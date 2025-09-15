La emprendedora que está “generando transformaciones reales en la Colombia rural”

Jenifer Colpas es la mujer detrás de Tierra Grata. Foto: Tierra Grata

A Jenifer Colpas la conocí en un programa de liderazgo que busca potenciar la capacidad de las personas con el objetivo de escalar su impacto en la sociedad. Y su labor está detrás de Tierra Grata, “un emprendimiento social que se dedica a llevar soluciones básicas como energía, agua e internet a comunidades rurales de Colombia que no tienen acceso a estos servicios”.

Le pedí, cuando escuché sobre lo que hace y sobre ella misma, que me contara un poco más, para tratar de llevar su historia a una audiencia más grande: “Imagina que hay lugares donde, cuando cae la noche, todo queda oscuro porque no hay electricidad; donde las familias no tienen agua limpia para tomar o cocinar; o donde los estudiantes no pueden conectarse a internet para estudiar. Tierra Grata trabaja justamente allí: en esos rincones olvidados, ofreciendo tecnologías sencillas, sostenibles y a bajo costo que cambian la vida de las personas”.

Pero lo suyo no se trata solo de instalar unos equipos que permitirían todo esto que para millones de personas parece apenas obvio porque lo tienen todo en su casa, lo que hace Jenifer y sus compañeros es que “también forman a jóvenes y mujeres de las comunidades para que aprendan a cuidarlos, generen ingresos y se conviertan en líderes locales”.

En pocas palabras, dicen ellos mismos, “Tierra Grata transforma la manera en que las comunidades rurales viven, dándoles más oportunidades y mejorando su calidad de vida”. Ahora mismo “con un equipo de 16 empleados comprometidos, Tierra Grata ha logrado llegar a más de 30.000 personas en zonas rurales de Colombia de nueve departamentos del país”. Se trata de innovación social y sostenibilidad en territorios históricamente excluidos, ni más, ni menos. Y por eso la invitamos a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contestó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 35 años, estudié negocios internacionales en la Universidad del Magdalena como pregrado, y luego responsabilidad social como posgrado en la Universidad de Río de Janeiro en Brasil. Maestría en Desarrollo Social como becaria Chevening del Reino Unido.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nació un 15 de septiembre de 2015, cuando nos encontramos con los que luego serían cofundadores de Tierra Grata. Veíamos que había algo que se repetia mucho: no había baños, no había electricidad o era de muy mala calidad y no había agua potable y esta situación era mucho peor en las zonas rurales, y entre más alejadas y más difícil acceso, menor era la probabilidad de tener servicios básicos. Así decimos comenzar a conectar soluciones innovadoras con las familias rurales. Lo que creé fue un emprendimiento social que impulsa el desarrollo rural a través del acceso a servicios básicos de energía limpia, agua y saneamiento seguro que impulsan el bienestar, la productividad, y educación.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Dimos el primer paso sin tener muchos conocimientos técnicos, estábamos decididos a tener un impacto real, a llevar soluciones que realmente transformaran, nos sobraba determinación y pasión. En 2016 decimos organizar la casa, formalizar Tierra Grata y estructurar cómo íbamos a funcionar. Comenzamos a visitar comunidades rurales, a redescubrir nuestro propio país, a conectar con sus potencialidades y a entender mejor sus problemas. Los primeros fondos los conseguimos a través de rifas y hasta hicimos una fiesta.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pague?

El primer recurso lo obtuvimos de una rifa que hicimos. ¡Sí, una rifa! Realmente no teníamos muy claro cómo hacer para conseguir recursos. Luego de 10 años puedo decir que estamos generando 16 empleos directos con presencia en diferentes ciudades del país.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos generando transformaciones reales en la Colombia rural, las familias con las que trabajamos se encuentran en la ruralidad dispersa. Esto, ¿qué significa? Recorrer varios kilómetros por carretera, luego caminar por trochas o subirnos burros o caballos para encontrarnos con familias que llevan toda su vida, iluminando sus noches con velas o lámparas de Acpm y haciendo sus necesidades básicas en el monte, sí, en el monte y además consumen agua no apta para el consumo humano. Luego del trabajo que hacemos con Tierra Grata, las familias acceden a energía eléctrica a través de energía solar, cuentan con un baño cómodo limpio y seguro que además cuida del medio ambiente y tienen acceso agua segura a través de nuestros filtros de agua. Generamos oportunidades y bienestar en territorios donde nadie llega. En 10 años de trabajo hemos alcanzado cerca de 30 mil personas en 9 departamentos del país que en escuelas, hogar y negocios rurales tienen acceso a servicios básicos y han mejorado su calidad de vida.

6. ¿Soy feliz?

¡Definitivamente, sí! Disfruto mucho mi trabajo, ya que tengo la fortuna de que es mi pasión y mi propósito de vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Podría abrirme a la posibilidad a una empresa o persona que también comparta el propósito y que viva la misión de Tierra Grata.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido más un viaje con momentos duros, pero que he disfrutado mucho. Hemos contado siempre con el apoyo de nuestros círculos más cercanos, quienes fueron nuestros primeros donantes, nuestros primeros aliados, quienes confiaron en nosotros. Sin ellos seguramente no estaríamos aquí. Este camino ha incluido renuncias, decisiones difíciles, pero al mismo tiempo muchos momentos de satisfacción y grandes alegrías junto con las comunidades.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no. El sueño se cumple cuando ninguna persona de la Colombia rural tenga una vida llena de incomodidades, sin luz, sin agua y sin baños que no le permiten ser productivos ni cumplir sus propios sueños. Cuando toda Colombia y Latinoamérica sea una Tierra Grata, ahí se cumplirá el sueño.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Tenemos grandes apuestas para los próximos años. Una de ellas es seguir expandiéndonos hacia la región pacífica, la región con los índices de pobreza más altos del país, sabemos que podemos aportar mucho para su crecimiento. También queremos aportar a la creación de políticas públicas con evidencias encaminadas a poder cerrar la brecha del acceso a los servicios básicos en la ruralidad de Colombia, poner la experiencia y el conocimiento que hemos adquirido en 10 años al servicio del país y de su desarrollo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Contamos con muchas características que nos hacen escalables, un modelo de intervención social propia que cuenta con una fase de cocreación para adaptarla a diferentes contextos, tecnologías sociales que están diseñadas para diferentes contextos rurales en diferentes lugares del país.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Tierra Grata siempre busca compartir valor con quienes trabaja, por lo tanto, es importante conocer de quién viene esa inversión, teniendo en cuenta además el contexto de nuestro país, debemos estar muy seguros de la procedencia de los recursos y más aún para tomar la decisión de ceder o no parte de nuestro emprendimiento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a trabajar con aliados con los que no compartimos propósito.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiraron las historias de las mujeres rurales, me inspiró su fuerza y su creatividad para salir adelante. Me gustaría seguir a Muhamed Yunus, ya que logró revolucionar el capitalismo tradicional y trajo consigo una nueva forma de abordar los problemas sociales con herramientas de mercado.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, pensé en tirar la toalla cuando pasaron muchos meses sin ver resultados. Fue en 2018, me dediqué solo a Tierra Grata, sin salario y después de haber renunciado a un empleo estable.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, claro, soy parte de Global Shapers, de One Young World y de Global Competitive Leadership Alumni, Chevening Alumni y Programa de Liderazgo de Origen.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, que los hijos de las familias rurales que hoy tienen acceso a energía solar puedan estudiar por las noches e ir a la Universidad, que las mujeres y niñas que hoy cuentan con nuestros baños no tengan más miedo de ir hacer sus necesidades y no crezcan con miedo de ser vistas y que los niños y niñas dejen de enfermar y de faltar al colegio por no contar con un agua segura para su salud. Que se conviertan en comunidades gratas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años esperamos alcanzar gran parte de la población con nuestras soluciones y nuestro modelo de intervención, logrando escalar a través de alianzas con organismos multilaterales y el sector privado.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido el soporte, la voz de ánimo y felicitaciones en todo momento, son nuestros fans número 1.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro que sí! Siempre nos gusta compartir nuestras experiencias con otros emprendedores, es una forma de hacer catarsis también , de equivocarnos juntos, o de hacer que el otro no cometa nuestro mismo error.

21. ¿Qué papel juega mi equipo? ¿Quién es?

Somos un equipo joven y muy apasionado con diferentes formaciones académicas, desde comunicadores, politólogos, diseñadores, ingenieros, un equipo todo terreno, con gran sensibilidad social. Son quienes dan vida a la misión de nuestro trabajo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona muy alegre, recibo a las personas con una gran sonrisa, apasionada, eso lo imprimo en cada acción que realizo. Soy muy soñadora y persisto mucho para cumplir esos sueños míos y colectivos que tengo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que las personas en situación de pobreza no están esperando un milagro para que sus vidas cambien, solo necesitan una oportunidad que les permita avanzar y seguir adelante con lo mínimo.

Muchos aprendizajes, es invaluable trabajar y ver transformaciones reales en la vida de las personas, emprender te lleva a explorar nuevas habilidades así que el aprendizaje es diario desde el punto de vista personal y profesional.

