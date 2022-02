“Estamos logrando cambiar la forma en la que las personas cobran su salario”

Eduardo Cano lidera Payflow en Colombia. Foto: Cortesía Payflow

Cuando nos contactaron para contarnos sobre payflow fueron necesarias varias conversaciones para poder entender el modelo de negocio del que nos estaban hablando. Y había que entender en detalle, porque es una idea que no se ha visto nunca en el tradicional contrato de trabajo en Colombia entre el trabajador y el empleador. Entonces nos dijeron esto: “Se estima que el 72% de los empleados colombianos sufren algún tipo de estrés por dinero al menos una vez al año, y que el 35% se queda sin recursos entre los pagos de sus quincenas. Esto empezará a cambiar con el salario bajo demanda que es el modelo que ofrece Payflow, una fintech española que expande sus servicios a Colombia para que ahora los empleados colombianos puedan cobrar por los días trabajados según sus necesidades. Payflow es una aplicación móvil, gratis para los empleados, que le permite a los beneficiados tener siempre a la mano su salario trabajado en cualquier momento, sin autorizaciones ni trámites y sin intereses. La diferencia con otras aplicaciones es que no son crédito, no cobran intereses, no son adelanto de nómina. El empleado cobra sus días de trabajo sin esperar al pago quincenal o mensual de acuerdo a su necesidad. Para este 2022, el objetivo en Colombia, es beneficiar a más 100 empresas y 100.000 empleados”.

Tras entender ese nivel de detalle, invitamos a nuetsra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos a Eduardo Cano, emprendedor encargado de liderar el aterrizaje de la startup en Colombia, para que cuente los detalles, el cómo nació todo y quién está detrás de él.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 33 años, estudié administración en Babson College y tengo un doble MBA de Columbia Business School y London Business School.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Viendo los cambios que ha generado la tecnología en cómo nos transportamos, consumimos entretenimiento, nos movilizamos o pedimos domicilio identifiqué que todos tienen un común denominador que es con el concepto bajo demanda con flexibilidad y de forma inmediata.

Me llamó la atención lo que estaba pasando en el espacio de nómina en Europa y USA y eso me llevó a unirme al sueño de Avinash y Benoit, cofundadores de Payflow para cambiar la forma en la que los empleados pueden cobrar en tiempo real el salario ya trabajado a través de una app.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Es un tema de enfoque, consistencia y dedicación. Nada llega fácil, pero la combinación de estos tres elementos con un equipo que cree en la misión y lo que estamos tratando de lograr ayuda a sobrepasar todos los obstáculos que se cruzan en el camino.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El financiamiento viene de inversionistas ángeles estratégicos que creen en nosotros en una etapa muy temprana cuando todavía no hay mucho que mostrar y a esto se empiezan a sumar fondos de primera como Y-Combinator, Seaya, Rocket Internet entro otros que creen en el equipo, el producto, la misión y en la ejecución que se demuestra con resultados.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando cambiar la forma en la que las personas cobran su salario. Ya no tenemos que pensar en que trabajó un mes para después recibir el pago del mes. Hoy, con payflow, trabajo un día y puedo cobrar ese, día que es un cambio muy poderoso para los empleados. Tengo acceso a lo que trabajé y me gané de forma gratuita e instantánea, y puedo acudir a mi salario en momentos de imprevistos y evitar caer en manos de créditos costosos. Este beneficio le trae bienestar a los empleados con algo muy básico que es el acceso a su salario ya trabajado.

6. ¿Soy feliz?

Si, me da felicidad construir y generar impacto.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Estamos apenas empezando y tenemos mucho por hacer. Todos los emprendimientos tienen una evolución y diferentes etapas de crecimiento, nosotros estamos en una etapa de expansión y crecimiento y no estamos pensando en vender.

No deje de leer: Mapa del emprendimiento “tech” colombiano

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es duro. Hoy se glorifican mucho a los emprendedores y en las noticias estamos acostumbrados a ver notas de grandes rondas de financiación, crecimientos exponenciales y valoraciones exorbitantes. Los fundadores están solos durante una gran parte de este proceso, empujando, resolviendo problemas, esperando que alguna de las mil puertas que te cierran en la cara se abra y son muchas horas y meses de trabajo con incertidumbre y muchos problemas por resolver.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Tengo muchos sueños y sí los he ido cumpliendo. Visualizar una idea, llevarla a que sea una realidad y ver que hay clientes que usan a diario el producto y generar impacto positivo es muy gratificante. Lograr cambiar la mentalidad del pago y ver tanta gente beneficiada es satisfactorio.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Tenemos una mentalidad de día 0. Todos los días nos despertamos con esa misma mentalidad de cuando estábamos iniciando, por más éxito que hayamos tenido la semana pasada, tenemos que seguir enfocados en el crecimiento y el impacto que estamos generando.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sin duda alguna Payflow es escalable. Vamos creciendo y todos los días tenemos nuevas ideas para innovar,

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Siempre es importante tener claro lo que se busca de los inversionistas más allá del capital que traen. Es importante que puedan agregar valor y aportar en esos aspectos que esté necesitando el emprendimiento en esa etapa de crecimiento. No hay que tenerle miedo a ir cediendo participación para traer inversionistas que puedan facilitar el crecimiento y llevar el emprendimiento a otro nivel.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Hay un dicho muy importante que dice “Hire slow, fire fast”, que traduce a algo como contrata lento pero despide rápido. Atraer el mejor talento es un tema crítico para cualquier emprendimiento y saber armar ese equipo y tomar decisiones difíciles de despedir a los que no estén dando los resultados o no encajan con la cultura que se está construyendo son decisiones que se deben tomar y no dan espera.

Una historia de emprendimiento que emociona: Los jóvenes que crearon una marca de snacks premium y ya venden en siete países

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La inspiración viene de muchas cosas. Me ha inspirado mi familia y su espíritu emprendedor y me inspiran grandes líderes, emprendedores y empresas que están cambiando paradigmas e impulsando a crear una mejor sociedad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Siempre hay fracasos y si no estamos fracasando no estamos tomando los suficientes riesgos. Siempre hay momentos de frustración, pero son esos momentos donde debemos reconocer que toca bajar la cabeza y seguir empujando con más fuerza.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hago parte de una comunidad, pero si tengo amigos emprendedores con los que compartimos experiencias y algunos mentores que siempre son importantes en este camino de emprendimiento. Yo estoy en permanente aprendizaje y abierto a oír todo tipo de experiencias.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Definitivamente. Payflow va a cambiar la forma en la que recibimos el salario. Las próximas generaciones no van a tener el concepto del pago de nómina una o dos veces al mes porque lo normal va a ser el cobro con herramientas como Payflow donde se cobra a medida que se va trabajando y bajo demanda.

No deje de leer: Una mujer que creó su emprendimiento de ‘lettering’ y lo está democratizando

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Espero seguir aportando y construyendo para crear cambios positivos. La búsqueda constante de oportunidades y de generación de valor son los motores que me impulsan a seguir adelante en el desarrollo hoy de este emprendimiento. Esto tiene un potencial enorme y no descartamos que se convierta en un neobanco.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia siempre ha estado presente y apoyándome en todo momento. Es importante contar con un grupo cercano que le dé ánimo en esos momentos donde las cosas pareciera que no avanzan.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Sin duda! Así como yo tuve ayuda de otros emprendedores y mentores creo que es parte fundamental para el ecosistema emprendedor.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo es fundamental y todo lo que se ha logrado es un trabajo en equipo. Está comprobado que si no se tiene gente soñando y trabajando en el mismo sentido, no se logran los objetivos. Somos un equipo muy diverso con más de 15 nacionalidades y con ganas y ambición de crear algo muy grande.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Personalmente, es que siempre estoy abierto a aprender cosas nuevas, a arriesgarme, a metérsela toda a los trabajos y proyectos que tengo. Y a nivel de Payflow, es que realmente estamos pensando en el beneficio de los trabajadores, que el estrés financiero sea menor y que las empresas piensen en ellos. Que haya una nueva manera de disfrutar del salario, de cambiar esa mentalidad de la quincena o el pago mensual, como Netflix cambió la manera de ver televisión o Airbn de hospedarnos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Toca disfrutar el proceso, tomar los golpes para pararse más fuerte y con más ganas de seguir empujando y rodearse de gente que lo complemente y lo inspire a seguir construyendo y aprendiendo.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).