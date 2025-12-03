La pareja de magnates que donará US$ 6.250 millones para 25 millones de niños

Michael y Susan Dell. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

(Liderazgo) En una donación filantrópica sin precedentes, Michael y Susan Dell darán a 25 millones de niños estadounidenses US$250 a cada uno para iniciar una cuenta de inversión para su futuro.

La donación de US$6.250 millones se basa en la iniciativa Invest America —más conocida como “cuentas Trump”— creada a principios de este año como parte de la ley One Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump. Bajo el programa, el gobierno depositará automáticamente US$1.000 en una cuenta para cada niño nacido entre 2025 y 2028.

El aporte de los Dell se destinará al Departamento del Tesoro y financiará cuentas para otros 25 millones de niños de hasta 10 años que no son elegibles para los fondos del gobierno. Dell, de 60 años, señaló que inicialmente se centrará en códigos postales con ingresos familiares promedio inferiores a US$150.000 y que espera llegar al 80% de los niños estadounidenses en ese rango de edad.

“Creemos que si cada niño puede ver un futuro por el que valga la pena ahorrar, construiremos algo mucho más grande que una cuenta”, dijo Dell en una entrevista. “Construiremos esperanza, oportunidad y prosperidad para generaciones venideras”.

Dell, la undécima persona más rica del mundo con una fortuna de US$148.000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, ha sido un defensor público de las “cuentas de Trump”.

En junio, el fundador y director ejecutivo de Dell Technologies Inc. asistió a una mesa redonda de la iniciativa “Invest in America” junto a otros directores ejecutivos, incluidos David Solomon de Goldman Sachs Group Inc. y Dara Khosrowshahi de Uber Technologies Inc.

En el evento, Trump promovió las cuentas de inversión y atribuyó a Dell haberle traído la idea. Dell anunció que su empresa igualaría la contribución gubernamental de US$1.000 para los hijos de sus empleados.

“Cada niño”

Bajo la iniciativa gubernamental, que comienza el 4 de julio de 2026, cualquier padre puede abrir una cuenta para su hijo y aportar hasta US$5.000 al año. Los empleadores pueden contribuir US$2.500 anuales sin afectar los ingresos gravados de los trabajadores. Las donaciones adicionales de filántropos como Dell o de gobiernos no cuentan para el límite.

El dinero se invertirá en fondos indexados diversificados y de bajo costo, y no se podrá retirar hasta que el niño cumpla 18 años, momento en el cual podrá utilizarse para gastos como educación universitaria, depósito de vivienda o costos iniciales de un emprendimiento. Los activos en las cuentas Trump pueden crecer libres de impuestos, aunque los beneficiarios deben pagar impuestos sobre sus ganancias cuando retiren el dinero.

“Para nosotros, es realmente una oportunidad de dar a cada niño un pequeño comienzo en la construcción de su futuro”, dijo Dell.

El capitalista de riesgo de Silicon Valley Brad Gerstner lanzó en 2023 la organización sin fines de lucro Invest America con la idea de distribuir dinero a niños estadounidenses para reducir la brecha de riqueza y aumentar la educación financiera.

“La brecha de riqueza se ha ampliado y no hemos encontrado nada tangible para enfrentarla”, dijo Gerstner, fundador de Altimeter Capital, en una entrevista. “Esto cambiará drásticamente la fortuna de quienes han quedado afuera y atrás”.

Gerstner dijo que espera que las cuentas abran una nueva forma para que el gobierno, las empresas y personas como Dell inviertan en el futuro de los niños.

“No se trata solo de una cuenta privada para cada niño al nacer con US$1.000 aportados por el gobierno federal”, explicó Gerstner. “Esto se convierte en una plataforma para que cada empresa en EE.UU. contribuya a los hijos de sus empleados; para que madres, padres, iglesias y sinagogas aporten a las cuentas de los niños de su familia o de su comunidad”.

El sueño de Dell

Dell conoce el poder transformador de US$1.000.

En su página de LinkedIn, su perfil simplemente dice: “Comencé Dell en 1984 con US$1.000 en mi dormitorio de primer año en la Universidad de Texas”. Su empresa epónima se ha convertido en un gigante informático con un valor de mercado de casi US$90.000 millones.

Dell y su esposa poseen alrededor del 40% de Dell Technologies, según el índice de riqueza de Bloomberg. También adquirió una participación considerable en Broadcom Inc. cuando esta compró VMWare —que había sido escindida de Dell Technologies— en 2023. Las acciones de Broadcom han subido aproximadamente 300% desde entonces, impulsadas por el gasto en inteligencia artificial.

Las contribuciones de la pareja a su fundación han aumentado drásticamente, desde un promedio de unos US$57 millones al año entre 2020 y 2022, hasta casi US$3.600 millones en 2023, incluidos US$1.700 millones en acciones de Broadcom. Las donaciones en 2024 totalizaron US$1.450 millones.

Hasta la fecha, la Michael & Susan Dell Foundation ha comprometido más de US$2.900 millones en donaciones, según su sitio web. Los niños han sido un foco central de su aporte, incluidos becas, expansión de escuelas chárter y el Dell Children’s Medical Center en Austin.

