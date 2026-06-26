Si tiene un negocio que resuelva problemas reales, hay 100 mil euros esperando por usted

Por allí han pasado Elastic Energy, una startup que genera electricidad a partir del caucho; EatCloud, una plataforma que busca reducir el desperdicio de alimentos conectando excedentes con quienes más los necesitan; y Soy Julieta, un emprendimiento enfocado en mejorar la salud de las mujeres mediante un sostén que contribuye a la detección temprana del cáncer de mama. Foto: Paula Saavedra

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Sobre iniciativas como esta he escrito una docena de veces y siempre que exista una nueva, habrá espacio en Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, pues emprender en Colombia no es fácil y la necesidad de recursos y acompañamiento para crecer son dos variables imposibles de omitir en la ecucación de la creación de negocios.

Así que el turno ahora es para esta que entrega 40 millones de pesos al emprendedor o emprendedora que con la ayuda de la innovación y la tecnología, logre ofrecer soluciones reales a problemas reales que no solo tenemos en Colombia sino en el mundo. Y si gana en Colombia, lo llevarán a Europa para competir en la final global, donde el premio mayor es de 100 mil euros.

Daniel Rojas Murcia, Head de Marketing y Comunicaciones de NTT DATA, cuenta los detalles de esta iniciativa que está abierta hasta el 17 de julio de 2026, de aplicación gratuita, por eso si a usted o a algún conocido le interesa, pueda entrar a este enlace para participar: https://globaleawards.com/es/colombia/

¿Qué son los eAwards Colombia 2026?

Los eAwards son unos premios creados para reconocer e impulsar a emprendedores que utilizan la tecnología para generar un impacto positivo en la sociedad. Actualmente, se realizan en 9 países de Europa y América Latina, promoviendo proyectos innovadores con potencial de transformación social.

Dicen que “cualquier emprendimiento que cuente con un prototipo avanzado y una propuesta tecnológica con potencial de crecimiento puede postularse”, pero eso es un espectro muy amplio. ¿En qué sectores específicamente están buscando soluciones?

Retail, Banca, Socioambiental, Seguros, Telecomunicaciones, E-commerce y Educación.

Hablan de un reconocimiento de 40 millones de pesos. ¿Eso es en dinero en efectivo o como la mayoría de las convocatorias de este tipo, se trata de conocimiento que les entregan valorado en ese monto?

Sí, el reconocimiento a nivel local en Colombia es de 40 millones de pesos en dinero en efectivo. Además, el emprendimiento ganador representará al país en la final internacional, que se realizará en Portugal, donde podrá competir por un premio de 100 mil euros y acceder a un paquete de acompañamiento estratégico por parte de la compañía.

Quiero que nos hable un poco más de esa competencia internacional. ¿Cómo es? ¿Qué pasa allá? ¿Qué tipo de iniciativas han pasado por ese lugar? Para los y las emprendedoras que lean esto: ¿cómo llegar con algo distinto para realmente competir con la posibilidad de ganar esos 100.000 euros?

La competencia internacional reúne a los emprendimientos ganadores de cada país participante. Además del premio económico local, cada ganador recibe mentoría especializada para fortalecer su proyecto y viaja a Portugal para participar presencialmente en las Innovation Sessions, unas jornadas intensivas diseñadas para potenciar sus iniciativas.

Durante estos espacios, los finalistas tienen acceso a seminarios sobre tecnologías avanzadas, sesiones con inversores y potenciales clientes, retroalimentación de un equipo multidisciplinario y oportunidades de networking con actores clave del ecosistema emprendedor internacional.

Al final, cada proyecto se presenta ante un jurado conformado por referentes internacionales, quienes evalúan las iniciativas y eligen al ganador global, que recibe 100.000 euros y un paquete de acompañamiento estratégico de la compañía.

Por esta competencia han pasado iniciativas de sectores muy diversos, siempre con un punto en común: usar la innovación y la tecnología para resolver problemas reales y transformar la sociedad. Han participado, por ejemplo, proyectos como un sostén capaz de ayudar en la detección temprana del cáncer de mama, baterías que generan electricidad a partir del caucho, fertilizantes naturales que mejoran las cosechas sin afectar el medio ambiente, plataformas que buscan reducir el hambre mediante blockchain y soluciones educativas vía WhatsApp para comunidades rurales sin acceso a internet.

Para competir con posibilidades reales, los emprendedores deben llegar con una propuesta que no solo sea distinta, sino también viable, escalable y con impacto comprobable. Es clave demostrar qué problema resuelve, por qué la solución es innovadora, cómo usa la tecnología, cuál es su potencial de crecimiento y, sobre todo, qué impacto concreto puede generar en la vida de las personas o en el entorno.

Cuéntenos de las experiencias en años pasados de la competencia local. ¿Quién ha ganado? ¿Qué hacen esos emprendimientos? ¿Qué pasó con ellos después de que pasaron por eAwards Colombia?

Las experiencias de años anteriores en la competencia local han sido muy enriquecedoras, porque cada edición demuestra que en Colombia hay un enorme talento emprendedor y proyectos con alto potencial para mejorar la calidad de vida de las personas, no solo en el país, sino también en el mundo.

Entre los ganadores más recientes se encuentran Elastic Energy, una startup que genera electricidad a partir del caucho; EatCloud, una plataforma que busca reducir el desperdicio de alimentos conectando excedentes con quienes más los necesitan; y Soy Julieta, un emprendimiento enfocado en mejorar la salud de las mujeres mediante un sostén que contribuye a la detección temprana del cáncer de mama.

En video: El emprendedor que busca que sus hijos sean millonarios

Después de su paso por eAwards Colombia, muchos de estos emprendimientos han logrado fortalecer su posicionamiento en el mercado, ampliar su visibilidad y conectar con actores clave del ecosistema de innovación. El programa funciona como un puente para abrir puertas con inversionistas, aliados estratégicos, potenciales clientes y redes de emprendimiento que pueden acelerar su crecimiento.

Y ahora, después de todo esto, ustedes como corporativo, ¿qué han logrado construir con este tipo de iniciativas? ¿Qué mensaje o aprendizaje le pueden compartir a otras grandes organizaciones para que adelanten programas como estos de cara al emprendimiento colombiano?

Para nosotros, este tipo de iniciativas están completamente alineadas con nuestro ADN como compañía: poner la tecnología al servicio de la sociedad.

A través de eAwards hemos logrado construir un puente entre el talento emprendedor, la innovación y las oportunidades que muchas veces estos proyectos necesitan para crecer. Más allá de entregar un reconocimiento económico, buscamos visibilizar emprendimientos con propósito, acompañarlos, conectarlos con el ecosistema y motivarlos a escalar sus soluciones.

Muchos emprendedores tienen ideas poderosas y un impacto real, pero necesitan acceso a redes, aliados, mentoría y espacios que les permitan mostrar su potencial. Ahí es donde creemos que las grandes compañías podemos aportar de manera significativa.

El mensaje para otras organizaciones es que vale la pena apostar por el emprendimiento colombiano. En el país hay muchísimo talento y proyectos que están trabajando para resolver problemas sociales, ambientales y económicos con innovación y tecnología. Impulsar este tipo de programas no solo fortalece a los emprendedores, también contribuye a construir país.

Como compañías, tenemos la posibilidad y la responsabilidad de abrir puertas, generar conexiones y apoyar iniciativas que pueden transformar la sociedad. Ese es precisamente el diferencial: entender que el crecimiento empresarial también ligado al impacto positivo que ayudamos a generar en el entorno.