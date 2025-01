Emprendedor intuitivo: ejemplos y características de este perfil

Los fondos de inversión buscan siempre emprendimientos con alto potencial de crecimiento. Foto: Mikhail Nilov / Pexels

Un emprendedor es una persona capaz de identificar una necesidad u oportunidad de negocio en el mercado y de desarrollar una empresa o servicio para darle respuesta. Sin embargo, se pueden identificar distintos tipos de emprendedores según sus habilidades y cualidades. El emprendedor intuitivo es uno de ellos.

En 2022 se crearon cerca de 100.000 empresas en España, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A escala global, los registros de la Oficina de Censo de los Estados Unidos apuntan a que en el país se crearon 5.000 millones de nuevos negocios, mientras que en países de América Latina como Colombia se abrieron más de 300.000 nuevas empresas, según recoge el ‘Informe de dinámica de creación de empresas’ elaborado por Confecámaras.

Aunque la pasión, la creatividad y la constancia son algunas de las características comunes a todos los emprendedores de éxito, detrás de la actividad emprendedora se pueden distinguir distintos perfiles de emprendedor, en función de su entorno, cualidades e intereses. El emprendedor intuitivo es uno de ellos.

¿Qué es un emprendedor intuitivo?

“Facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento”. Así define la Real Academia Española la intuición, uno de los rasgos característicos de lo que se conoce como emprendedor intuitivo.

Como su propio nombre indica, el emprendedor intuitivo es aquel que se guía por la intuición para emprender. Este tipo de personas siguen sus instintos y corazonadas y se distinguen por tener un gran olfato para los negocios, con el que pueden identificar buenas oportunidades de emprendimiento.

Los emprendedores intuitivos son personas que sienten una enorme pasión por su proyecto y que se arriesgan para poder llevarlo a cabo. Estos emprendedores están seguros de sí mismos y no tienen miedo a emprender, por lo que suelen aprovechar las oportunidades que se les presentan. No obstante, también pueden cometer errores. Al moverse por la intuición y no tener miedo a arriesgarse, los emprendedores intuitivos corren el riesgo de tomar malas decisiones que pueden perjudicar a su proyecto o carrera.

Para evitar estas situaciones, los emprendedores intuitivos deben rodearse de un grupo de expertos que les ayuden a analizar sus ideas en profundidad y a esclarecer su posible rentabilidad. Aunque la intuición puede impulsar el emprendimiento, para poder desarrollar un negocio con éxito es necesario cumplir con ciertos trámites y comprender la situación en la que se encuentra tanto el proyecto como el mercado. La educación financiera puede ayudar a los emprendedores intuitivos a dar forma a sus ideas e impulsar sus proyectos.

Diferencias entre un emprendedor intuitivo y un emprendedor visionario

Los emprendedores intuitivos y los emprendedores visionarios son emprendedores que parecen adelantarse a las oportunidades e ir un paso por delante de los demás. Este hecho puede hacer que ambos términos se confundan. No obstante, entre ambos emprendedores se pueden identificar ciertas diferencias.

Aunque ambos pueden identificar oportunidades de emprendimiento, los emprendedores intuitivos se acercan a ellas desde la intuición, mientras que los emprendedores visionarios son personas que piensan constantemente en el futuro y que, gracias a su mirada de vanguardia, pueden identificar nuevas oportunidades de emprendimiento. Es decir: mientras uno se guía por una corazonada, el otro se guía por una visión de negocio que ya ha imaginado.

Los emprendedores intuitivos son empáticos y observadores y tienen una gran capacidad de escucha. Los emprendedores visionarios, en cambio, se caracterizan por ser creativos, audaces y soñadores. Ambos sienten una gran pasión por su proyecto y no dudan en arriesgarse, pero los emprendedores visionarios tienen los ‘pies en la tierra’ y no piensan en el presente, sino en el futuro: sus proyectos están pensados a largo plazo.

Ejemplos de emprendedor intuitivo

Se pueden identificar varios ejemplos de emprendedores intuitivos que han conseguido el éxito siguiendo su instinto.

Elon Musk. El actual CEO de Twitter ha demostrado tener un gran olfato para los negocios. Además de haber adquirido la red social del pajarito azul en 2022, Elon Musk también es CEO de SpaceX y Tesla, fundador de The Boring Company y cofundador de Neuralink y OpenAI. Su carrera emprendedora comenzó en 1999 con la fundación de X.com, una startup financiera que ofrecía un servicio de banca en línea y que se convertiría en el germen de Paypal. Actualmente, Musk es la segunda persona más rica del mundo, según la revista Forbes.

Isak Andic . La carrera emprendedora del fundador de Mango comenzó cuando tan solo tenía 14 años, edad a la que empezó a vender camisetas en una tienda de Barcelona, y en su desarrollo la intuición ha jugado un papel fundamental, tal y como recuerdan desde Cinco Días. Tras recorrer España en coche para vender género y montar su primer puesto en un mercadillo de la calle de Balmes, en Barcelona, el empresario abrió la primera tienda de Mango en 1984 en el Paseo de Gracia. Actualmente, Mango es un gigante textil con cerca de 2.600 puntos de venta e Isak Andic acumula una fortuna de 1.900 millones de euros, según el ranking de españoles más ricos de 2022.

Meinrad Spenger. Junto con Christian Nyborg, Spenger fundó el grupo de telefonía MásMóvil en 2006 para ofrecer una alternativa a las operadoras ya existentes. Desde entonces, la compañía ha ido consolidándose en el mercado hasta posicionarse como una de las grandes empresas del sector gracias a la adquisición de marcas como Embou, Yoigo o Pepephone. A mediados de 2022, MásMóvil firmó su fusión con Orange, un movimiento valorado en 18.600 millones de euros que, de ser aprobado por la Comisión Europea, daría lugar a la primera operadora española por número de clientes, según El Periódico.

