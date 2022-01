María del Mar Palau está detrás de Bankamoda. Foto: Cortesía Bankamoda

“Bankamoda ha logrado, además de consolidar negocios en la formalización, apoyar a mujeres que en el 82% de los casos son las que dirigen y operan esta industria. Y las cifras lo demuestran, desde su inicio de operación en octubre de 2018 han sido impactadas alrededor de 35.000 familias y solo en el 2021 alrededor de 8000, con desembolso total de cartera de $12 mil millones y un ticket promedio de $25 millones”. Así presentan este emprendimiento financiero que tiene como foco la industria de la moda colombiana y todos aquellos actores que se mueven en un mercado tan cambiante como ese.

Por eso en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, invitamos a María del Mar Palau, la creadora de esta fintech, para que nos cuente un poco más no solo sobre su idea de negocio sino el cómo la han logrado llevar a los hechos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

39 años, economista y politóloga de la Universidad de los Andes con maestría en economía de la misma universidad y Executive MPA de la Universidad de Harvard.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Bankamoda nació en 2018 resultado del sueño compartido de 3 emprendedores que creemos en la inclusión financiera como fuente de progreso, otorgando acceso a financiación inteligente y formal para pequeños empresarios del sector de la moda que han sido históricamente estigmatizados por la banca tradicional. Creamos una ‘banka’ alternativa para empresarios de la industria de la moda que se atreven a crecer.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Estudiamos durante 6 meses a más de 300 unidades productivas del sector de la moda, talleres de confección y emprendedores, diseñadores de marca propia para conocer sus atributos y necesidades. Una vez conocimos el potencial gigante de estas empresas, construimos algoritmos de riesgo por subsegmento del sector, lo que nos permite entender y ponderar mejor el carácter de pago por encima de la capacidad de pago de un cliente.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Ángeles inversionistas del sector de la moda y de la industria de tecnología que creyeron en el proyecto y hoy son nuestros socios que creen, crean y crecen con él.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Que muchas personas buenas pagadoras y empresarios pequeños que no son sujeto de crédito hoy para la banca tradicional, se conviertan en grandes empresarios dinámicos y rentables gracias al impulso financiero y la comunidad de Bankamoda.

6. ¿Soy feliz?

Siempre. Soy esposa, mamá de 2 y emprendedora. Me levanto todos los días a defender mis causas. No necesito más.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

La vendería cuando sea lo suficientemente madura para crear otras.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Salir de la zona de confort siempre será el desafío más gratificante que nos deje la vida. El objetivo no es llegar al lugar de destino, sino dejarse sorprender y gozarse el viaje. El objetivo no es cumplir tu meta sino superarla.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplo mi sueño todos los días que oigo a una persona decirme que gracias a Bankamoda pudo cumplir los suyos. Me hace falta soltar más y no pretender tener todo bajo control.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Esto apenas empieza. Está todo por hacer. En 2025 queremos que 100.000 familias, protagonistas del progreso, puedan ser impactadas por nuestros servicios. Personas y empresas que desafíen sus paradigmas para creer, crear y transformar a Colombia en el mejor lugar para vivir.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Es 100% digital, ágil, flexible sin perder la cercanía y conocimiento del cliente. Somos una humantech.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si ese desconocido comparte los sueños y sobre todo actúa y piensa bajo los mismos principios y valores empresariales del equipo gestor y los socios actuales, estaremos listos a querer conocerlo y que sea parte del sueño. Para crecer hay que ceder. El punto no es el cuánto sino el con quién.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo lo volvería a hacer. Porque aprendemos más de los errores que de los aciertos. Lo que vale la pena es aprender.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran los más de 140.000 empresarios y emprendedores del sector moda de Colombia que no se dejan vencer, que persiguen sus sueños con decisión y que se crecen en medio de la tormenta.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No hay fracasos, solo aprendizajes. No se puede tirar la toalla porque no hay tal toalla. Acá toca remar todos los días dándolo todo para cumplirle a los que creen en ti.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Colombia Fintech ha sido mi gran aliado para crecer y aprender.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin duda. Trasciende porque cada cliente que impactamos con oportunidades de crecimiento, le da empleo a mínimo 5 personas más, 4 de ellas mujeres cabeza de su hogar, que salen todos los días de su casa a ganarse el pan y la admiración de sus hijos. Impacta a las siguientes generaciones porque el progreso siembra esperanza de futuro.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a Bankamoda como un marketplace de moda brindando no solo servicios financieros a la medida sino asesoría y plataforma de creación de oportunidades para conectar la oferta y la demanda de pequeños empresarios que se atreven a crecer de forma extraordinaria. Una especie de ‘fashion as a service’.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido el gran motor y mi motivación diaria. No sería posible sin ellos. Mis amigos: la mejor energía, la voz de aliento, los cómplices de mis locuras.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin duda. Uno de mis sueños es ser mentora de nuevos emprendimientos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es una familia que desde el principio ha creído para crear y crecer. Con historias asociadas al progreso y la superación, siendo uno para todos y todos para uno.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi vocación de servicio. Siempre estar dispuesta a tender una mano, a sacar una sonrisa en medio de la tristeza, a alejar los miedos en medio de la incertidumbre.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que la mejor aventura es no parar de aprender. Que los errores nos enseñan más que los aciertos y que las ideas más poderosas emergen de hacerse las preguntas más complejas en medio de la tormenta. El titular es nunca has perdido cuando has aprendido.

