Salinas, el millonario que se fue ‘lanza en ristre’ contra la presidenta de México

(Liderazgo - Gerencia) El magnate mexicano Ricardo Salinas se adentra cada vez más en la política al anunciar un movimiento contra el gobierno de la presidenta de izquierda Claudia Sheinbaum, invitando a los ciudadanos a sumarse para combatir el crimen y la corrupción.

Salinas, uno de los hombres más ricos de México, controla un conglomerado que maneja la cadena minorista de electrónicos Elektra, además de importantes empresas bancarias y de medios de comunicación.

Lanzada en un video publicado en redes sociales el martes horas antes de la celebración del Día de la Independencia de México, la campaña ocurre en un momento en que el imperio empresarial del magnate ha sido acusado por las autoridades de no pagar sus impuestos.

La disputa de larga data involucra 74.000 millones de pesos (US$4.000 millones) en presuntos impuestos atrasados.

En su video, Salinas nunca menciona a Sheinbaum por su nombre, mientras describe su movimiento a favor de la vida, la propiedad privada y la libertad.

La oficina de Sheinbaum no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Nuestro México está en manos de un gobierno integrado por personajes peligrosos, tienen una ideología realmente perversa, son comunistas”, dijo Salinas, acompañado por su esposa, una bandera mexicana y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Añadió: “¡Mexicanos, ya basta de este régimen criminal y corrupto!”.

¡¡¡Es momento de unirnos por un México próspero!!! Mi esposa, @MLMSalinas, y yo estamos convencidos de que todos merecemos vivir en un país en paz y sin corrupción; un país donde el gobierno no esté aliado con los delincuentes y donde, al menos, se nos garantice vivir… pic.twitter.com/f7DHtWpK3P

— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 16, 2025

Salinas adelantó que pronto lanzará un sitio web donde los mexicanos afines podrán registrarse, aunque no detalló qué actividades impulsará la iniciativa ni si busca formar un partido político. Señaló que los miembros deberán comprometerse a “no robar, no matar y no mentir”.

El empresario ha dicho previamente que aún es demasiado pronto para decidir si será candidato a la presidencia. La próxima elección presidencial de México está programada para 2030.

Un representante de Grupo Salinas no respondió a una solicitud de comentarios.

Salinas ha negado en repetidas ocasiones que sus compañías tengan deudas fiscales, mientras que Sheinbaum ha usado en ocasiones su conferencia de prensa matutina para presionarlo, argumentando que todos deben pagar lo que deben.

El poder judicial recientemente electo de México, impulsado por Sheinbaum, es el encargado de revisar las demandas fiscales. En julio, el presidente de la Suprema Corte dijo a Bloomberg que los casos tributarios deberían ser claros, sin referirse directamente a los procesos relacionados con las empresas de Salinas.

