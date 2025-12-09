La historia del expolicía que encontró en la magia de las brujas un negocio ‘encantador’

Gerardo Buendía es el creador de El Embrujo del Albadán. Foto: Cortesía Cámara de Comercio del Huila

Esta es una de esas historias que llegan a la redacción de El Espectador después de un sencillo mensaje por Whatsapp: “Hola, Edwin, soy Sandra Grijalba, de la Cámara de Comercio del Huila. Quería preguntarte si aún estás sacando entrevistas con emprendedores”. Pregunté un poco más: “Él ha hecho varios cursos de formación aquí en la Cámara, en la sede Garzón, y en el centro poblado de La Jagua, el que le llaman el pueblo de las brujas, fue la base para que él construyera un café temático enfocado precisamente en las brujas, es un emprendimiento muy visitado, ya tiene siete años. Te comparto el número de Gerardo”.

Indagué por el tamaño del negocio: “Actualmente contamos con 20 empleados, recibimos un gran número de clientes al mes y hemos atendido a turistas extranjeros y locales que se dejan encantar por un menú que muestra en cada plato una creación mágica, impactando positivamente en la economía local”. Y así comenzó esta hoja nueva dentro del libro de la historia de El Embrujo del Albadán y de su emprendedor Gerardo Buendía para 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1.¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 42 años. Soy pensionado de la Policía Nacional, estuve vinculado como policía de turismo, lo que me permitió conocer las falencias y necesidades en los restaurantes de la región.

2.¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació en abril 2017, cuando vi la necesidad de mostrar la magia del centro poblado de la jagua, más conocido como “el pueblo de las brujas” y su cultura, por medio de una gastronomía típica de la región con calidad. Eso me inspiró para crear El Embrujo del Albadán, un restaurante temático que encierra la magia de La Jagua.

3.¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con disciplina y mucha pasión, trabajo en equipo y aprendiendo de cada obstáculo. Pasé de la idea a la acción transformado cada espacio en un lugar místico y dándole vida a una tradición del centro poblado como son las brujas, llenas de misterio por más de 400 años en La Jagua.

4.¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La casa donde funciona El Embrujo del Albadán era mi casa de descanso, ubicada en un lugar estratégico del centro poblado. Inicié este negocio con recursos propios y apoyo familiar, lo fui pagando poco a poco gracias a las ventas, al reconocimiento y posicionamiento como único restaurante temático de brujas del departamento del Huila.

5.¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con este emprendimiento estoy generando empleo, atrayendo turismo al sector y mostrando la riqueza gastronómica y cultural de nuestra región. Estoy cambiando la forma en que los visitantes perciben La Jagua, dándoles un toque de misticidad y magia en su paladar.

6.¿Soy feliz?

Sí, soy feliz, porque cada plato que servimos es también un pedacito de mi sueño cumplido y nuestro menú es un hechizo para encantar a propios y visitantes

7.¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No vendería mi emprendimiento, porque es parte de mi vida y de mi identidad.

8.¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue muy duro, sobre todo al inicio: falta de recursos, incertidumbre, largas jornadas. Pero valió la pena por el posicionamiento y la identidad que nos hace únicos.

9.¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido gran parte de mi sueño, pero me falta seguir creciendo, llegar a más personas y consolidar la marca.

10.¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Quiero fortalecer el restaurante, seguir innovando en la carta y explorar nuevas formas de atraer turismo gastronómico al departamento del Huila y a nuestro centro poblado.

11.¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es escalable. Puedo expandirme con nuevas sedes, franquicias o eventos gastronómicos.

12.Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí aceptaría inversión externa, siempre y cuando comparta mis valores y respete la esencia del restaurante.

13.¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a subestimar la importancia de la planificación financiera en las primeras etapas, eso me hubiera ahorrado algunos dolores de cabeza.

14.¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Cuando inicié este sueño, caminaba a mi lado una mujer emprendedora y luchadora, que le daba un toque único y especial a cada idea haciendo que este sueño se hiciera realidad, y hoy desde el cielo se ha convertido en el ángel guardián del restaurante.

15.¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí fracasé en algunos intentos, y muchas veces pensé en rendirme, pero siempre recordaba por qué empecé y adónde quería llegar.

16.¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, he contado con un aliado muy importante en este camino de emprender, que ha sido la Cámara de Comercio del Huila, que nos han apoyado a través de asesorías, formación y eventos de nuestro departamento.

17.¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, lo que estoy haciendo trasciende. Nuestro restaurante inspira a jóvenes y atrae visitantes que llegan al centro poblado a conocer la historia que nos rodea y de paso se fortalece el comercio del lugar, que además de sus murales y arquitectura colonial, también es reconocido por sus artesanías en madera y fique.

18.¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo con un restaurante consolidado, reconocido regionalmente y con proyectos de impacto social.

19.¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han sido pilares fundamentales: apoyando, trabajando y motivándome en los momentos difíciles.

20.Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, ayudaría a otros emprendedores compartiendo mi experiencia, porque sé lo difícil que es empezar solo.

21.¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha sido esencial: desde los cocineros hasta quienes atienden a los clientes, todos hacen que la experiencia sea única y encantadora.

22.¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la calidez: más que servir comida, ofrecemos hospitalidad y cercanía, como si los estuviéramos recibiendo en nuestra propia casa.

23.¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que emprender es un camino de paciencia, resiliencia y pasión; no es fácil, pero cada logro vale el esfuerzo y hoy puedo decir que El Embrujo del Albadán es el restaurante con el cual soñé y que los espero con los brazos abiertos para que vivan una experiencia cultural y mística.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚