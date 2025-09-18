Coreanos ayudarán a fortalecer 100 emprendimientos colombianos de base tecnológica

El objetivo es que los emprendimientos locales puedan desarrollar sus tecnologías como lo hacen sus pares de Asia. / AFP Foto: AFP - STR

“Reafirmamos esta alianza bilateral en materia de emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial, que nos permitirá crear oportunidades para el intercambio de conocimiento, buenas prácticas y acceso a mercados”.

Las palabras, de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, se ofrecieron en medio de la firma con la Agencia Coreana de Pymes y Startups (KOSME) y el Centro de Comercio Internacional (ITC) del documento que permitirá iniciar “el segundo pilar del programa “Youth Startup Academy” (YSA), que busca fortalecer 100 emprendimientos de base tecnológica y con alto potencial de crecimiento, con una inversión que supera el millón de dólares", informaron en un comunicado de prensa.

Aunque todavía no se sabe cómo se hará la selección de los emprendedores y sus emprendimientos, y tampoco hay fecha para la convocatoria ni el cronograma, pues el mismo Gobierno dijo que “se estima que el programa entre en funcionamiento en los próximos meses”, se sabe que se gestionará a través de Innpulsa Colombia y su programa conocido como Aldea.

¿Qué recibirán esos emprendedores y sus negocios? “Los emprendimientos que sean seleccionados" tendrán “acompañamiento especializado para sofisticar y desarrollar sus tecnologías, así como conectar con proveedores tecnológicos para impulsar su crecimiento”. “Adicionalmente, estas startups también mejorarán su capacidad de negociación con inversores y potenciarán sus capacidades para conectar con mercados extranjeros", informaron en la comunicación oficial.

¿Con quién se firmó dicho acuerdo? “El Centro de Comercio Internacional (ITC) es la agencia conjunta de cooperación técnica de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las Naciones Unidas. Su misión principal es conectar las empresas con los mercados globales y regionales para generar ingresos y medios de vida sostenibles, especialmente para los hogares de bajos recursos".

Y “KOSME es la sigla de la Agencia de Pymes y Startups de Corea (Korea SMEs and Startups Agency), una organización sin fines de lucro financiada por el gobierno de Corea del Sur. Su objetivo es implementar políticas y programas gubernamentales para promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y startups coreanas".

De ese país han surgido compañías como Lg, Samsung, Hyundai y KIA, hoy todas líderes en sus sectores tantos tecnológicos como del mercado automotor.

