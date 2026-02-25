MercadoLibre, el faro de las startups, supera expectativas con alza del 45% en ventas

Ariel Szarfsztejn es el nuevo CEO de Mercado Libre y reemplaza a Marcos Galperin. Foto: Photographer: Mayolo Lopez Gutie - Mayolo Lopez Gutierrez

Los ingresos netos de MercadoLibre Inc. superaron con creces las expectativas de los analistas en el cuarto trimestre, ya que los clientes aprovecharon sus beneficios de envío gratuito en Brasil y se sumaron a las ofertas de crédito de la empresa.

Las ventas de la compañía con sede en Montevideo, Uruguay, aumentaron un 45% interanual hasta alcanzar 8.800 millones de dólares, por encima de las expectativas consensuadas de 8.500 millones de dólares.

Esto marca el vigésimo octavo trimestre consecutivo de crecimiento anual superior al 30% para MercadoLibre.

Por su parte, la utilidad neta del cuarto trimestre no alcanzó las estimaciones de los analistas, ya que la empresa destinó recursos a fortalecer sus principales líneas de negocio. MercadoLibre registró una utilidad neta de 559 millones de dólares, por debajo de las expectativas del consenso, que eran de 596 millones de dólares, según datos recopilados por Bloomberg.

Los resultados se conocen meses después de la primera gran transición de liderazgo en la historia de la empresa. El director comercial, Ariel Szarfsztejn, asumió como director ejecutivo el 1 de enero, en reemplazo del fundador Marcos Galperín, quien dejó el cargo tras 26 años para convertirse en presidente ejecutivo.

MELI, como se conoce a la empresa, continuó invirtiendo con fuerza en su negocio principal de comercio electrónico y en su creciente unidad de tecnología financiera. Esos desembolsos han presionado la rentabilidad, que sigue siendo sensible al aumento de las pérdidas crediticias y a los costos logísticos, en momentos en que MercadoLibre impulsa el envío gratuito en Brasil y los préstamos al consumo en México.

“Tomamos conscientemente la decisión de invertir en todo lo que hace de MercadoLibre el mejor marketplace”, dijo en entrevista Leandro Cuccioli, vicepresidente sénior de relaciones con inversionistas de la compañía. “Pero, por supuesto, en el corto plazo somos muy conscientes de que esto tiene cierto impacto en la compresión de los márgenes”.

Aunque estas inversiones reducen los márgenes, MercadoLibre enfrenta presión para seguir mejorando sus servicios. Existe una competencia intensa por parte de empresas como Amazon.com Inc., un gigante global con presencia creciente en Brasil y México, y de actores asiáticos como Shein Group Ltd., que busca atraer a consumidores sensibles al precio con importaciones de bajo costo y promociones agresivas.

En el segmento de tecnología financiera, Nubank —que se convertirá en banco en México a finales de este año— y Revolut Ltd., que gana terreno en América Latina, representan un desafío para Mercado Pago, la unidad fintech de la empresa.

“La competencia ha elevado el nivel de desarrollo de estos mercados, algo que no habría sido posible sin la presencia de múltiples actores”, afirmó Cuccioli. “Nuestro crecimiento es resultado de esa competencia, ya que nos ha impulsado a todos a ofrecer mejores productos a nuestros consumidores”.

Mercado Pago volvió a superar a la unidad de comercio electrónico, ya que más clientes adoptaron su billetera digital y sus productos de crédito e inversión. La división fintech procesó un volumen total de pagos de 83.700 millones de dólares en el trimestre, un aumento de 42% interanual. Su cartera de crédito creció 90% frente al año anterior hasta 12.500 millones de dólares, mientras que los usuarios activos mensuales alcanzaron casi 78 millones. Los activos bajo gestión se dispararon 78% interanual hasta casi 19.000 millones de dólares.

“Algunos mercados financieros de América Latina están incluso menos desarrollados que ciertos mercados minoristas”, señaló Cuccioli. “Es una gran oportunidad, especialmente para la tecnología financiera en México, que diría es la mayor oportunidad para toda la empresa”.

MercadoLibre registró 83 millones de compradores únicos en su plataforma, un 24% más que hace un año. El volumen bruto de mercancías, es decir, el valor total de los productos vendidos en su marketplace, aumentó 37% hasta alcanzar 19.900 millones de dólares.

