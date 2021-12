Le pusieron estilo y un costo asequible a la salud visual

Alberto José Fernández y Julio César Bernal son los creadores de Be gafas, un emprendimiento enfocado en la salud visual. Foto: Cortesía Be gafas

“En la actualidad tenemos una fundación a través de la cual se atiende a población vulnerable que no tiene acceso a servicios de salud visual y les donamos gafas a quienes lo necesitan. Esto tiene un impacto incalculable en la vida de estas personas y con nuestro modelo, como lo visualizamos, tenemos toda la seguridad de que va a ser un ejemplo para los emprendedores que quieran revolucionar en su sector. Más allá de simplemente querer generar ganancias, poder retribuir en algo a la sociedad es muy gratificante”. Alberto José Fernández y Julio César Bernal, fundadores del emprendimiento Be gafas cuentan su historia en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Alberto José Fernández, 34 años, Optómetra especializado en Gerencia de Salud y Habilidades de Dirección y

Julio Cesar Bernal, 36 años, Médico, Oftalmólogo, especialista en Cirugía Refractiva

2. ¿Cuál fue la idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea original es muy simple: ofrecer gafas de moda hermosas, de calidad, enfocados al segmento femenino y a buen precio. Basados en una experiencia acumulada dentro del sector de la salud visual de más de 15 años, un optómetra y un oftalmólogo nos hicimos la pregunta: - Si fuere necesario reinventar el modelo de óptica desde cero, suprimiendo todo lo que actualmente damos por sentado, ¿cómo lo haríamos? - Y ahí identificamos muchas barreras importantes que limitan el acceso de las personas a tener una mejor visión, entre ellos: intermediarios que encarecen los costos, vitrinas e inventarios ineficientes, puntos de venta costosos, desconocimiento del proceso de valoración visual, entre otros. También nos cuestionamos: - ¿Qué podríamos hacer para eliminar estas barreras y aumentar la porción de la población que hoy en día puede acceder a una salud visual de calidad? - Y respondiendo a esto se crea Be Gafas, una compañía cuya palabra clave es EFICIENCIA, la cual imprimimos en todos nuestros procesos para darle solución a estos interrogantes y que como consecuencia, nos permitió crear un modelo disruptivo en el sector de la óptica tradicional, con un crecimiento vertiginoso que responde a la correcta lectura de la realidad actual, apoyándonos de herramientas tecnológicas y de un gran equipo de talento humano que busca posicionarse como el democratizador de la salud visual de calidad en toda Latinoamérica.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucho esfuerzo, disciplina, madrugadas y trasnochos incontables que aún no acaban. Cuando notamos la aceptación de nuestro modelo, nos dimos cuenta que estábamos llenando una necesidad que hace mucho tiempo debía ser resuelta. Como socios hicimos un buen equipo, nos rodeamos de muy buenos colaboradores que confiaron en nosotros desde el primer minuto y gracias a ellos y a todo el trabajo que hemos venido realizando, logramos convertir este sueño en una realidad.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Hicimos una inversión inicial con nuestros ahorros y con el tiempo hemos reinvertido las utilidades que el negocio ha producido. Y es precisamente esa reinversión la que nos ha llevado a crecer de una forma gigantesca.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos logrado que tanto hombres como mujeres comiencen a ver las gafas como un accesorio más para lucir y verse bien y no necesariamente por una condición visual que lo requiera. A la vez, volvimos asequible la adquisición de gafas de excelente calidad; esto con el fin que muchas personas que teniendo una fórmula en sus manos, nunca realizaron la compra de sus gafas por los precios tan elevados en las ópticas tradicionales.

6. ¿Soy feliz?

Sin duda alguna, ver que una idea que sale de tu cabeza está satisfaciendo una necesidad esencial en muchas personas, que está generando aceptación, empleo y transformando el sector, sin duda genera mucha felicidad, más cuando sabemos de todo el sacrificio y esfuerzo que nos ha tomado encauzarnos en este gran proyecto.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No descartamos la idea, pero sin duda creemos que somos capaces de seguir escalando con ella. Hay muchos actores en el sector de la tecnología que podrían aportarnos mucho valor, por eso no cerramos la posibilidad; pero aun siendo un emprendimiento pequeño, no hemos aceptado inversionistas ni compradores porque creemos firmemente en la esencia y el futuro que tiene este emprendimiento en nuestras manos.

8. ¿Qué tan duro fue para nosotros emprender?

Emprender siempre será un reto y más al haber comenzado tan jóvenes, pero cada vez ese miedo paralizante se va haciendo más pequeño y el aprendizaje permite que día tras día sea mucho más fácil, “tirarse al agua”, decidirse a crear empresa y desarrollar ideas de negocio.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Yo creo que el sueño es gigante, cada escalón que vamos avanzando nos permite darnos cuenta de todo el avance que hemos tenido y también de todo lo que nos falta por conquistar. Cuando validamos el balance general, creemos que es favorable para nosotros, pero esto es como un partido de largo aliento, que por más favorable que sea el resultado al principio, el reto más grande está en sostenernos a largo plazo y seguir ampliando la ventaja.

Puede interesarle este emprendimiento: Crearon, con tecnología, un ecosistema de transporte de carga en Colombia

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguimos comprometidos con la tarea de consolidarnos como la óptica número uno en venta online en Colombia, sin embargo hace poco comenzamos con la apertura de puntos físicos y seguimos avanzando, actualmente contamos con 6 locales físicos nuevos en Colombia y aspiramos que en el 2022 podamos por lo menos triplicarlos. En cuanto a la parte online, nuestra ambición es conquistar toda Latinoamérica con nuestro modelo de negocio y de ahí seguir avanzando cada vez más robustos y más fuertes. También buscamos ampliar los servicios a nuestros pacientes, brindando tanto consultas como cirugías oftalmológicas que permitan una solución integral a todas las necesidades visuales.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Somos una compañía escalable en un 100%, primero porque el mercado está en constante crecimiento, cada vez la necesidad de usar gafas correctivas y/o de descanso es incuestionable, estamos en un momento de la historia en donde así como la gente pasó de usar sandalias a zapatos todos los días, comenzar a usar gafas no solo como un accesorio más, sino como parte de su indumentaria básica. La demanda visual en dispositivos aumenta de forma significativa, debido a la virtualidad y según datos de la Organización Mundial de la Salud, 8 de cada 10 personas va a necesitar gafas en menos de 10 años; así que nos queda todo por hacer y todo por crecer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Como lo mencioné anteriormente, no lo descartamos pero por el momento no está en nuestro horizonte; simplemente porque creemos en nuestras ideas, en lo mucho que tenemos por hacer con ellas y en el potencial con el que contamos para hacerlas realidad.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Yo creo que todos los errores que hemos cometido en lo que llevamos creando nuestro emprendimiento nos han dado algún tipo de aprendizaje y muy valioso. Para responder a esta pregunta, estoy seguro que no volvería a comprar gafas en ópticas tradicionales, teniendo en cuenta la opción que nosotros ofrecemos al mercado: diseños casuales, innovadores, modernos, de excelente calidad y a un precio imbatible.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En el camino, a menor o mayor escala, siempre hay maestros que sirven de inspiración para arriesgarse a cumplir los sueños, nosotros tenemos algunos referentes dentro del sector retail, tanto físico como e-Commerce y de Tecnología.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Cuando sientes tanta pasión por lo que haces y además estás viendo el fruto de todo el sacrificio, aún en los momentos más difíciles, querer tirar la toalla no es una posibilidad. Creemos que el éxito es la suma de corregir sobre la marcha cada error que se va presentando y si algo no funciona probar otra alternativa. Así, rendirnos jamás será una opción.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No activamente, pero tratamos de estar actualizados en las tendencias del sector Fashion, moda, e-Commerce y del sector de óptica, optometría y clínica.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

En la actualidad tenemos una fundación a través de la cual se atiende a población vulnerable que no tiene acceso a servicios de salud visual y les donamos gafas a quienes lo necesitan. Esto tiene un impacto incalculable en la vida de estas personas y con nuestro modelo, como lo visualizamos, tenemos toda la seguridad de que va a ser un ejemplo para los emprendedores que quieran revolucionar en su sector. Más allá de simplemente querer generar ganancias, poder retribuir en algo a la sociedad es muy gratificante, lo que sin duda alguna debe trascender como impacto y ejemplo para todas las generaciones.

No deje de leer: Crearon una organización para apoyar víctimas del conflicto armado

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Be Gafas en 10 años será la empresa líder en salud visual en toda Latinoamérica y con mucho esfuerzo y dedicación, seguramente estará en fase de expansión al resto del mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Creo que el apoyo de la familia en las largas horas de trabajo y en los momentos que uno está ausente, es invaluable y estar rodeado de ellos y sintiendo la confianza en lo que estamos haciendo, seguramente nos motiva a seguir dándola toda.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Creo que el éxito de Be Gafas siempre ha estado en la capacidad de servir al otro, no solo a nuestros clientes sino también los colaboradores, al equipo de trabajo, esto es esencial y nos ha llevado bastante lejos. Además, tenemos claro que para hacer una comunidad importante, el apoyo mutuo es indispensable y si queremos que Latinoamérica sea en algún momento una potencia, “una golondrina no hace verano”, queremos que haya miles de emprendimientos exitosos fortaleciendo la economía, el progreso y desarrollo de la región.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Como lo mencioné anteriormente, la confianza depositada en nosotros y el trabajo arduo que ha realizado nuestro equipo ha sido clave para conseguir los resultados que llevamos hasta el momento. El haber trabajado hombro a hombro, el que ellos se sientan parte de y los aportes que cada uno puede hacer abiertamente, desde su experiencia o simplemente desde su perspectiva, nos han llevado a donde estamos y queriendo ir por más.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal es la visión clara, la constante auto crítica y la autogestión permanente. Nos diferencia que rompimos paradigmas y el modelo tradicional de este sector, esto nos hace ser referente y pioneros en el país.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido de todo, esto que querer es poder, que soñar se vale y que lograrlo se puede.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).