Llamadas que educan zonas rurales y vulnerables de Colombia

“Lo que hace bello a Educall es que es una solución simple, transformamos una simple llamada en un poderoso canal de acceso al legado de la humanidad, por medio de búsquedas por internet, una radio interactiva, personalizada y por demanda con redes e infraestructura que ya tenemos y con dispositivos que en muchos casos terminan en la basura, todo ello por medio de #LlamadasParaEducar y con ello facilitamos la educación de miles de personas y en el futuro de millones de personas en todo el mundo. Ponemos la tecnología al servicio de los más vulnerables” así lo cuenta Daniel Garavito, el emprendedor colombiano que busca darle un enfoque diferente a la educación.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuenta qué fue lo que creó y los proyectos que tiene contemplados a futuro a propósito de su más reciente premio en la Copa Emprendimiento de Colombia.

¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 35 años, Estadística, Economía y estoy haciendo un Máster en Ingeniería de sistemas y computación. Próximamente empezaré el Máster de Emprendimiento e Innovación de EAE Business School que hizo parte del premio que me gané en la Copa de emprendimiento.

También he estudiado tango, fotografía y música.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Cuando la pandemia inició sentí la necesidad de contribuir desde mi trinchera, así que participé en 5 hackatons, buscando hacer mi parte. Al final de este evento la inspiración llegó e inicié con el proyecto Educall, estaba seguro que era una idea simple para resolver una problemática global sin demora, excusas y sin dejar a nadie atrás.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Trabajando pasionalmente y no poniendo excusas. Tu trabajo como fundador de una idea es convencer personas y la mejor forma de hacerlo es siendo un ejemplo, dándolo todo y haciendo lo que haga falta para que tu idea se convierta en tú propósito y en contagiar a más personas para que crean en tú trabajo.

Las ideas no valen nada, lo que vale es hacerlas realidad. Hay una frase de Picasso que dice que la inspiración debe encontrarte trabajando, pero también debe encontrarte trabajando, es decir, que tienes que tener en las manos la capacidad de materializarla y si no las tienes, aprenderlas a gran velocidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los recursos provienen de ahorros de los fundadores, premios y de trabajo invertido. Y es importante señalarlo porque actualmente muchos emprendedores están esperando el inversionista, pero si realmente crees en tu idea, vas a jugarte todo a fondo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos cerrando la brecha de acceso a educación. ¿Cómo lo hacemos? Estamos creando una plataforma educativa más simple, inclusiva y económica para resolver una problemática global: acceso a educación de calidad.

Transformamos un celular básico en un smart speaker, para que puedas hacer búsquedas en internet por medio de voz. Es un reproductor de audio para acceder a cualquier herramienta educativa en donde profesores y niños de zonas rurales y vulnerables, puedan tener la mejor educación del planeta por medio de este canal de comunicación.

Estamos igualando las oportunidades de niños y jóvenes sin acceso a internet de tener la mejor educación posible por medio de llamadas telefónicas. Estamos mejorando los sistemas educativos al llevar los beneficios de inteligencia artificial aplicada a educación a las zonas rurales y vulnerables.

6. ¿Soy feliz?

“Servir a la humanidad es la mejor obra de una vida”, esta es una frase del credo de la Junior Chamber International - JCI. Y honestamente lo creo. Soy absolutamente feliz de poder dedicar mi vida y mi energía a servir a las personas más vulnerables del mundo. Educall es mi ikigai, es la razón por la que vine al mundo y es una bendición en mi vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, considero que mucho de lo que hace a Educall lo que es, es el alma que el equipo le ha impregnado y para que se mantenga es necesario mantener la cultura del equipo fundador.

Lo que hacemos en Educall es generar triple impacto y buscar con los recursos que generamos maximizar el impacto social, y queremos que se mantenga así. Porque creemos que la humanidad se merece mejores empresas, empresas que piensen en escalar exponencialmente en impacto social y no solamente ingresos, que son necesarios pero que no un fin en si mismos.

Estamos construyendo Educall para ser increíblemente rentable y maximizar el impacto social.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Cuando lo haces para servir a la humanidad y para cumplir tú propósito de vida es sencillo, porque independiente de lo complejo que sea un día sabes que lo debes lograr y que lo vas a lograr. Es duro, pero sabiendo que lo haces por las razones correctas estas seguro de que te vas a levantar.

¿Para qué vinimos al mundo? A servir a los demás; ¿Cómo vas a servir a los demás? A través de tu propósito y ¿Qué es el propósito? La manera en la que mejor puedes servir a los demás. Un buen emprendedor es el que tiene claro que todo lo que hace es para aportar más valor a más personas, y con eso en mente siempre vas a tener la fuerza para continuar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño es llenar el mundo de #LlamadasParaEducar y seguir cerrando brechas en las zonas rurales y vulnerables del mundo y para eso nos falta muchísimo. Personalmente cumplí mi sueño porque tengo una razón para levantarme cada día a darlo todo para aportar a la humanidad y dejar un mundo un poquito mejor.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hacer que Educall esté disponible en todos los dispositivos, todos los idiomas y todos los lugares del mundo. La plataforma esta lista para escalar y estamos en proceso de abrir dos países en Latinoamérica y saltar a África y Asia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es altísimamente escalable, mucho más que las soluciones basadas en internet porque el 60% de la población mundial tiene acceso a internet, pero el 95% tiene acceso a redes de telefonía. Es decir la base de usuarios es la mayor posible.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Para crecer por supuesto, para hacer que Educall crezca tan rápido y sea tan poderoso como los niños del mundo se merecen que sea. Pero más que inversión, creemos en el capital inteligente, no solo dinero sino contactos, redes y experticia.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Nada, creo que la vida ha sido muy generosa y nos ha puesto en el camino las lecciones que necesitamos. Pensar en atajos o consejos para evitar cometer errores creo que es perderse de lo lindo del viaje, no hay luz sin oscuridad, no puedes experimentar verdadera felicidad sin tristeza.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi papá, siempre me enseñó desde el ejemplo, siempre buscando servir a los demás y regalarles una sonrisa. Cuando mi papá falleció le hice la promesa de ser un hijo digno y cada día me levanto con la impronta de atestiguar el padre maravilloso que la vida me regalo.

Y mi gatita Selen, un angelito de cuatro patas que me acompañó por dos años y medio y que fue testigo de las jornadas de trabajo largas para iniciar Educall. Me daba abrazos en los momentos difíciles y me avisaba cuando era momento de parar, por desgracia mi gatita se fue, pero nunca olvidaré el amor que me dio.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Por supuesto, todos lo hacemos, todos los días. Creo que el fracaso está estigmatizado. Aprender a hablar y a caminar son procesos de fracaso constante. Lo que vale la pena en la vida está mediado por un rosario de fracasos y debes agradecerlos porque te dan la oportunidad y las lecciones para mejorar.

Creemos que todo lo que hacemos debe tener el resultado que esperamos y no tiene por qué ser así. La vida nos muestra muchos ejemplos: de 10 semillas que siembras tal vez la mitad germinará, de millones de espermatozoides uno lo logra y eso no hace a los demás unos perdedores, solo demuestran el increíble milagro que es que una semilla germine, o que uno de esos espermatozoides seas tú.

Pero el fracaso hay que ganarlo, hay que haberlo dado todo, todo tu esfuerzo, todo tu talento y toda tú energía para poder decir que fracasaste, puedes fracasar a medias y mediocremente, hasta para fracasar se requiere excelencia.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, hago parte de la mayor red mundial de jóvenes ciudadanos activos, la Junior Chamber International JCI. Quienes me han apoyado con consejos, capacitación y ejemplo. A mis compañeros de JCI Bogotá y JCI Colombia les quiero decir gracias.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Rogamos a Dios y a la vida que nos de la fuerza e inteligencia para que así sea. Los problemas de acceso a internet no se resolverán pronto y aunque lo hicieran, siempre habrá espacio para Educall porque cada niño que no cumple sus sueños es una pérdida para la humanidad. Soñamos en ser la radio interactiva, personalizada y por demanda que permita a los niños de todo el mundo alcanzar su máximo potencial y juntos crear un mejor futuro.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

“El ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un obsequio, por eso se llama presente”: Maestro Oogway, Kung Fu Panda.

A nivel personal no me gusta pensar en el futuro, me aferro fuerte al día a día, considero que una buena vida es una en la que no tengas remordimientos y no llegues con vergüenza al futuro por lo que no diste o dejaste de hacer. Espero tener la tranquilidad de haberlo dado todo en cada uno de los 365 días que vivo.

Respecto a Educall, debe haber cumplido la promesa de llenar el mundo de #LlamadasParaEducar y permitir que los niños puedan escuchar ese audio que les cambie la vida, y que tengan una epifanía en una de nuestras llamadas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son tú soporte, tu equipo. Suelo pensar en el emprendimiento como una pelea de boxeo, hay rounds buenos, rounds malos, a veces recibes golpes y se trata de resistirlos y seguir, debes buscar mantenerte en pie para el siguiente.

Tus amigos, familia e incluso mascotas están en la esquina, esperando para darte aliento y sanarte para que te levantes a tu siguiente round.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, un emprendedor es alguien que pone al servicio de los demás su talento, capital y energía, es quien asume que tiene una misión en la vida. Necesitamos todo el talento de cada emprendedor para que la humanidad tenga futuro.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tengo el privilegio de ser el director de EducALL, y así como un director de orquesta no es nada sin sus músicos, yo no lograría nada sin mi equipo. EducALL existe gracias a esos seres humanos que comparten el sueño de llenar el mundo de #LlamadasParaEducar. Que comparte la visión de hacer crecer a EducALL tanto como los niños del mundo merecen crecer.

A mi equipo sólo puedo decirle gracias, están increíblemente comprometidos, tienen talento y no estaríamos aquí sin ellos, son la esperanza en movimiento, la inspiración en acción.

Quiero darle especiales gracias a Carlos René Angarita Sanguino, Javier Moreno Valero, Natalia Morales, Elisa Chaparro, Adrián Patiño, e Ivonne Castillo, que son la columna vertebral de la empresa y los que están transformando a EducALL del avión de papel al jumbo que llegará a ser.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

No me gusta hablar de mí. Pero si debo hacerlo diría que siempre trato de mantener el objetivo en mente, no distraerme por mi ego y agradecer cada día por la bendición que es EducALL.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

- Que eres todo lo que eres en lo mínimo que haces

- Que debes darlo todo en cada momento para que no te afecte el resultado, porque siempre tendrás tranquilidad de que no te guardaste nada.

- Que el fracaso hay que merecerlo, no se vale fracasar a medias.

- Que el premio está en el propio acto de hacer. El premio está en el camino y no en el resultado o la meta.

