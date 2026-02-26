La colombiana Habi se queda con Pulppo y va por el mercado inmobiliario de tres países

Brynne McNulty Rojas y Sebastián Noguera crearon Habi. Foto: Habi y diseño EE

La plataforma inmobiliaria residencial Habi adquirió Pulppo, empresa mexicana de tecnología de servicios de corretaje de bienes raíces, para sumar operaciones en México, Colombia y Argentina.

Pulppo permitirá a Habi prestar un mejor servicio a los corredores de la región, según Brynne McNulty Rojas, cofundadora y directora ejecutiva de Habi. Los términos de la adquisición no fueron revelados.

“La plataforma de Pulppo permite a los corredores realmente acelerar su propio negocio”, dijo McNulty Rojas en una entrevista.

Fundada por Matias Gath y Agustín Iglesias, ambos anteriormente de Y Combinator, Pulppo ofrece a los agentes inmobiliarios herramientas de gestión de clientes impulsadas por IA similares a Compass Inc., la mayor agencia inmobiliaria residencial de EE.UU.

Al igual que Kavak, el concesionario de autos usados ​​en línea, Habi busca reducir la fricción en los mercados informales de Latinoamérica. Según McNulty Rojas, vender o comprar una propiedad en la región puede demorar entre 12 y 18 meses. Habi está construyendo un ecosistema integral que incluye listados de propiedades y herramientas de valoración, así como servicios de corretaje y financieros.

“Comenzamos el negocio con la idea de liberar billones de dólares que están atrapados en una clase de activos opacos e ilíquidos, porque eso permite a las personas controlar verdaderamente su futuro financiero y, obviamente, tiene impactos en la economía”, dijo.

Habi, que se fundó en Colombia en 2019 y se expandió a México, es el primer “unicornio proptech” de América Latina con una valuación de más de 1.000 millones de dólares, según la firma.

La adquisición forma parte de una ola de consolidación entre las startups latinoamericanas tras la escasez de financiación debido a las altas tasas de interés en Estados Unidos tras el auge de la pandemia. McNulty Rojas afirmó que ahora se está produciendo una “fuga hacia la calidad”, con inversionistas que priorizan empresas rentables y sostenibles, y añadió que Habi está considerando nuevas adquisiciones.

Kavak recaudó recientemente 300 millones de dólares en una ronda de capital liderada por Andreessen Horowitz, una firma de capital riesgo de Silicon Valley. Las startups obtuvieron 6.200 millones de dólares en financiación el año pasado, la cifra más alta desde 2022, según datos de PitchBook.

Habi registró su primer mes completo de rentabilidad en noviembre, afirmó McNulty Rojas. La rotación de personal en el negocio de creación de mercado está aumentando y los márgenes están mejorando a medida que la empresa incorpora fuentes de ingresos provenientes de sus servicios de crédito y corretaje, añadió.

Habi no ha buscado recaudar más fondos desde su última ronda en 2022 en medio de la caída de la financiación, dijo. “Ese invierno, por así decirlo, nos permitió obsesionarnos con fabricar la máquina más eficiente y rentable que pudiéramos”, dijo.

Pero, ¿cómo nació Habi? Se lo preguntamos desde El Espectador a Sebastián Noguera, el otro cofundador y esto nos contestó: “Llevo muchos años trabajando en resolver problemas de acceso y liquidez para la clase media con tecnología en Colombia. Desde la construcción de un supermercado en línea para la clase media (Merqueo), hasta la creación de productos financieros digitales masivos como tarjetas de crédito, créditos de consumo y libranzas (Lab Digital de Banco de Bogotá). Hace algunos años entendí que la manera más poderosa de impactar en el largo plazo la vida de las familias de clase media era construir la infraestructura para que las personas puedan comprar, vender y acceder a financiación con su vivienda, y sin embargo, no había grandes apuestas tecnológicas dirigidas a este esfuerzo, pues el mercado estaba roto, no solo en Colombia, sino en Latam. La experiencia de Brynne, que es una gran amiga mía desde hace años, trabajando en el sector de finca raíz en EEUU, y tratando de comprar una vivienda en Colombia, nos dio el camino para ejecutar este plan”.

