Sendero Beraca Charco Indio - Pozos Naturales.

d. Avistamiento de aves.

e. Servicio de glamping para pareja (Noche romántica con servicio de telescopio) y otras experiencias.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que las ideas y sueños se pueden convertir en realidad, y que se cumple lo dicho en la biblia: esfuérzate y se valiente.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).