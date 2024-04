“Emprender no es para todos, es un escenario reservado para valientes”

El miedo bien canalizado sirve para mantenernos alerta siempre, dice el panelista. Foto: Pexels

Raúl Gamboa se presenta como “entrenador de multinacionales, speaker TEDx, EXMA y WEF”. Dice que tiene más de “25 años desarrollando líderes, maximizando el rendimiento de equipos de trabajo y llevando la cultura empresarial a nuevos estándares”. A él llegamos porque es uno de los invitados al festival de emprendimiento Mompreneurs Colombia, que tiene lugar este viernes 26 de abril, en Bogotá.

Precisamente Carolina Benítez y María Paula Cárdenas Bustos, creadoras de este Mompreneurs Fest 2024, le habían dicho a El Espectador que este espacio será toda una “fiesta del emprendimiento femenino” en “el que viviremos la experiencia de ser parte del ecosistema Mompreneurs Colombia. Tendremos una agenda de lujo con mentores, empresarios y directivos que nos entregarán mucho conocimiento desde el escenario principal y por medio de talleres prácticos en grupos pequeños. Nuestras empresas aliadas estarán presentes para contarnos sobre ellas y sus beneficios y tendremos una oferta comercial de las mujeres emprendedoras y empresarias que son parte de Mompreneurs VIP 2024″.

¿Cuál es la visión que tiene Gamboa del emprendimiento? Aquí está su respuesta, en entrevista con Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

Cree que, el acto mismo de emprender, ¿es una escena en la que todos podemos protagonizar?

No, definitivamente emprender no es para todos, es una escena o más bien, un escenario reservado para valientes, para personas fuertes mental, emocional y físicamente, para quienes estén dispuestos a desafiarse y pagar el precio de ir en búsqueda del éxito, conscientes de que sus resultados dependerán absolutamente de sí mismos.

¿Los y las emprendedoras superan el miedo o lo que hacen es volverlo una herramienta de trabajo y un camino para innovar?

Veo el miedo como un combustible que no debemos buscar superarlo sino más bien llenar el tanque cuando sea necesario, tanto cuando inicias tu emprendimiento, cuando te estás aburriendo de hacer lo mismo o cuando sientes que llegaste a la cima. El miedo bien canalizado sirve para mantenernos alerta siempre.

El ego es una de esas variables que juega en contra de los emprendedores. ¿Cómo aprender a manejarlo?

A los emprendedores que me ha tocado acompañar a través de procesos de mentoring, les he regalado una frase que mis padres me inculcaron: “Jamás te sientas más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, esa es mi filosofía de vida y aplica para todo, mientras el emprendedor tengo la mente en el cielo seguirá intentando, luchando, innovando, lo importante es que tenga los pies sobre la tierra para mantener un ego sano.

Una cosa es enamorarse de una idea y tratar de sacarla adelante, pero otra es encerrase en ella y no aceptar la opinión de otros. ¿Cómo saber en dónde está la línea roja?

Eso se logra definiendo la meta detrás de la meta, es decir: ¿Para qué haces lo que haces? Si el fin es benéfico, social, sin fines de lucro, puedes seguir intentando sin límite basado en lo que diga tu corazón. Si hay un fin comercial, monetario, financiero, hay que trazarse un plan de acción atado a cifras y tiempos y respetar lo que esos números griten, los números suelen ser fríos, pero absolutamente necesarios para no desangrarnos y morir en el intento.

Hay muchos emprendedores que han conducido solos en el viaje del emprendimiento. ¿Cómo insertarlos en los innumerables ecosistemas que sirven para que el camino no sea tan oscuro?

Eso se llama mentalidad fija o rígida, es cuando el emprendedor se siente cómodo o conforme con lo que ha logrado solo, se rehúsa a aceptar el apoyo de partners, llámense aliados, proveedores y/o los múltiples colectivos que hoy existen en el mercado. Un buen coach de negocios puede ser el indicado para romper esas creencias limitantes, haciéndole ver con ejemplos cuantificables que podrían generarse mejores resultados mediante un trabajo conjunto.

¿Qué cambia en la vida de un emprendedor cuando tiene un buen mentor?

Un mentor con calidad humana y profesional puede aportarte no solo con metodología o herramientas para tus proyectos, sino que puede convertirse en un referente en tu vida mediante experiencias propias, casos de éxito o servirte hasta como un modelo de conducta ejemplar. En cualquiera de los casos, el contratar un mentor debe tener como objetivo central ahorrarte tiempo y disminuir los riesgos en los propósitos que te hayas planteado. Fundamental revisar concienzudamente su experiencia y validar referencias antes de tomar una decisión.

Si pudiera construir una fórmula de boticario francés, ¿de qué estaría compuesta la del buen emprendedor?

Persona + Profesional + Partners = Contribución / Retorno

Mi fórmula de las 3 P´s: Desarrollar como persona las competencias que necesites: cognitivas, emocionales y físicas; en el ámbito profesional, alinearte con los requerimientos de tu negocio y el mercado. Como tercer elemento, poner foco en maximizar la relación con los partners (aliados estratégicos, internos y externos). Todo lo anterior en función de contribuir al grupo objetivo que determines, obteniendo el retorno económico que estimes adecuado.

En Israel, en Singapur, en Malasia, la concepción del fracaso es distinta. ¿Cómo, en este lado del mundo, deberíamos empezar a entender las caídas, los fracasos en los emprendimientos?

Debemos instaurar en Latinoamérica una mentalidad de desarrollo, a través de una campaña permanente liderada por actores públicos y privados, con la que logremos programarnos mentalmente que caer no es fracasar, es más bien una oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo, y que después de la caída debemos levantarnos no solo más fuertes sino más inteligentes y más estratégicos. A lo largo de mi carrera he tenido algunos momentos muy desafiantes que me han llevado a plantearme tirar la toalla, pero siempre viene a mí la frase de mi padre que les dejo como regalo: “La pelea no termina hasta que suena la última campana”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚