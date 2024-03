El emprendimiento pensado como fábrica de diseño gráfico y edición de video

Samuel Santa y Emmanuel Rivera crearon Grayola. Foto: Cortesía Grayola

Por los pasillos de Startco había todo tipo de emprendimientos: los que tenían análisis de datos, los que vendían carros, los que producían alimentos, los que tenían aplicaciones para prestar servicios médicos y hasta los que viajaron hasta las zonas más frías y también a las más calientes del mundo para desarrollar productos agrícolas que les permitieran a los cultivadores poder sembrar en condiciones extremas y aun así, lograr cultivos funcionales. Y entre eso pasillos nos encontramos a Grayola, una “startup de Design as a Service”. Pero, ¿eso qué es? “Te damos un equipo completo de diseñadores gráficos, editores de video y diseñadores UX/UI por el precio de uno, listos para trabajar en todos tus proyectos”, nos respondieron.

“Expandimos las operaciones de diseño gráfico, edición de video y UI/UX de empresas, agencias y organizaciones a través de una suscripción. Además, te damos una plataforma donde puedes crear pedidos ilimitados de diseño, los cuales asignaremos a nuestro equipo y te los entregaremos en tiempo récord. Actualmente, trabajamos con más de 25 clientes en todo el mundo, vendemos $15.000 dólares recurrentes y tenemos un equipo de 13 personas”.

Entonces invitamos a sus dos emprendedores a participar de nuestras 23 preguntas, para conocer un poco de su historia y qué es lo que están haciendo para crecer:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Emmanuel Rivera / 29 años / Arauca, Arauca (Llanero). Administración de empresas

Samuel Santa 20 años / La Ceja, Antioquia (Paisa). Ingeniería de sistemas (Hice Dropout para emprender Grayola)

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Emmanuel: En el 2023 teníamos una agencia de marketing, varios de los clientes que teníamos demandaban mucho el servicio de diseño gráfico, en su momento la agencia se enfocaba únicamente en estrategia de marketing y desarrollo web.

Al ver la oportunidad y con la experiencia que traíamos, decidimos crear una aplicación donde las empresas pudieran subir todos los pedidos relacionados con diseño gráfico, edición de video y UX/UI. En agosto de 2023, vendimos la agencia y lanzamos Grayola, como una plataforma de diseño ilimitado por suscripción.

Samuel: Yo trabajaba en otra empresa y en mis tiempos libres era freelancer en la agencia de Emmanuel, varios proyectos después vimos que la agencia iba creciendo, ahí decidí renunciar a mi trabajo y proponerle a Emmanuel pivotar la agencia a lo que hoy es Grayola, (ambos teníamos la idea de crear una startup), así que decidimos enfocarnos únicamente en la operación en diseño (para escalar hasta el infinito) y cumplir nuestro sueño.

Emmanuel: Creamos una plataforma de diseño ilimitado para empresas, donde pueden contratar un equipo completo de diseñadores gráficos, editores de video y diseñadores UX/UI por medio de una suscripción, (y por el precio de 1 diseñador).

Samuel: Grayola es un producto genial, por el precio de un diseñador te damos un equipo completo que puede hacer también edición de video y diseño UX/UI, una suscripción que puedes prender y apagar cuando puedas sin contratos ni cláusulas de permanencia. La misión de Grayola es expandir la operación de diseño de agencias, startups y organizaciones en todo el mundo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Emmanuel: Utilizado la tecnología y red de contactos a nuestro favor

Samuel: Desde el principio concebimos Grayola como una compañía global, arrancamos sin un peso, pero desde el principio teníamos claro qué queríamos hacer. Creamos la plataforma en tiempo récord y comenzamos a vender cuanto antes, (incluso sin haber contratado a nuestro primer diseñador).

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Emmanuel: La inversión inicial fue de tiempo, pusimos nuestros conocimientos y habilidades en tecnología y negocios, como ya teníamos la agencia creada en Colombia (SAS), decidimos probar y facturar la idea bajo esa estructura. Dos meses después ya teníamos clientes que pagaban por el servicio de Grayola, al ver el éxito en tan corto tiempo decidimos crear la LLC constituida en los Estados Unidos, a este punto invertimos alrededor de US$ 800 de nuestros ahorros.

Samuel: Un par de ahorros que conseguí saliendo de mi trabajo anterior y como freelancer, (como US$ 2.500). Siempre es difícil arrancar, y más cuando hay una alta incertidumbre y nada está probado. Pero decidimos arriesgarnos y sacar Grayola adelante.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Emmanuel: Logramos que nuestra startup Grayola fuera rentable desde el inicio de sus operaciones, a la fecha generamos 13 empleos directos y de calidad, contamos con clientes en Colombia, México, Perú, Chile y Reino Unido y facturamos más de US$ 15.000 recurrentes mensuales en menos de 7 meses (Este es un logro bastante bueno en startUps, más haciendo Bootstrapping).

Samuel: Con Grayola estamos logrando acercar al mejor talento de diseño de LATAM (que es excelente) y ponerlo a disposición del mundo a través de la tecnología, estamos brindando empleo de ultra alta calidad, 100% remoto para todos nuestros colaboradores. Además, generando un impacto enorme, optimizando el diseño en diferentes empresas, agencias y organizaciones.

Emmanuel: La forma en la que las empresas delegan y escalan su área de diseño. El diseño es transversal en todas las empresas, desde el área de talento humano hasta marketing necesita diseño, el paradigma burocrático de ciertas empresas hacen que para pedir un diseño sea un verdadero dolor de cabeza, hay muchos procesos (contratación, entrevistas, correos, aprobaciones, etc) Grayola es 100X mejor, la empresa con una suscripción activa le da acceso a todos sus colaboradores que necesiten diseño para la empresa y ya. Suben pedidos, diseñamos y entregamos, todo ocurre en un tiempo promedio de 48 horas.

Samuel: Contratar diseñadores en cualquier parte del mundo es costoso, demorado y altamente riesgoso. Grayola les da un equipo de diseño completo, que pueden prender y apagar cuando quieran. Damos flexibilidad y escalabilidad a nuestros clientes, estamos apostando a que Grayola sea la mejor manera de hacer diseño a escala.

6. ¿Soy feliz?

Emmanuel: Cuando pienso en el futuro, sí, ahora mismo no me mueve la “felicidad”, me inspira e importa el mundo por medio del emprendimiento, aunque eso esté lleno de sacrificios y renuncias a momentos de felicidad. Por ser emprendedor pienso a largo plazo, eso ya por defecto es ir en contra de lo establecido. Feliz el día que esté en el campo, en un chicorro mirando un atardecer llanero.

Samuel: Esta es una pregunta que me hago todos los días, algo que me da felicidad es retribuir a la sociedad y hacer crecer a las personas que nos rodean. Me siento muy agradecido por todo lo que nos está pasando, y todo el impacto que estamos generando nos da bastante felicidad. La respuesta a esta pregunta aún está en construcción, pero siento que voy por buen camino.

7 ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Emmanuel: No, en esta etapa estamos enfocados en hacer crecer más la empresa.

Samuel: Estamos enfocados en crecer, aún no es el momento. Queremos construir algo muchísimo, muchísimo más grande.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emmanuel: Por defecto empezar al nuevo es difícil, en Colombia más, no es una queja, es una realidad aterrizada al contexto colombiano. Igual me encanta el riesgo, lo difícil, lo incierto, es un estado de locura que me dejó el contexto (escasez), hoy ese contexto me impulsa a comerme el mundo.

Samuel: Emprender siempre es un reto, es igual de difícil como reconfortante, igual de estresante como satisfactorio. Y la habilidad de hacer crecer las cosas es extremadamente valiosa. Todos los días se aprende un montón. Es extremedamente difícil, pero me encanta y no lo cambiaría por nada.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Emmanuel: Uffff hace rato, no doy por sentado nada en la vida, dejo que todo me sorprenda. Escribir esto con este teclado ya es un sueño (niños en el Vaupes y en otros rincones de Colombia jamás conocerán que es un teclado).

Samuel: Aún hay mucho por hacer y muchos sueños por cumplir, este solo es el primer paso. Pero vamos en el camino correcto a cumplirlos.

Emmanuel: Nada, tengo salud y Dios que me acompaña en todo.

Ya en del lado empresarial, faltan más recursos (plata) para impactar el mundo con una o varias compañías de talla mundial.

Samuel: Generar más impacto y crecimiento, aún hay mucho por hacer, pero en general: más clientes - más impacto.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Emmanuel: A seguir creciendo, quiero que Grayola sea una empresa global.

Samuel: ¡Este es el primer paso! Aún hay muchísimo por hacer, Grayola se está construyendo cada día, la oportunidad es enorme y la meta aún no la hemos alcanzado. Vamos a hacer de Grayola una empresa global.

Emmanuel: Levantar nuestra ronda, ya casi… Vamos a abrir operaciones en Estados Unidos. La visión es que las empresas cuando piensen en diseño automáticamente digan Grayola! Top of mind.

Samuel: Actualmente, estamos cerrando nuestra ronda Pre-seed de US$ 300.000 a cambio del 10% de nuestra empresa. Usaremos estos recursos para abrir el mercado de habla inglesa, lograr US$ 100.000 de ventas recurrentes para este año e integrar IA para optimizar los procesos en nuestra plataforma.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Emmanuel: Sí, somos startup y la tecnología nos pone en cualquier parte del mundo.

Samuel: Sí, somos una startup, estamos creciendo cerca del 35% mes a mes de manera sostenida. Vamos a escalar y proveer diseño a escala para todo el mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Emmanuel: Si, recibiremos inversión Ángels y VC (Ventures Capital)

Samuel: Actualmente, tenemos una ronda abierta de inversión, la idea es que quienes inviertan sean ángeles o fondos que nos ayuden a apalancar nuestro crecimiento y apoyarnos a resolver nuestras metas. Siempre y cuando tengamos los mismos valores y expectativas, estaremos felices de incluirlos en nuestra empresa.

En startco quedamos dentro de las 10 startups finalistas y conseguimos US$ 240.000 en pre acuerdos de inversión por parte de ángeles y VCs.

Emmanuel: Sí, para crear una empresa de mil millones de dólares hay que recibir inversión externa a cambio de equity (participación en la propiedad).

Samuel: Si cerramos nuestra ronda, tendríamos que ceder el 10% de nuestra empresa. Estamos dispuestos a ceder parte de ella con el fin de hacer “el pastel más grande”.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Emmanuel: No volvería a emprender solo, en su momento lo hice y no pude con todo. “Hay un proverbio que dice: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”

Samuel: Todos los días hay que tomar decisiones difíciles y ser muy honesto con las personas. Ocultar las cosas era algo que solía hacer por miedo, pero ahora estoy completamente convencido de que los retos hay que afrontarlos con total convicción.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Emmanuel: Freddy Vega, Alexander Torrenegra, Daniel Bilbao y otro monton de gente, hasta el habitante de calle me inspira.

Samuel: Afortunadamente, tenemos una red de mentores y amigos cercanos que nos impulsan cada día a ser mejores.

Emmanuel: David Vélez.

Samuel: Andrés Bilbao.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Emmanuel: Si, aprendí mucho en un par de emprendimientos que no funcionaron como quería.

Samuel: Un montón de veces, ser emprendedor significa aceptar el fracaso en múltiples ocasiones, y aun así seguir adelante. Siempre aprendiendo de los errores y optimizando para ser mejor.

Emmanuel: Sí, es uno de tantos pensamientos que se me viene a la cabeza, la persistencia ha prevalecido.

Samuel: Muchas veces, sin embargo, el deseo de construir algo grande es mucho mayor. Tenemos un dicho en Grayola, y es que emprender es como una montaña rusa de emociones, a veces estamos bien y otras (muchas) mal. Al final hay que ser perseverantes y disfrutar el camino. Es normal querer tirar la toalla, pero la satisfacción de lo logrado y las expectativas son muchísimo mayores.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hacemos parte de las siguientes comunidades: Torrenegra Accelerator, Startup Andes / Uniandinos, Makers Fellowship.



17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Samuel: Definitivamente, estamos entregando empleo de súper alta calidad a diseñadores y acercando el diseño de súper alta calidad a decenas de empresas en todo el planeta, con talento 100% de LatAm. Lo que estamos construyendo tiene un potencial enorme, y estamos seguros de que dejaremos la huella en las próximas generaciones.

Emmanuel: Por supuesto. Recuerdan que de niños nos decían “Ustedes son el futuro de este país”, pues esa frasecita nunca se me olvidó, me comí el cuento...

Estamos creando futiro por medio del emprendimiento, eso ya es trascender.

Emmanuel: Sí, generamos trabajo decente y crecimiento económico.

Samuel: Esta es una responsabilidad enorme para nosotros, siempre hay que dejar el camino un poco más fácil para las generaciones que vienen. Eso depende de nuestro éxito y es una carga que estamos felices de asumir con absoluta responsabilidad. Apoyar a las próximas generaciones es algo que de verdad me apasiona, y trato de destinar algunas horas de mi tiempo a ayudar a emprendedores - que apenas están arrancando - pero a los que les veo muchísimo potencial.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Emmanuel: Como empresario e inversionista de otros emprendedores. Grayola va a ser una compañía global.

Samuel: Grayola va a tener un servicio de diseño 24/7 para empresas en cualquier lugar del mundo, vamos a ser una compañía 100% global y remota. Vamos a apoyar a miles de empresas en todo el mundo a escalar sus operaciones de diseño, usando la tecnología y el mejor talento para hacer cosas enorme.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Emmanuel: Esta pregunta es curiosa. En mi familia no hay emprendedores, su apoyo es más emocional (me echan porras).

Mis amigos y extraños me ayudan un monto, (también me echan porras)

Samuel: Mi familia y amigos han sido parte fundamental del proceso, uno siempre debe tener un equipo de apoyo, y ese lo he encontrado especialmente en mi familia más cercana y coequiperos emprendedores.

Vivo eternamente agradecido por las personas que me rodean.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Emmanuel: Sí, por pura ley de reciprocidad, me gusta ayudar como muchos emprendedores, me ayudaron y me siguen ayudando.

Samuel: A mi me han ayudado mil y una vez, eso es algo que por responsabilidad debemos devolver a los que vienen en camino, cada vez hay más talento y oportunidades más grandes, y apoyar a emprendedores es realmente apasionante para mi.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Emmanuel: Muy importante, las empresas no se crean solas, contamos con el mejor talento que hace de Grayola una startup increíble en los todos queremos estar.

Samuel: Nuestro equipo es lo más valioso para mi, vivo muy agradecido con todas las personas que hacen posible Grayola y entregan parte de sus vidas a ayudarnos a cumplir nuestro sueño. Especialmente a nuestro equipo de diseñadores, que son excelentes. Nada de lo que es Grayola podría ser sin ellos.

Maria Hoyos, Isabel Ramirez, Junior Carrillo, Frank Guevara, Juan Muñoz, Valentina Vivas, Danilo Cervantes, Nicolas Pazcagaza, Catherine Méndez, Hernando Trinidad y Miguel Vanegas. El equipo de Torrenegra Accelerator, también: Alan Arguello, Tomás Gutierrez y Alexander Torrenegra. Andrés Bilbao en Makers Fellowship.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Emmanuel: La resiliencia y optimismo

Samuel:El carisma y el optimismo.

Emmanuel: Veo en las personas talentos que ni ellos mismo creían tener.

Samuel: No me siento especial. Trabajar duro, con enfoque y gran ambición es lo que me ha permitido conseguir - lo poco o mucho - que tengo. Eso sí, soy una persona muy curiosa y que siempre está buscando solucionar problemas enormes.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Emmanuel: Que las personas son primero. Que emprender es más difícil de lo que parece. Que sí es posible crear startup rentable desde el principio. Que los fracasos y embarradas son parte del proceso.

Samuel: Uno tiene que pensar mucho más grande, a veces nos quedamos cortos en lo que podemos imaginar lograr. El equipo es lo más importante. Hay muchísimos problemas - enormes - que aún quedan por solucionar. Todo lo bueno tarda.



