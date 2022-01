Ellos diseñan mugs de peltre que representan cada municipio de Colombia

Juan David Henao y Karen Biviana Gaviria son los creadores de Charlandito Charlandito, un emprendimiento que recorre Colombia por medio de pocillos. Foto: Cortesía Juan David Henao

“Estamos logrando con nuestro emprendimiento que las personas se enamoren de Colombia, que regresen a sus raíces, que regalen felicidad. Las historias que nos cuentan nuestros clientes cuando regalan estos pocillos es sorprendente; de hecho este producto ha logrado volver a unir hijos con padres, nietos con abuelos, eso para nosotros ha sido de no creer, nos han llamado llorando a contarnos sus historias y cómo este emprendimiento ha logrado unir vidas nuevamente”, estas son las palabras de Juan David y Karen, dos emprendedores colombianos que se dieron a la tarea de crear un negocio que rescate la importancia de todos los municipios de Colombia.

Hablamos con ellos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contaron.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Emprendedores:

Karen Biviana Gaviria 37 años, Artes Plásticas

Juan David Henao 39 años, Ingeniero de Sistemas

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Pensamos en un producto que fuera muy colombiano, que llegara al corazón más que a la razón, que no fuera tan común, ni tan comercial, pero que enamorara, y fue allí que nació la idea de negocio, Mugs de Peltre, salimos al mercado en septiembre de 2020.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Viajamos por muchos pueblitos indagando y preguntando acerca de estos pocillos, si los recordaban, si aún los utilizaban, si los comprarían nuevamente, etc... la respuesta fue muy grata al ver la pasión con las que las personas hablaban de ellos y como les recordaba su infancia, a sus papás, abuelos, tíos, fincas, lugares, etc.

Es por eso que nos dimos a la tarea de diseñar un municipio por día, plasmarlo en estos mugs y comenzar a comercializarlos, la acogida ha sido desbordante, las personas aman más este producto de lo que nosotros pudimos haberlo imaginado.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La verdad es que comenzamos con los pocos ahorros que nos quedaban del negocio anterior, de la pastelería, y nos la jugamos al todo por el todo, casi que comenzamos a comprar insumos con lo que los clientes nos iban comprando, hasta que ya tuvimos la fortuna de ir comprando materia prima por anticipado gracias a la alta demanda que tuvieron nuestro producto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Que las personas se enamoren de Colombia, que regresen a sus raíces, que regalen felicidad, las historias que nos cuentan cuando regalan estos pocillos es sorprendente, de hecho este producto ha logrado volver a unir hijos con padres, nietos con abuelos, eso para nosotros ha sido de no creer, nos han llamado llorando a contarnos sus historias y cómo este emprendimiento ha logrado unir vidas nuevamente.

Tenemos una idea con este emprendimiento y es hacer un diseño de un refugio de animales, y que las ganancias netas de la venta de ese pocillo con ese diseño se vaya directamente al apoyo de dicho lugar. Ya la idea está muy avanzada y esperamos en dos meses comenzar con esto.

6. ¿Soy feliz?

Mucho, muchísimo, todos los días nos escriben felices nuestros clientes porque el 99.9% de lo que nos compran no son para ellos, sino para regalar.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, no creo, es un emprendimiento que nos hace feliz porque hace feliz a las personas a quienes les llega este producto.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Mucho, ya que fue a raíz de la quiebra de nuestra pastelería, no pensamos que la crisis por la pandemia mundial nos iba a alcanzar, no sabíamos qué hacer, estábamos desesperados, pero al buscar una idea que hiciera felices a las personas, fuimos felices nosotros.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Es un sueño que apenas comienza, no es la finalidad, es el camino lo que hemos emprendido, nos falta lograr que:

1. Las personas se enamoren de su país, Colombia.

2. Que este emprendimiento sea un canal por el cual muchos animalitos tengan un hogar, y ese es nuestro (Emprendimiento con propósito)

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

1. Emprendimiento con propósito (Que a través de la venta de un diseño en especial, las ganancias vayan a un refugio de animalitos).

2. Hemos planeado 4 etapas más, y es lo que sigue.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Mucho, demasiado, de hecho ya hemos planeado 4 etapas más, la que sigue es una RetroBox, todo con el mismo propósito, regresarnos a nuestra infancia, he hecho ya tenemos las cajas, en unos 4 meses lanzaremos este nuevo producto, por ahora estamos adelantando los diseños.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si claro, estamos conscientes que si queremos crecer más rápido, o apalancarnos, debemos estar dispuestos a esto.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A no estar preparados, la pandemia nos enseñó esto, nos confiamos y quebramos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Colombia nos inspiró, me inspiraron mis papás, mis abuelos, el campo colombiano, nuestros campesinos, ancestros, nuestra tierra.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, afortunadamente seguimos creciendo a pasos agigantados, de hecho estamos pensando en tener burbujas en algunos centros comerciales, ya estamos en la etapa de investigación de mercado para este tema.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, mucho, es increíble cómo mis hijos han aprendido más de Colombia con este emprendimiento que en sus colegios.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a Charlandito Charlandito como el referente número 1 de regalos personalizados colombiano, con sus 5 etapas en funcionamiento al 100%. Mi esposa y yo nos vemos como mentores de todo aquel que quiera emprender, ojala con capital que podamos utilizar como semilla para nuevos proyectos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mis amigos como apoyo, pero mi familia, ellos son piezas fundamentales en este proyecto, mi esposa y mis hijos se pusieron la camiseta y lo sacamos adelante hombro a hombro, de hecho mi hijo mayor trabaja tiempo completo con nosotros.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, de hecho mi meta en 10 años es que junto con mi esposa podamos ser mentores de emprendedores que deseen salir adelante.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo fue mi hogar, sin ellos este proyecto no hubiese salido adelante, a pesar de que muchos nos dijeron muchas veces “a ese proyecto no le vemos futuro”, “¿Quién va a querer comprar tazas?” pero gracias a Dios no los escuchamos y fue todo lo contrario.

Mi equipo es:

Mi esposa, mi hijo tiempo completo, mi hijo menor nos apoya en algunas labores, mi suegra, mi sobrino y yo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Que es algo que hacemos solo nosotros. Cuando las personas nos encuentran en redes se sorprenden porque pensaban que lo que hacemos nadie lo hacía, y eso que no han visto las demás etapas, que estamos seguros los van a hacer llorar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que lamentablemente Colombia, sus regiones, municipios, lugares, todo esto se nos volvió paisaje, es triste que los extranjeros disfruten más nuestro país que nosotros mismos, Charlandito Charlandito nos ha enseñado a disfrutar lo nuestro, a vivirlo y a compartirlo, nuestra meta es invitar a que todos nos enamoremos nuevamente de Colombia.

