La pareja de emprendedores que le ayuda a construir “una mejor vida financiera”

Carlos Guzmán y Hellen Romero dicen que han "acompañado y asesorado a más de 20.000 familias y empresas en la construcción de estrategias de protección, inversión, retiro, optimización tributaria y planeación financiera". Foto: Cortesía Holding Consultores

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Llevo 20 años en el periodismo colombiano y más de 18 en el que tiene que ver con el mundo de los negocios. He escrito cientos de historias, de entrevistas y reportajes, y una conclusión me va quedando clara: quienes logran traducir temas y términos complejos a un lenguaje que entiendan todos, llevan la delantera. En todo el sentido de la palabra.

Y ahora, con más cifras que percepciones, también está más que claro que la información que tiene que ver con educación financiera es una de las que más ha venido creciendo en el mundo digital. La razón: Porque también el sector bancario, las fintech y en general el sistema financiero se ha volcado al mundo digital en busca de los consumidores que por allí están pasando su día a día.

Justo dos puntos en los que se encuentran Carlos Guzmán y Hellen Romero, los emprendedores detrás de Holding Consultores: “Nos especializamos en traducir conceptos financieros complejos a un lenguaje sencillo, práctico y accionable”, dicen. “Creemos que cuando una persona entiende, puede decidir. Y cuando decide bien, puede transformar su vida”, apuntan, no sin antes recordar que “las personas no fracasan por falta de inteligencia, sino por falta de educación financiera”.

¿Qué han logrado? Las cifras no son poca cosa. Aseguran que hoy integran “más de 1.300 asesores en Colombia, Panamá y México, apoyados por 35 promotores especializados y un equipo interno de 25 colaboradores”. Y que “a lo largo de nuestra trayectoria hemos acompañado y asesorado a más de 20.000 familias y empresas en la construcción de estrategias de protección, inversión, retiro, optimización tributaria y planeación financiera”.

Ellos son los protagonistas de nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y su historia aparece a continuación:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos Carlos Guzmán y Hellen Romero. Carlos tiene 42 años, es ingeniero industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Hellen tiene 39 años y estudió Mercadeo y Publicidad. Aunque nuestras profesiones son distintas, compartimos una misma obsesión: entender cómo las personas toman decisiones con su dinero y cómo pueden construir una mejor vida financiera.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea no nació un día específico ni apareció como un chispazo. Se fue construyendo durante toda nuestra vida.

Carlos creció escuchando las historias de la tragedia de Armero y entendió desde muy pequeño que cualquier familia puede enfrentarse a situaciones inesperadas. Yo emprendí desde muy joven y también aprendí, a través de errores y dificultades, lo importante que es entender las finanzas.

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Con el tiempo descubrimos algo que se repetía una y otra vez: las personas no fracasan por falta de inteligencia, sino por falta de educación financiera.

Así nació Holding Consultores: un ecosistema creado para democratizar la educación financiera y convertir conceptos complejos en herramientas simples que cualquier persona pueda entender y aplicar.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Primero aplicamos todo en nuestra propia vida.

Antes de hablar de planeación financiera a otras personas, tuvimos que organizar nuestras propias finanzas, aprender de nuestros errores y construir nuestros propios hábitos.

Después llegó la experiencia, la credibilidad y la confianza que nos dieron las compañías del sector financiero y asegurador. Poco a poco fuimos construyendo una red de aliados, asesores y promotores que nos permitió llevar este mensaje a miles de personas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Holding Consultores no nació de una gran inversión ni de un fondo de capital. Nació de años de trabajo, experiencia y aprendizajes acumulados.

Antes de Holding tuvimos otros negocios, algunos exitosos y otros no tanto. Esas experiencias nos dieron algo más valioso que el dinero: criterio para tomar mejores decisiones y evitar errores que ya habíamos cometido.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos ayudando a que más familias y empresarios entiendan que sí es posible tener orden financiero.

Queremos cambiar la forma en que las personas se relacionan con el dinero. Pasar de la improvisación a la planeación, de la escasez a la abundancia y de la incertidumbre a la claridad.

6. ¿Soy feliz?

Sí. Nos sentimos profundamente felices porque nuestro trabajo tiene impacto real en la vida de las personas. Pocas cosas generan tanta satisfacción como ver a una familia mejorar su futuro financiero, lograr una mejor pensión o construir un patrimonio que antes parecía imposible.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hoy no. Estamos construyendo algo que va mucho más allá de una empresa. Estamos construyendo un propósito, una comunidad y un legado.

Estamos abiertos a alianzas estratégicas, pero no vemos a Holding únicamente como un activo para vender.

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8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muchísimo. Emprender implica asumir riesgos, cometer errores, aprender constantemente y tomar decisiones difíciles.

Hemos vivido momentos complejos, pérdidas económicas —incluyendo el robo de dinero de nuestra cuenta bancaria destinado al pago de la nómina—, retos con equipos, incertidumbre y situaciones que ponen a prueba la paciencia y el carácter.

Pero también creemos que el crecimiento más grande ocurre precisamente en esos momentos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Hemos cumplido muchos sueños, incluso algunos que nunca imaginamos cuando empezamos. Pero cada meta alcanzada abre una nueva posibilidad.

Nos falta llegar a muchas más personas y seguir expandiendo el impacto de la educación financiera en Colombia y Latinoamérica.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

La tecnología y la inteligencia artificial. Creemos que estamos entrando en una etapa donde podremos llevar educación financiera a una escala que antes era imposible.

Queremos aprovechar estas herramientas para democratizar aún más el conocimiento financiero.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Nuestro modelo se basa en conocimiento, metodología y formación.

Cada nuevo asesor, promotor o aliado nos permite llegar a más familias y empresarios, multiplicando el impacto de lo que hacemos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Solo si compartiera nuestros valores y nuestro propósito. No buscamos únicamente capital. Buscamos personas o compañías que puedan aportar visión, experiencia y construcción de largo plazo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creer que las finanzas son únicamente números. Durante años pensamos que una buena decisión financiera dependía exclusivamente de la lógica.

Hoy entendemos que detrás de cada decisión financiera hay emociones, creencias, historias familiares y comportamientos que también deben ser comprendidos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nuestros primeros referentes fueron nuestras familias. Después llegaron mentores, empresarios y autores que han influido en nuestra forma de pensar, como Tony Robbins, Morgan Housel, Vishen Lakhiani y Yokoi Kenji.

Todos tienen algo en común: ayudan a las personas a expandir su manera de ver el mundo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro. El fracaso hace parte natural del emprendimiento.

Hemos tenido negocios que no funcionaron como esperábamos, proyectos que tuvimos que replantear y momentos donde pensamos que el camino era demasiado difícil.

Pero cada fracaso terminó convirtiéndose en una lección que nos permitió construir algo mejor.

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16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí.Holding es, en esencia, una comunidad. Trabajamos junto a promotores, asesores, compañías financieras, aseguradoras, aliados estratégicos y colaboradores que comparten la misma visión de generar bienestar financiero.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Ese es precisamente nuestro objetivo. Creemos que cuando una persona aprende a manejar mejor su dinero, no solo transforma su vida, también transforma la de sus hijos y la de las generaciones que vienen detrás.

Queremos ayudar a romper ciclos de escasez y reemplazarlos por hábitos de abundancia y planeación.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento?

Nos vemos disfrutando la libertad financiera que hemos construido durante años y dedicando cada vez más tiempo a proyectos de impacto social, educación y formación.

Vemos a Holding como una organización con presencia internacional, altamente tecnológica y con capacidad de transformar la vida financiera de millones de personas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Fundamental. Nuestra familia es nuestro soporte, nuestra inspiración y nuestro propósito. Además, tenemos la fortuna de estar rodeados de amigos que nos impulsan, nos retan y nos acompañan en este camino.

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20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Creemos que el crecimiento tiene más sentido cuando se comparte. Nos encanta acompañar personas que quieren construir empresa, generar empleo y crear valor para la sociedad.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Todo. Nada de esto existiría sin nuestros promotores, asesores, colaboradores, aliados estratégicos y compañías que han confiado en nosotros durante estos años.

Holding es el resultado del esfuerzo colectivo de muchas personas extraordinarias.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El poder de lo simple. Nos especializamos en traducir conceptos financieros complejos a un lenguaje sencillo, práctico y accionable.

Creemos que cuando una persona entiende, puede decidir. Y cuando decide bien, puede transformar su vida.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que nadie construye algo grande solo. Que los sueños necesitan disciplina. Que el fracaso no es el enemigo, sino parte del proceso.

Y que cuando una buena idea se combina con propósito, constancia y las personas correctas, el impacto puede ser mucho mayor de lo que alguna vez imaginamos.

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