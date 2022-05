Crearon una fintech para transformar la relación de empresas con trabajadores

Jorge Andrés Izasa, fundador de Fisapay. Foto: Cortesía Fisapay

“Fisapay es una fintech que complementa los procesos integrales de pagos de comisiones, servicios e incentivos de las empresas a fuerzas de ventas, proveedores y trabajadores independientes mediante su tecnología simple, eficiente y segura que elimina los riesgos contables, tributarios y jurídicos a los que están expuestos las empresas”. Así presentan a esta fintech que, entre otras cifras, tiene las siguientes: “25 empleados conformados en su gran mayoría por mujeres, más de 150.000 millones de pesos en pagos a terceros, más de 19.000 transacciones de pagos de comisiones, servicios e incentivos procesadas mes a mes, una comunidad de más de 30.000 beneficiarios de pagos, entre personas naturales y jurídicas, penetración en el mercado automotriz y financiero”.

Jorge Andrés Isaza es su fundador, y en “sus primeros cinco años de operación, las empresas colombianas le confiaron a Fisapay más de 150.000 millones de pesos para el pago integral a terceros. Asimismo, logró consolidar una red de aliados con más 20.000 trabajadores independientes y 1.000 empresas. En 2021 procesó más de 560.000 transacciones de pago y para 2022 espera un crecimiento por encima del 35%”, además de expandirse a México y Perú, detalla la misma compañía. ¿Cuál es su historia? Aquí la cuenta Izasa en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Jorge Andrés Izasa, tengo 52 años, soy abogado, especialista en mercadeo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Trabajando en el sector financiero encontramos junto a Juan David Barbosa una oportunidad que tenía la industria y era poder formalizar todos los pagos por parte de las empresas que realizaba a sus trabajadores independientes, terceros o autónomos. Hoy en día todas las empresas en Colombia tienen terceras personas naturales o jurídicas, a las cuales les realizan pagos y el apoyo que necesitan las compañías en estos procesos en temas tributarios, normativos y de seguridad social era inminente y allí vimos una oportunidad para darle una solución a las empresas. De esta forma complementamos los procesos integrales de pagos de comisiones, servicios e incentivos de las empresas a fuerzas de ventas, proveedores y trabajadores independientes. Además de ayudar a la formalización de los terceros apoyando la construcción de país y recaudo de impuestos para el Estado.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En Fisapay estamos transformando la relación entre las empresas y trabajadores independientes, contratistas o proveedores, con recursos propios, con nuestros ahorros hemos logrado sacar adelante este proyecto y la idea es volvernos una empresa con gran alcance en Colombia y también a nivel internacional.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Esta empresa se creó con recursos propios y con nuestros ahorros.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

El emprender es un camino muy interesante, con dificultades, con retos. Yo toda la vida fui empleado, trabajé alrededor de 30 años en el sector financiero y asegurador. Eso me dio la oportunidad de pasar de ser empleado, donde fui vicepresidente y presidente de varias compañías, a volverme un emprendedor y entender el mundo desde otro negocio, otra óptica. Allí fue donde encontré un gran ecosistema de gente adulta y joven, de gente que está emprendiendo y ese es parte del desarrollo que nosotros tenemos de poder apoyar estos emprendimientos, que hacen parte de esta nueva sociedad.

6. ¿Soy feliz?

Soy completamente feliz. Esta es una empresa que crece cada vez el doble tanto en facturación, operaciones y clientes. Me encantaría seguir desarrollando esta compañía pues hay muchísimo por hacer.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Yo creo que más que vender, yo quisiera que la empresa creciera mucho más, si llega un momento en el que ya no la pueda administrar eficientemente allí es donde daría un paso al costado, pero trataría de estar el mayor tiempo posible donde yo pueda aportarle valor a la empresa.

Lea también: Él creó una empresa dedicada a la gestión logística de eventos deportivos

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender trae muchos desafíos y uno de esos es empezar. Es arriesgar su patrimonio y muchos otros aspectos, pero siento que lo más importante es tener una buena idea de negocio, una idea que pueda ayudar y lo segundo, que no es menos importante, es conformar un buen equipo de trabajo que le pueda aportar y ayudar a crecer la compañía, a escalarla. Hoy tenemos un gran equipo, una estructura muy fuerte en tecnologías propias, un área de mercadeo muy fuerte, un área de ventas, de operaciones que nos ayudan a soportar todo el crecimiento de la compañía.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Nos hace falta ver esta compañía a nivel internacional, tenemos un reto grande y es consolidarnos en Colombia y llegar al exterior. Hoy tenemos alrededor de 30.000 beneficiarios de pago y queremos llegar en un par de años mínimo a 100.000 beneficiarios de pago.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hoy somos una compañía que vende/genera más de un millón de dólares, tenemos alrededor de 25.000 beneficiarios de pago, tenemos presencia de 40 empresas en Colombia y nuestra meta este año es duplicarlos y como lo decía, llegar a los 100.000 beneficiarios en 2 años.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Esta compañía es escalable como lo digo a nivel nacional e internacional. Todo lo relacionado a trabajadores independientes o autónomo en las empresas es un tema a nivel mundial. Los autónomos o trabajadores independientes son el 50% de la fuerza laboral de los países y en Colombia no somos ajenos a lo que pasa en el mundo y es que todos esos terceros necesitan mucha ayuda y mucho acompañamiento para poder formalizarse. Recordemos que ahora hay temas de multiempleo, la gente tiene varios empleos, realiza varias actividades económicas, trabaja en varias empresas y la idea es ayudarle a formalizarse y hacer un ahorro.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro, yo creo que no necesariamente tienen que ser personas conocidas. Yo creo que uno, al final, tiene que buscar en cuanto a inversión, inversión inteligente, es decir, no es solo dinero sino lo que pueda aportar en conocimiento, habilidades y otros temas. Es ese capital inteligente que le puede llegar a la empresa en el momento en el que uno lo pueda necesitar y tendría que estar dispuesto a ceder algo de la empresa.

También puede leer: Tiene 23 años, emprendió y logró mejorar la prestación de los servicios de salud

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Yo creo que es un tema de aprendizaje permanente. Es volver a no cometer los errores que ha cometido, lo que pasa es que uno al final tiene que aprender y reaprender de todo lo que se ha vivido a lo largo de la creación de su empresa.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Yo creo que uno mismo. Uno mismo busca esa fuente que lo mueva y que encienda ese motor para lograr soñar y efectivamente hacer realidad ese sueño que uno tiene, donde finalmente lo acompañan a uno la familia, los amigos y el equipo de trabajo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

La verdad es que ha sido un tema de muchos retos y etapas. Nunca he pensado en tirar la toalla, pues siempre hay algo por hacer y mejorar y mi reto siempre ha estado en poder ayudar a muchas compañías a que lo hagan y se acojan a estas normas y responsabilidades con los trabajadores independientes. El status quo muchas veces es el peor, porque la gente toda la vida lo ha hecho así, toda la vida han evadido impuestos, pagan por menos de lo que ganan, lo hacen en sus empresas y los cierres contables son un caos en estas compañías porque no son expertos en eso y aquí es donde se dan los grandes cambios que apalancados de la tecnología y este nuevo modelo de negocio, que ayuda a las empresas a mejorar y formalizar la relación con sus terceros.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Somos parte de Colombia Fintech, somos casi que fundadores de esta organización en la cual hay 280 socios o empresas que hacemos parte de esta comunidad y hoy en día nos ayudamos mucho en temas de escalabilidad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

La verdad es yo he encontrado que en mi vida me gusta fundar compañías, me gusta crear compañía en las cuales puedo ayudar a comunidades donde uno pueda mejorar las relaciones, donde pueda ser eficiente para todos. Hoy lo he aprendido mucho con Fisapay, en los 5 años que llevamos como compañía y la idea es poder seguir trascendiendo o desarrollando ayudas para la comunidad y la sociedad en general. Le creo mucho a la responsabilidad social de las empresas, le creo mucho a la responsabilidad social de las personas y creo que ahí es donde tenemos que poner todos nuestro granito de arena, desde nuestro punto de vista y ayuda para que las empresas y personas crezcan.

Esta es una recomendación del editor: “La historia de 15 emprendedoras que son un modelo a seguir”

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Fisapay es una compañía que puede estar en muchos países de LATAM y otras esferas, haciendo parte de otras organizaciones más grandes.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un apoyo muy, muy grande. Uno sin la familia no puede salir adelante de esos momentos difíciles. El tiempo con ellos es fundamental y a uno le toca hacer muchos esfuerzos a lo largo de este camino, que definitivamente si no contara con la familia y los amigos, los sacrificios no se verían recompensados. Compartir, contar con ellos y estar a su lado es algo que tengo sumamente alineado en mi vida.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, me fascina ayudar a emprendedores. De hecho, contamos con una compañía que se llama AGRUPPA, donde ayudamos a los emprendedores en etapa temprana, con ideas en desarrollo, donde les damos soporte y el acompañamiento en todo lo que necesiten relacionado a mercadeo, comercial, desarrollo de producto, etc. Para incubar ideas de negocio en etapas tempranas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Inicialmente fundé la empresa con mi socio Juan David Barbosa, quien actualmente es nuestro director comercial, una persona con mucha visión y conocimiento del sector automotriz donde comenzaron nuestras operaciones en primer lugar. Y poco a poco se fueron sumando más personas como Yisel Zapata, nuestra directora de Operaciones, encargada de orquestar el soporte y proceso integral de pagos a terceros punta a punta; Mónica Alejandra Naranjo, directora de Mercadeo, encargada de todo lo relacionado con nuestra marca, comunicaciones, estrategia digital y experiencia de usuario; Mauricio Torres, director de T.I encargado del desarrollo, actualización y transformación digital de nuestra plataforma y Paola Bohórquez, directora Administrativa y Financiera, encargada de cumplimiento de presupuestos, estrategias de gobierno y gestión de procesos.

22. ¿Qué he aprendido de este proceso?

Del proceso de emprender he tenido muchos aprendizajes, tanto a nivel personal, profesional y familiar, este es un camino muy largo donde surgen muchos éxitos, pero también muchas dudas y muchos momentos de tensión, pero al final cuando uno tiene claro el objetivo y cómo llegar a este, de la mano de su equipo de trabajo, familia y amigos y por supuesto la convicción de hacer las cosas, se puede llegar a sacar un proyecto adelante, que impacte no solo a la sociedad sino a la comunidad en general.

Fisapay para mí ha sido un aprendizaje muy grande porque resuelve una necesidad de los trabajadores independientes en Colombia, ayuda a la formalización de estos trabajadores, ayuda a formar estas comunidades y digamos que esta es la manera de todos poder contribuir a desarrollar país, y si las empresas y las personas podemos poner un granito de arena para ayudar al desarrollo económico y bienestar social de las poblaciones, siempre será una labor muy gratificante.

23. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal son las ganas de hacer las cosas, ser innovador y ver el negocio de una manera diferente.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚