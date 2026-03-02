Felipe Ossa, la nueva cabeza en Colombia de la red emprendedora Endeavor

Felipe Ossa, nuevo Managing Director de Endeavor Colombia. Foto: Cortesía Endeavor

Emprender. Crecer. Sostener. Esa es la línea del tiempo que siguen los hacedores de negocios. Y, sobre ese camino, hay docenas de nuevos pequeños caminos que se van conectando entre sí en toda esta vida emprendedora. Aparecen personas tipo inversionistas, mentores, consultores. Muchos necesitan ayuda, otros simplemente la ofrecen, están los que arman los mejores equipos y están los que se sienten mejor andando solos y rápido. Hay de todo, pero todo esto está en un solo espacio: el ecosistema emprendedor colombiano.

Y dentro de ese contexto, la junta directiva de Endeavor Colombia acaba de anunciar a su nueva cabeza o, como dice su cargo, managing director. Se trata de Felipe Ossa, “MBA de The Wharton School de la Universidad de Pensilvania”, quien “trabajó previamente en Boston Consulting Group (BCG)” y, además, fue CEO de Merqueo y además lideró Domicilios.com, “donde estuvo directamente involucrado en la construcción y escalamiento de empresas de alto impacto en Colombia”.

Y esto, ¿por qué es noticia?, es la pregunta más frecuente. Porque Endeavor lleva operando 19 años en Colombia y son 45 las empresas en su portafolio que “en 2024 crecieron 2,7 veces más rápido que el PIB nacional y han generado más de 23.000 empleos formales”.

Endeavor es “una organización de, por y para emprendedores. Es una gran comunidad de emprendedores que, si bien no están todos en los mismos sectores, si bien no todos han pasado por los mismos caminos, pues comparten muchísimas cosas en común. La primera es que montaron de cero unas compañías, que eso no es para nada fácil. Tienen acceso a esa red (Endeavor está en 45 países) y a esa comunidad de emprendedores con la que pueden discutir y rebotar ideas entre pares, por llamarlo así de alguna manera. Tenemos una serie de servicios que, de manera simplificada, digamos, ahí vienen todo el tema de acceso a capital, cofinanciación, que es una parte relevante para los emprendedores; el acceso a talento, les brindamos diferentes maneras de recursos para que puedan resolver retos a través de gente o de formarse ellos en universidades, etcétera. Y otro que se llama acceso a mercados, que es la posibilidad -como es una red global-, la posibilidad de conectarlos con otros países cuando tienen interés en ir”, me dijo Camila Salamanca, la cabeza de Endeavor saliente, y quien da un paso al costado para abrirle el camino a Felipe Ossa.

¿Y qué tanto representa esta red, Endeavor, para la economía de Colombia? “Los emprendedores Endeavor no solo están construyendo empresas exitosas. Están redefiniendo el futuro productivo de Colombia: generando empleo de calidad, atrayendo inversión y retribuyendo al ecosistema emprendedor con una cultura de colaboración y conocimiento compartido”, me había contado Camila Salamanca durante una entrevista con El Espectador.

Para entender un poco más la dimensión de Endeavor y por qué resulta noticiosa la información que de allí salga, estos son algunos nombres que hacen parte de esa red: Rappi, Bodytech, Habi, Bold, Siigo, Puntored, Enmedio, Chiper, Simetrik, Platzi, Crezcamos, Home Burgers, Mensajeros Urbanos, Puppis, Torre, Poke y La Haus, entre otras, todas juntas, compañías que mueven más de 5 billones de dólares en ingresos, lo que representa un 1.5% del PIB de toda Colombia.

Y el año pasado se propusieron, como un bloque empresarial, la que llamaron MEGA 2030, y eso es contribuir con el 8% del crecimiento de la economía a 2030. Sobre esta realidad es que llega la nueva cabeza a la organización, Felipe Ossa, quien dijo en su aterrizaje a la red: “El éxito de quienes emprenden no ocurre en aislamiento, depende de un ecosistema donde muchos actores juegan un rol. Cuando ese ecosistema funciona y los proyectos prosperan, se genera más empleo, se atrae más inversión y se construye país. Desde Endeavor seguiremos fortaleciendo esas conexiones y poniendo toda nuestra experiencia al servicio de ese proceso”.

¿Qué dijo la junta al respecto? Esto se lee en el comunicado de prensa liberado a medios de comunicación: “Felipe aporta un entendimiento profundo de los retos reales de los emprendedores que viene de su propia experiencia liderando compañías de alto crecimiento”, afirmó Julio Rojas Sarmiento, presidente de la Junta Directiva de Endeavor Colombia. “Desde la Junta estamos muy entusiasmados con lo que traerá a Endeavor en esta nueva etapa y convencidos de que su liderazgo será clave para fortalecer nuestro impacto y acompañar a los emprendedores en la siguiente fase de crecimiento”.

