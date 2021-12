Sebastián Obregón, uno de los creadores de Enmedio.

Sebastián Obregón es uno de los creadores de Enmedio, esa empresa que trajo al país la idea cambiar los tradicionales avisos publicitarios por pantallas. Son las que usted ve en paraderos, dentro de muchos buses de servicio público, en ascensores, en zonas comunes de edificios. “15 años de emprendimiento te enseñan de absolutamente todos los aspectos de un negocio. He aprendido también a liderar grandes equipos de personas. Sin embargo, para complementar la experiencia, he estudiado mucho, he hecho cursos y me he leído más de 120 libros de negocios”. En nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuenta su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

40. Estudié Administración de Empresas en Eafit y luego hice una Maestría en Mercadeo en Los Andes.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Enmedio nace en 2006 como la primera empresa el Digital Signage en Colombia. El DS es un nuevo medio de comunicación que utiliza pantallas digitales como LCD/LED que se ubican estratégicamente en locaciones públicas o privadas y que se operan remotamente y en tiempo real a través de internet, para llevar contenidos dirigidos a diferentes audiencias como publicidad, noticias, información general y entretenimiento entre otros.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empezamos los 3 fundadores con 30 pantallas y de ahí fuimos creciendo poco a poco. Hoy tenemos 5.500 pantallas en operación.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Hemos tenido 2 rondas de inversión: 2010 y 2015.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos revolucionando la comunicación de los espacios físicos al reemplazar afiches, cajas de luz, material pop, pendones etc., por pantallas digitales que se actualizan en tiempo real con contenidos dinámicos e impactantes. Atendemos a 8 industrias a las que les ayudamos a digitalizar sus establecimientos: Retail, Industria, Automotor, Comidas Rápidas, Bancos, Educación, Salud, Entretenimiento y Hospitality.

6. ¿Soy feliz?

¡Sí, muy feliz! ¡Estoy realizando mi sueño y propósito de ser emprendedor/empresario!

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora no, pero tal vez más adelante.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Sí. El camino del emprendimiento es difícil y viene con muchos obstáculos que hay que superar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si cumplí mi sueño de ser empresario exitoso, pero todavía me falta mucho por hacer. Quiero que mi empresa crezca mucho, siga trascendiendo fronteras y genere cientos o miles de empleos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

¡Crecer, crecer, crecer! En especial por fuera de Colombia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, muy escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por ahora nos estamos financiando muy bien con bancos pero si estaríamos abiertos a recibir más inversión de un fondo si es necesario.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Demorarme tanto para escalar.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran grandes emprendedores de Silicon Valley: Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos entre otros.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No. A pesar de que tuvimos momentos difíciles en la crisis de 2008 y en 2020 con la pandemia, salimos siempre adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, Endeavor y Andi del Futuro.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con nuevas empresas fundadas por mí y como inversionista de muchas Startups.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin duda un papel muy importante en todo el camino, han estado ahí.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, me encanta y de hecho ya lo hago. Soy mentor, conferencista, inversionista de emprendedores.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Daniel Peláez (CFO) y Sebastián Molina (CRO) mis cofundadores.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La visión, capacidad de planeación y capacidad de ejecución.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Uff, demasiado. 15 años de emprendimiento te enseñan de absolutamente todos los aspectos de un negocio. He aprendido también a liderar grandes equipos de personas. Sin embargo, para complementar la experiencia, he estudiado mucho, he hecho cursos y me he leído más de 120 libros de negocios.

